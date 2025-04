Twee Russen bekennen betrokkenheid bij LockBit-ransomwaregroep

Twee Russische mannen van 21 en 34 jaar hebben bij een rechtbank in de VS bekend dat ze samen met de ransomwaregroep LockBit aanvallen hebben uitgevoerd. De mannen waren als 'partners' betrokken bij de groep en kunnen 25 tot 45 jaar celstraf krijgen.

De twee Russen probeerden toegang te krijgen tot kwetsbare computersystemen en daarop de LockBit-ransomware te installeren, schrijft het Amerikaanse ministerie van Justitie donderdag. Vervolgens eisten ze losgeld van hun slachtoffers. Als deze weigerden losgeld te betalen, bleef hun systeem vergrendeld en werden gevoelige gegevens online gepubliceerd. Een deel van het losgeld gaat naar de ontwikkelaars van LockBit.

De 21-jarige verdachte heeft tussen 2020 en 2023 minstens twaalf slachtoffers gemaakt in de VS, Japan, Frankrijk, Schotland en Kenia. Onder de slachtoffers waren verschillende bedrijven. In totaal heeft de dader minstens 1,9 miljoen dollar buitgemaakt. De verdachte heeft een deal gesloten met Amerikaanse autoriteiten waarbij hij afstand doet van 350.000 dollar aan cryptovaluta die hij van een slachtoffer had ontvangen. Hij kan maximaal 25 jaar cel krijgen.

De 34-jarige verdachte heeft ook op zijn minst twaalf burgers en bedrijven getroffen in de VS, het VK en Zwitserland. Hij heeft minimaal 500.000 dollar aan schade veroorzaakt en kan een gevangenisstraf krijgen van maximaal 45 jaar.

Eerder dit jaar werd de website van LockBit offline gehaald tijdens een grote internationale politieactie. Ook werden er tientallen LockBit-servers offline gehaald en werden enkele verdachten gearresteerd. Een aantal dagen later had de groep een nieuwe website in de lucht en dreigde het vaker overheden aan te vallen.

Update, 18.01 uur: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de 24-jarige verdachte in ruil voor een schuldbekentenis een lagere strafeis kon krijgen. Dit klopte echter niet. Daarom is het artikel aangepast.