Britse mededingingsautoriteit onderzoekt mobiele ecosystemen van Google en Apple

De Britse mededingingsautoriteit CMA is onderzoeken gestart naar de mobiele ecosystemen van Google en Apple. De onderzoeken zijn vrij breed en draaien om besturingssystemen, appstores en mobiele browsers.

Het gaat om zogenaamde sms-onderzoeken, waarbij sms staat voor strategic market status. Een sms-bedrijf is een bedrijf met een substantieel marktaandeel, dat in Groot-Brittannië meer dan een miljard pond aan omzet genereert of wereldwijd meer dan 25 miljard aan omzet draait. Google en Apple vallen daar allebei onder. Naar ieder bedrijf loopt een los onderzoek en deze worden parallel aan elkaar uitgevoerd, zegt de CMA.

Met de onderzoeken wordt uitgezocht of en hoe Google en Apple hun marktmacht gebruiken. Beide bedrijven hebben een groot marktaandeel in Groot-Brittannië: vrijwel alle verkochte mobiele apparaten draaien of op iOS of Android. "Daarnaast hebben de appstores en browsers van Apple en Google een exclusieve of leidende positie op hun platformen in vergelijking met alternatieve producten of diensten", aldus de CMA. "Dat betekent dat Apple en Google ook aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen op een groot deel van de inhoud, diensten en technologische ontwikkelingen die op een mobiel apparaat worden aangeboden."

De CMA wil verder weten of ontwikkelaars gedwongen worden om akkoord te gaan met oneerlijke voorwaarden om in de appstores te komen. Ook wordt onderzocht of de bedrijven het consumenten moeilijk maken om te kiezen welke apps zij gebruiken. Naar verwachting zijn de onderzoeken aan het einde van oktober afgerond.