Microsoft waarschuwt voor crashende pc's na aprilupdate

Microsoft waarschuwt voor een bug die pc's met Windows 11 24H2 kan laten crashen na de Patch Tuesday-update van april. Tot er een fix is, is de enige manier om Known Issue Rollback te gebruiken, die automatisch een deel van de update ongedaan maakt.

De bug trad voor het eerst op in een update van 27 maart, maar zat een paar weken later nog steeds in de cumulatieve update, meldt Bleeping Computer. Het gaat om een 'secure kernel error' en die veroorzaakt een blue screen of death. De enige workaround die Microsoft voorstelt is een Known Issue Rollback, een manier om te zorgen dat een pc na een update toch blijft werken.

Het is onbekend hoeveel gebruikers de bug hebben en wanneer Microsoft met een update komt die het probleem verhelpt. Omdat de update tussen de twee updates niet is gefikst, lijkt het erop dat het probleem een relatief klein aantal gebruikers treft.

BSOD Windows 11, Secure Kernel Error: bron: Bleeping Computer
BSOD Windows 11, Secure Kernel Error: bron: Bleeping Computer

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-04-2025 21:14
86 • submitter: SunnieNL

16-04-2025 • 21:14

86

Submitter: SunnieNL

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Reacties (86)

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MrFax 16 april 2025 21:20
Tot er een fix is, is de enige manier om de crash te verhelpen de update terug te draaien.
Dit is niet waar. Wat er met een KIR gebeurt, is dat specifieke code die de bug veroorzaakt, teruggedraaid wordt, en dus niet de gehele update. Elke wijziging in de code van een update bevat ook nog de oude code, en met een Windows Update-request wordt de code dus geswitched van de nieuwe naar de oude code.

Zie: https://techcommunity.mic...ed-and-productive/2176831

Het kan namelijk niet zo zijn dat de gehele update wordt teruggedraaid, want dan heb je een lekke pc. Daarnaast, als je een DISM /ResetBase of Disk Cleanup (met adminrechten) hebt gedaan, kan de update niet meer worden teruggedraaid, want de oude componenten zijn dan permanent weg.

Zo'n targeted killswitch is een mooie manier om regressions snel te fixen zonder dat je daarbij nog meer regressions kunt veroorzaken.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 16 april 2025 21:33]

VirtualGuineaPig @MrFax17 april 2025 08:12
code die verwijdert wordt? Of bedoel je libraries, executables en settings?
MrFax @VirtualGuineaPig17 april 2025 08:48
Microsoft legt het hier beter uit:

https://techcommunity.mic...ed-and-productive/2176831

De code zal er wel nog zijn, maar wordt dus niet meer uitgevoerd. De oude code wordt weer actief. Dat gaat bij een normale Windows 11 update automatisch via een Windows Update check.

Heel veel gebeurt dat niet, zo'n KIR-update, dus best wel "leuk" om te zien dat ze er wel degelijk van gebruik kunnen maken. Laatste keer dat dat gebeurde was in januari met die printer issue, daar werd ook een Known Issue Rollback gebruikt om dat weer terug te draaien en printers weer te laten werken, zonder dat je daar een maand voor moeten wachten (of de gehele update terug moeten draaien).

In principe zal de update automatisch uitgevoerd worden binnen 24 uur, tenzij je enrolled bent via intune of het apparaat onderdeel uitmaakt van een organisatie (school of werk). Dan ligt het aan de IT-admins om zo'n KIR uit te rollen.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 17 april 2025 09:02]

Talhanl3 @MrFax16 april 2025 21:28
Verwijder dat stukje haar alsjeblieft uit mijn scherm....
Troepje @Talhanl317 april 2025 09:34
Hoezo is dat ongewenst gemodereerd. Ik moest er iig hard om lachen, thx Talhanl3 :)
aadje93 @Talhanl317 april 2025 11:38
zet je achtergrond op donker en het is duidelijker :+
mcmlx @MrFax18 april 2025 08:02
Ik heb dit probleem gehad maar na 2x de pc geforceerd opnieuw opgestart te hebben werkte alles weer als normaal.
Annihlator 17 april 2025 11:52
Maar lekker allemaal noodgedwongen overmoeten hoor, wát een upgrade win 11.

Steek dr verdulleme een stokje voor, EU, Iemand... dit slaat compleet nergens op.
Of mogen we doen alsof we vrolijk zijn en met de armen over elkaar gaan zitten en de rekening doorsturen?

Afgelopen 3 jaar in elk willekeurig jaar méér updates gehad die een machine zn bootproces sloopte dan in de gehele levensduur van windows 10 bij elkaar; het is haast knap.

[Reactie gewijzigd door Annihlator op 17 april 2025 11:53]

Blokker_1999
@Annihlator18 april 2025 09:21
Het is niet de eerste keer dat een update voor een probleem zorgt. Er zijn miljoenen verschillende combinaties van configuraties, je kan niet alles testen en voorzien. Er is ook een oplossing voor het probleem met de KIR die bij consumenten automatisch wordt toegepast. Enkel in bedrijfsomgevingen heb je dus bijkomend werk om dat recht te zetten.

En waar moet je een stokje voor steken? Dat bedrijven nieuwe software versies uitbrengen? Windows is vandaag al het OS met de langste ondersteuning op de markt. Geen enkele andere OS maker ondersteunt een product voor meer dan 10 jaar. We kunnen dus misschien beter over al die anderen eerst gaan klagen. Want iedereen maakt wel eens fouten met updates. Ook Apple, Google en de Linux gemeenschap zijn er niet immuun voor.

We zien bij ons op de firma, en dan hebben we toch een redelijke sample size, niet echt meer problemen met Windows 11 dan met Windows 10.In tegendeel zelfs, al komt dat voor een deel ook doordat de Win10 builds een hoop legacy met zich meenamen die we er bij 11 hebben uitgehaald.
Martinspire
16 april 2025 21:37
Misschien handig om dan te vermelden welke updates mogelijk teruggedraaid moeten worden? En wellicht wat meer info op welke systemen overlast kunnen ondervinden door bv bepaalde hardware of software?
SunnieNL
@Martinspire16 april 2025 22:26
KB5055523
Dat is dus de volledig april update.
Het is juist zeer onduidelijk welke systemen er precies last van hebben. Denk dat MS het zelf ook nog niet precies weet.

Het is vooral vervelend dat het bij de preview update al gemeld is en ze het toch gewoon nog uitrollen.
MrFax @SunnieNL17 april 2025 02:02
Dat hoeft dus niet:
This issue is mitigated using Known Issue Rollback (KIR).
Zie: April 8, 2025—KB5055523 (OS Build 26100.3775) - Microsoft Support
Once this happens, the Know (sic) Issue Rollback infrastructure will start reporting that the fix - the new code that has a problem - is no longer enabled. From this point on, the OS will fall back to the previous code that had a bug albeit a much more benign issue than the new code that has a problem.
Zie: https://techcommunity.mic...ed-and-productive/2176831

Alleen een kleine stukje code wordt dus uitgezet. Tweakers geeft foutieve informatie door, en dat is ook nog eens gevaarlijk ook, want door terug te draaien zet je je pc bloot voor aanvallen:
Of the patches released today, 11 are rated Critical, two are rated Low, and the rest are rated Important in severity. The April release tends to be heavier, and this level of output doesn’t disappoint. It’s a small comfort that only one of these bugs is listed as publicly known or under active attack at the time of release.
Zie: https://www.zerodayinitia...25-security-update-review

En daarom kan je dus beter je update niet terugdraaien, en dus te wachten op de KIR die binnen 24 uur actief zou moeten worden.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 17 april 2025 09:04]

DeBers @Martinspire16 april 2025 21:43
Dat staat er toch? De Windows 11 24H2 update.
Welke setups staat er ook. Namelijk dat ze het niet weten.
jellevanderpal @DeBers17 april 2025 05:36
Dit is echter een Build-nummer, een grotere versie van Windows, die een aantal maanden wordt aangehouden als de vage omschrijving voor in welk tijdsgewricht deze evolutie van Windows 11 zich bevindt: 24-> sinds eind 2024 bijv.

De Updates herken je aan Knowledge Base-nummers, en dit is in dit geval KB5055523
GoogleWave 16 april 2025 21:29
Ik laat altijd vrienden en familie eerst hun computers updaten, en als er dan geen klachten zijn dan weet ik dat het veilig is. Dat heeft me al vaak geholpen ook al weet MS vaak zelf niets eens meer welke update welke bug veroorzaakt
Hatseflats @GoogleWave16 april 2025 22:18
Da's ook gangbaar in het bedrijfsleven. Wacht ff 3 maanden en kijk hoe het uitpakt, tenzij het een uiterst kritieke beveiligingspets is. En dan soms nog.
Davey400 @Hatseflats16 april 2025 22:51
Geen idee in welke sector jij zit, maar ik denk meer aan 3 dagen voor de eerste selectieve productie-groep en 7 voor de rest als het om Microsoft Updates gaat.
Hatseflats @Davey40017 april 2025 00:03
Mja, microsoft. Da's helemaal ondoorzichtige hocus pocus. Hebben ze daar nu al zoiets als strace of dtrace?

En het hangt natuurlijk af of je bij de groenteboer zijn windows PC beheert of 50000+ windows- en/of Unixservers
PolarBear @Hatseflats17 april 2025 07:35
Hebben ze daar nu al zoiets als strace of dtrace?
Er zijn al tientallen jaren debugtools voor Windows.
Hatseflats @PolarBear17 april 2025 18:30
Met welke kan ik system calls zien?
TheVivaldi @Davey40017 april 2025 11:30
3 dagen had je hier anders niet bij geholpen. Uit het artikel:
De bug trad voor het eerst op in een update van 27 maart, maar zat een paar weken later nog steeds in de cumulatieve update, meldt Bleeping Computer.
Dan is een paar maanden wachten dus beter.
Blokker_1999
@TheVivaldi17 april 2025 14:01
Neen, want daar heb je dus de KIR voor die reeds voor patch Tuesday ter beschikking werd gesteld. Als het probleem zich dan voordoet in je omgeving heb je dus ook onmiddelijk de oplossing bij de hand, of je kan die zelfs proactief uitrollen.

Organisaties kunnen echt geen maanden wachten met het installeren van security updates. Dagen? Ja. weken? Is eigenlijk al slecht. Maanden? Dat is een uitnodiging naar malicious actors.
Roko @GoogleWave16 april 2025 22:06
Ik doe eerst die van het werk, als dat goed gaat mijn eigen
Clarissa @Roko17 april 2025 09:08
Op mijn werk hebben we meer dan 20.000 endpoints.. Maar dat zijn allemaal van grote OEM's, ervaring leert dat dát toch net iets anders is dan mijn fancy game pc thuis.
MG88 @GoogleWave16 april 2025 21:43
Vrouwen en kinderen eerst :*)
Andy1562 @MG8816 april 2025 21:52
Hahaha, ik stel updates echt zo ver mogelijk uit tenzij die kritiek is
stftweaker @MG8816 april 2025 21:55
En dan mag jij als eerste helpen hahaha. Nee eerst een dummy laptop met de nieuwste updates. En pas daarna op live systemen. Geen zin in gezeur thuis bij family & friends.
_Pussycat_ @stftweaker17 april 2025 03:53
Ik hou me gewoon niet bezig met de PCs van familie en vrienden. In het allerbeste geval kopen ze een Mac, daar weet ik dan niks van, dan kan niemand me wat vragen :)
Ferret @GoogleWave17 april 2025 05:15
Mooie vriend ben jij...
Troepje @Ferret17 april 2025 09:40
Als jij altijd de sjaak ben met het fixen van hun pc vind ik het nog best wel een deal
Roel1966 16 april 2025 21:29
Viel mij wel op dat de pc daarstraks even bleef hangen maar verder niet echt crashstte.
cobalt60 @Roel196616 april 2025 21:37
Ditto. Ik kreeg een zwart scherm en een veel te grote muis cursor in beeld, verder deed ie niets. Na een geforceerde cold boot startte ie een keer of 5 opnieuw op waarna ik gelukkig een welkomstscherm kreeg. Hopelijk blijft het nu stabiel draaien.
Roel1966 @cobalt6016 april 2025 21:41
Nou ik kreeg ook even een zwart scherm maar na pak weg nog geen paar seconden erna weer gewoon beeld en niets meer aan de hand. Schrok al en dacht eerst van dat het aan het systeem zelf lag maar nu weet ik dan gelukkig dat het aan die update kan liggen.
TD-er @Roel196616 april 2025 21:51
Een van de andere problemen die ik gezien heb is dat de scherm-opbouw er 'onscherp' uit ziet.
Net alsof je de even en oneven beeldlijnen verwisseld hebt, alleen niet op alle vensters.
Roel1966 @TD-er16 april 2025 23:39
Dat heb ik bij mij verder niet, beeld is verder prima.
TD-er @Roel196617 april 2025 00:11
Is ook niet hele scherm (of op alle monitoren), maar zag het wel bij een paar Chrome vensters.
Net of de scaling van Windows even goed de mist in was gegaan.

Ik heb hier de font-grootte op 125% staan, met mijn 27" 4k schermen.
vinkjb 16 april 2025 21:32
Dacht dat we geen blue screens meer kregen maar andere kleur..lol
Artiblade @vinkjb16 april 2025 21:45
de andere kleur is voor insider builds (groen) of virtual machine versie (paars)
BobJung @Artiblade17 april 2025 06:57
Klopt, ik had gisteren dus een GSD, insider build. Was zo kort dat de Laptop direct in herstel ging en sindsdien zie ik het niet meer.
Blizz @vinkjb16 april 2025 22:29
Alleen de smiley is weg zodat het blauw wat meer corporate en grauw aanoogt.

(Aanoogt? Ik denk vast aan een ander woord? Ogen? Wat een avontuur.)

Edit: Ah, ogen + aandoen = aanogen, wat een slechte… contaminatie‽ Bedankt @Omer & @atthias!

[Reactie gewijzigd door Blizz op 16 april 2025 23:12]

Omer @Blizz16 april 2025 22:37
Aandoet?
atthias @Blizz16 april 2025 22:43
aandoet?
atthias @Blizz17 april 2025 15:35
contaminatie inderdaad
Marcel Boeré @vinkjb17 april 2025 01:19
Je kan het gewoon BSOD blijven noemen, dat snappen Tweakers wel :). Het idee was om het scherm zwart te maken dacht ik. Maar ik had inderdaad een paar dagen geleden ook een BSOD terwijl Windows 10 tot nu toe heel stabiel werkte. Maar ik heb niets gedeïnstallleerd dus ik denk dat het wellicht al gefixt is, of de bug zat alleen in de installer, wie zal het zeggen?
Troepje @Marcel Boeré17 april 2025 09:43
bij een zwart scherm is het nogsteeds BSOD 8-)
TD-er 16 april 2025 21:27
Had hier dus ook last van.
Extreem irritant, omdat die crash zonder ogenschijnlijke aanleiding zich voordoet.
Dus lijkt niet gelieerd te zijn aan een of andere driver.

Had de update teruggedraaid, 's nachts de PC aan gelaten om te kijken of 'ie na 8 uur nog zou draaien, wat met die update echt niet mogelijk is.
En ja hoor, draaide nog prima, maar gaf doodleuk wel weer aan dat 'ie opnieuw moest opstarten wegens nieuw geinstalleerde updates... ja hoor precies die update weer.

Een van de bronnen die ik online gevonden had, gaf aan dat het een 'security driver' zou kunnen zijn.
Echter die file heb ik helemaal niet op mijn PC staan.
Dus oprecht geen idee waar dit aan zou kunnen liggen, want m'n laptop lijkt geen probleem te hebben.
lezzmeister @TD-er17 april 2025 14:15
Ik had ook na de update een probleem en terug draaien, geen probleem meer. Kon ook geen aanleiding vinden in de pc na wat spitten. Lag het dus toch aan een foute update.

Ook in mijn geval alleen de desktop niet de laptop.
Verwijderd 16 april 2025 21:34
Zo een update zal eens niet dit soort problemen hebben. Mijn god Microsoft waar zijn jullie toch mee bezig.
kiddingguy 16 april 2025 21:36
Ik weet niet wat ze bij Microsoft aan het doen zijn, maar vanaf januari is het al drama met KB-updates en security patches.

Zo kan ik nog steeds bijvoorbeeld niet The Settlers: New Allies plaatsvinden na de update van eind januari (en bij uninstall gaat het wel). Nog steeds niet opgelost, en Ubisoft "heeft het in onderzoek" en/of verwijst me naar Microsoft. Lekker dan!
PeterJ. 16 april 2025 21:56
Mijn surface heeft hier ook last van, andere laptops en pcs niet. Update allemaal in dezelfde tijd uitgevoerd.

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