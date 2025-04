Xiaomi toont vouwbare Mix Flip- en Mix Fold 4-smartphones

Xiaomi heeft vrijdag tijdens een presentatie de Mix Flip en Mix Fold 4 getoond. Beide telefoons kunnen worden opgevouwen, hebben een Snapdragon 8 Gen 3-soc aan boord en beschikken over 120Hz-oledschermen.

Er zijn eerder deze week al een paar details bekendgemaakt over de smartphones. Vrijdag kwam Xiaomi echter met meer technische details. Het binnenste scherm van de Fold 4 heeft een diagonaal van 7,98 inch en het buitenste scherm is 6,56 inch. De Fold 4 heeft een Lpddr5x-geheugen en UFS 4.0-opslag, volgens techjournalist Mishaal Rahman. Ook ondersteunt de telefoon Wi-Fi 7. De accu heeft een capaciteit van 5100mAh en kan draadloos laden op 50W. Aan een laadkabel is dat 67W. Er zitten vier camerasensoren aan de achterkant, die allemaal beschikken over een Leica Summilux-lens.

Het camera-eiland aan de achterkant van het toestel beschikt over vier camerasensoren, waaronder een met een periscopische telelens en 5x optische zoom. De Fold 4 krijgt een adviesprijs van omgerekend 1137 euro. Het is nog niet bekend of de telefoon ook gaat verschijnen voor de Europese markt.

Xiaomi Fold 4

De Mix Flip is de eerste telefoon van Xiaomi die over de lengte kan worden dubbelgevouwen. Het binnenscherm heeft een diagonaal van 6,86 inch en het scherm aan de buitenkant is 4,01 inch. De accu van het toestel is 4780mAh en kan aan een kabel snelladen op 67W. Net als de Fold 4 kan het draadloos laden op 50W. Er zitten twee 50 megapixelcamera's in het buitenste scherm. De hoofdcamera heeft een f/1,7-lens en de andere camera heeft een f/2,0-lens en kan 2x optisch zoomen. De Mix Flip is vanaf 760 euro verkrijgbaar.