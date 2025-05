Anthropic gaat AI-modellen draaien op Amazon-chips na verdubbeling investering

Amazon steekt wederom 4 miljard dollar in Anthropic en verdubbelt daarmee zijn investering. Tegelijk laten de twee partijen weten nauwer samen te gaan werken. Anthropic zegt dat het zijn AI-modellen voortaan gaat draaien op Amazons chips.

Amazon heeft nu in totaal 8 miljard dollar in Anthropic geïnvesteerd, maar de techreus behoudt volgens het AI-bedrijf een minderheidsbelang. Anthropic zegt dat Amazon nu zijn hoofdpartner is op het gebied van cloud en het trainen van AI-modellen. Anthropic gebruikt al AWS-servers om zijn AI-modellen te trainen, maar gaat zijn modellen voortaan ook grotendeels draaien op Amazons Inferentia- en Trainium-chips, laat laatstgenoemde weten.

De OpenAI-concurrent zegt ook dat het nauw gaat samenwerken met Annapurna Labs, Amazons chipbakdivisie, voor de ontwikkeling van toekomstige AI-accelerators. Verder krijgen AWS-klanten 'vroegtijdige toegang' tot de mogelijkheid om Anthropics AI-model Claude te finetunen met eigen data.

The Information meldde begin deze maand al dat Amazon van plan was om wederom miljarden te investeren in Anthropic. Vorig jaar investeerde de techgigant voor het eerst 1,25 miljard dollar in de start-up en afgelopen maart stak het bedrijf daar nog eens 2,75 miljard dollar in. Er gaan ook al langer geruchten dat de nieuwe versie van Amazons stemassistent Alexa wordt aangedreven door Claude.