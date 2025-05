'Apple wil in 2026 'LLM-Siri' uitbrengen die natuurlijke gesprekken kan voeren'

Apple is van plan om in 2026 een geavanceerde versie van Siri uit te brengen, schrijft Mark Gurman van Bloomberg. De AI-stemassistent zou intern bekendstaan als 'LLM-Siri' en moet op eenzelfde wijze 'natuurlijke' spraakgesprekken kunnen voeren als ChatGPT en Google Gemini.

Gurman verwacht dat Apple de nieuwe versie van Siri in 2025 aankondigt en dat deze in 2026 beschikbaar komt als onderdeel van iOS 19 en macOS 16. De stemassistent moet de huidige versie van Siri vervangen en maakt volgens de journalist gebruik van 'geavanceerdere large language models' zodat gebruikers tweerichtingsgesprekken kunnen voeren. Ook zou deze versie geavanceerdere verzoeken sneller kunnen uitvoeren en beter kunnen communiceren met externe apps.

Het is volgens de Bloomberg-schrijver de bedoeling dat LLM-Siri 'menselijker' wordt en taken op eenzelfde manier kan uitvoeren als ChatGPT en Google Gemini. Beide chatbots hebben sinds kort een spraakversie: Advanced Voice Mode en Gemini Live. Daarmee is het mogelijk om continu een gesprek te voeren met de bot, alsof de gebruiker een telefoongesprek houdt.

Apple voert momenteel stilaan enkele AI-functies toe aan Siri. Zo kunnen gebruikers vanaf iOS 18.2 ChatGPT oproepen via de stemassistent en moet Siri in een latere versie van het besturingssysteem vragen kunnen beantwoorden over wat de gebruiker op zijn scherm ziet. Ook moet het volgens Apple mogelijk worden om Siri opdrachten te laten uitvoeren binnen apps.