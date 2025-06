Amazon verwijdert optie om Echo-spraakopnames niet naar de cloud te sturen

Amazon verwijdert de opt-outoptie voor gebruikers die niet willen dat de spraakopnames van hun Echo-smartspeaker of -smarthomehub naar de cloud worden gestuurd. Vanaf 28 maart is het niet langer mogelijk om de verwerking van vragen lokaal op het apparaat te laten plaatsvinden.

Amazon Echo Dot (4e generatie)

Klanten die de 'Do not send voice recordings'-optie op hun Echo-apparaat hebben geactiveerd, hebben een e-mail ontvangen waarin Amazon laat weten dat deze functie binnenkort niet meer wordt ondersteund. Volgens het bedrijf is dat nodig omdat de ingebouwde spraakassistent Alexa meer van generatieve AI gebruik gaat maken. De AI-functies kunnen alleen werken via de cloud, stelt Amazon. In februari kondigde Amazon een betaalde versie van Alexa aan op basis van kunstmatige intelligentie, maar het is onduidelijk waarom de opt-outfunctie niet voor de reguliere variant van de spraakassistent behouden blijft.

Vanaf 28 maart wordt de instelling automatisch overgezet naar 'Don't save recordings'. Spraakopnames worden dan wel naar Amazons cloud gestuurd, maar het bedrijf belooft dat ze meteen worden verwijderd nadat Alexa de vraag heeft verwerkt.

De opt-outoptie was alleen toegankelijk op de Echo Dot (4e generatie), Echo Show 10 en Echo Show 15. Ook was de instelling enkel aanwezig als de speaker in het Engels stond. Bij andere talen werden spraakopnames altijd naar de cloud gestuurd. Het is sinds augustus mogelijk om Amazon Alexa Nederlands te laten spreken.