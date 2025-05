Apple: bijna zeventig procent van iPhones draait iOS 18

Apple heeft statistieken over iOS 18 en iPadOS 18 gedeeld. Volgens de Amerikaanse techgigant draait ongeveer 68 procent van alle iPhones op iOS 18. Ongeveer 53 procent van alle iPads draait op iPadOS 18.

Apple heeft de data over de adoptiegraad van de besturingssystemen via het ontwikkelaarsplatform gedeeld. Uit de cijfers blijkt dat ongeveer 19 procent van alle iPhone-toestellen iOS 17 als besturingssysteem heeft. Apple heeft dat besturingssysteem in 2023 uitgebracht. Ongeveer 13 procent van alle iPhones draait op een oudere versie van iOS. Verder meldt Apple dat 28 procent van de iPads op iPadOS 17 draait. Dit besturingssysteem is eveneens in 2023 uitgekomen. Ongeveer 19 procent van de iPad-apparaten draait op een ouder besturingssysteem.

Apple heeft iOS 18 in juni van 2024 aangekondigd. De nieuwe versie van iOS biedt gebruikers onder andere de mogelijkheid om het homescreen naar eigen wens in te delen, de kleur van de appiconen te wijzigen en de interface van het Control Center te veranderen. Het Amerikaanse techbedrijf voegt ook enkele AI-functies toe aan iOS 18 onder de noemer Apple Intelligence. Verder voegt het ChatGPT-ondersteuning toe aan Siri en werkt het aan generatieve AI-functies voor de Mail- en Berichten-app. Tweakers heeft kort na de introductie van iOS18 een videoreview gepubliceerd.