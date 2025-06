Israël levert vermeende LockBit-ontwikkelaar uit aan Verenigde Staten

Een 51-jarige man met een Russische en Israëlische nationaliteit die ervan verdacht wordt een belangrijke ontwikkelaar te zijn van de LockBit-ransomware, is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij zou in totaal 230.000 dollar hebben ontvangen voor zijn werkzaamheden.

De 51-jarige man is vanuit Israël overgedragen aan de Verenigde Staten, schrijft het Amerikaanse ministerie van Justitie. Hij zou van 2019 tot in ieder geval februari 2024 een belangrijke rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van de LockBit-ransomware. De verdachte werd afgelopen augustus aangehouden en heeft al toegegeven dat hij code heeft ontwikkeld waarmee de antivirussoftware van geïnfecteerde computers werd uitgeschakeld en dat hij malware heeft geschreven en verspreid naar slachtoffers.

De autoriteiten hebben naar verluidt bewijs gevonden dat de verdachte administratorrechten had van een repository op het darkweb waarin de broncode van meerdere versies van de LockBit-builder werd opgeslagen. Ook zijn er op zijn computer inloggegevens gevonden voor een LockBit-dashboard en zijn er privéberichten ontdekt tussen hem en 'LockBitSupp', de vermeende leider van de ransomwarebende, over de ontwikkeling van de ransomware. Voor zijn werk aan LockBit zou de verdachte in totaal 230.000 dollar aan cryptovaluta hebben ontvangen.

De Amerikaanse autoriteiten hebben nu drie vermeende LockBit-leden gearresteerd. Vier anderen zijn aangeklaagd, maar nog op de vlucht, waaronder LockBitSupp. Geen van de leden is tot op heden veroordeeld. Vorig jaar werd al een website van de bende in beslag genomen en werden ruim dertig servers offline gehaald. Ook is er een decryptietool op No More Ransom gepubliceerd, waarmee slachtoffers hun bestanden gratis kunnen ontsleutelen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft LockBit meer dan 2500 slachtoffers gemaakt en hebben de hackers minstens 500 miljoen dollar aan losgeld ontvangen.