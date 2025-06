Kagi werkt aan Orion-webbrowser voor Linux

Kagi, bekend van de gelijknamige betaalde zoekmachine, is begonnen met de ontwikkeling van een Linux-versie van de Orion-webbrowser. De browser is momenteel alleen beschikbaar voor macOS en iOS.

Kagi verwacht dat de Linux-versie tegen volgend jaar dezelfde functies zal bieden als de macOS-variant. Orion onderscheidt zich door geen gegevens van gebruikers te verzamelen en standaard bescherming te bieden tegen advertenties en trackingsoftware. Ook kenmerkend is de ondersteuning voor zowel Chrome- als Firefox-extensies. Op Apple-apparaten claimt het bedrijf dat de browser sneller en efficiënter werkt dan concurrenten. Of alle features volledig behouden blijven bij de overstap naar Linux, is niet bekend. De browser is niet opensource. Kagi geeft wel aan dat het werkt aan het openbaar maken van verschillende onderdelen van Orion.