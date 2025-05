Amazon houdt event over drie weken, vermoedelijk voor Alexa met generatieve AI

Amazon houdt over drie weken een eigen evenement en zal daar vermoedelijk zijn nieuwe versie van Alexa laten zien, die gebruikmaakt van generatieve kunstmatige intelligentie. Daarvoor zal Amazon technologie van Anthropics Claude-modellen gebruiken.

Het evenement staat al gepland, maar volgens persbureau Reuters beslist Amazon pas volgende week of het daar de grote vernieuwing van Alexa zal laten zien. Er zijn twijfels of de nieuwe versie al klaar is voor het grote publiek. Amazon liet al eens een Alexa op basis van generatieve AI zien, maar bracht die niet uit. Amazon investeerde in Anthropic en gaat dus leunen op Claude-modellen voor generatieve AI. De huidige versie blijft ook onder de naam 'Classic Alexa'.

Amazon zegt zelf dat het evenement gefocust is op Alexa, maar wil verder niets kwijt over wat het zal presenteren. Het zal plaatsvinden op woensdag 26 februari. Alexa heeft wereldwijd meer dan honderd miljoen gebruikers en bestaat sinds 2014.