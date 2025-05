Kwetsbaarheden in Apple-cpu's maken datadiefstal via browser mogelijk

Beveiligingsonderzoekers van de Georgia Institute of Technology en de Duitse Ruhr-Universität Bochum hebben nieuwe kwetsbaarheden gevonden in chips van Apple. Daarmee zijn zogenaamde 'side-channel'-aanvallen mogelijk, waarmee gevoelige data gestolen kan worden.

Beide aanvallen, omgedoopt tot SLAP en FLOP, zijn in papers beschreven door de onderzoekers, die in 2023 ook de iLeakage-kwetsbaarheid vonden. Net als bij iLeakage maken SLAP en FLOP misbruik van een speculative-executionfunctie. Deze functie, die in sommige chips zit, stelt cpu's in staat om alvast bepaalde berekeningen uit te voeren, nog voor ze nodig zijn. Cpu's worden daarmee sneller, maar bepaalde berekeningen worden ook naar de buffercache uitgelekt. Aanvallers kunnen die gelekte data uit de cache uitlezen.

De aanval kan op afstand uitgevoerd worden via een browser, waarin een malafide webpagina geladen wordt. Als gebruikers naar zo'n pagina gelokt worden, is het voor aanvallers mogelijk om gevoelige data te stelen via andere tabbladen. Het gaat dan bijvoorbeeld om events in de iCloud Calendar, locatiegeschiedenis uit Google Maps en inboxcontent uit Proton Mail.

De SLAP-kwetsbaarheid zit in Apple-cpu's vanaf de M2/A15-generatie. De FLOP-aanval treft specifiek de M3-, M4- en A17-processors. De cpu's worden zowel in MacBooks als in iPhones en iPads gebruikt. De onderzoekers hebben Apple in 2024 op de hoogte gesteld van de kwetsbaarheden. Op 24 mei werd Apple ingelicht over SLAP en op 3 september over FLOP.

Apple bevestigt tegenover Bleeping Computer dat het op de hoogte is van de problemen en dat ze deze gaan aanpakken. Vooralsnog is er echter nog geen oplossing beschikbaar. "Op basis van onze analyse zijn wij van mening dat dit probleem geen direct risico vormt voor onze gebruikers", zegt Apple.

Update 12.02: Er stond dat Apple op 24 maart is ingelicht over SLAP, maar dat moet mei zijn. Het artikel is daarop aangepast.