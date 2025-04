Microsoft: geen verband tussen Azure- en CrowdStrike-storingen

Microsoft zegt dat er geen verband is tussen de storing van zijn cloudplatform Azure op donderdagavond en de wereldwijde CrowdStrike-storing op vrijdag. De problemen met Azure zijn inmiddels weer opgelost.

Het softwarebedrijf heeft vrijdag aan BleepingComputer gemeld dat de problemen bij Azure werden veroorzaakt door een configuratiestoring. De storing bij CrowdStrike is veroorzaakt door een recente kerneldriverupdate, zegt Microsoft tegen Wired. Hoewel de storing bij Azure voor een groot deel is verholpen, kunnen klanten nog steeds problemen hebben met verschillende diensten en apps, waaronder OneDrive en Teams.