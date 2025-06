Apple praat met TikTok-moederbedrijf over integratie AI in Chinese versie iOS

Apple praat met Tencent en met TikTok-moederbedrijf ByteDance over het integreren van hun AI-diensten in iOS, zo meldt persbureau Reuters. Tot nu toe werkt iOS met ChatGPT, maar dat kan niet in China.

Apple iOS 18 ChatGPT

De diensten van Tencent en ByteDance moeten de plek innemen van ChatGPT in iOS in China, meldt Reuters. De gesprekken zijn in een vroeg stadium en er is nog geen zicht op een deal. OpenAI biedt zijn diensten niet aan in China. Het was al langer bekend dat Apple naast ChatGPT andere AI-diensten wil integreren. Eerder ging al het gerucht dat Apple met Alibaba en Baidu praatte.

Apple Intelligence probeert eerst lokaal een antwoord te vinden en als dat niet lukt, schakelt de software de cloud van Apple zelf in. Als ook dat niet succesvol is, vraagt iOS of het een verzoek door mag sturen naar ChatGPT om een antwoord te laten genereren. Inloggen is daarvoor niet nodig, al mag OpenAI wel zijn abonnement promoten in de instellingen van iOS. Dat is vermoedelijk de wederdienst voor het afnemen van de dienst.