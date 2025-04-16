Microsoft waarschuwt voor crashende pc's na aprilupdate

Microsoft waarschuwt voor een bug die pc's met Windows 11 24H2 kan laten crashen na de Patch Tuesday-update van april. Tot er een fix is, is de enige manier om Known Issue Rollback te gebruiken, die automatisch een deel van de update ongedaan maakt.

De bug trad voor het eerst op in een update van 27 maart, maar zat een paar weken later nog steeds in de cumulatieve update, meldt Bleeping Computer. Het gaat om een 'secure kernel error' en die veroorzaakt een blue screen of death. De enige workaround die Microsoft voorstelt is een Known Issue Rollback, een manier om te zorgen dat een pc na een update toch blijft werken.

Het is onbekend hoeveel gebruikers de bug hebben en wanneer Microsoft met een update komt die het probleem verhelpt. Omdat de update tussen de twee updates niet is gefikst, lijkt het erop dat het probleem een relatief klein aantal gebruikers treft.