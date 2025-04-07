Versiebeheersysteem Git bestaat twintig jaar

Het opensourceversiebeheersysteem Git bestaat twintig jaar. Er is ter ere van deze verjaardag een Discord-kanaal geopend waarbinnen gebruikers hun leukste verhalen over de software kunnen delen.

Git is een tool om aanpassingen in software bij te houden. De software werd op 7 april 2005 uitgebracht door Linus Torvalds, die toen ook de eerste commit deed: "Initial revision of Git, the information manager from hell", stond daarin.

De Linux-bedenker en -ontwikkelaar zocht dat jaar naar een alternatief voor de gratis BitKeeper-software die hij en zijn collega’s gebruikten om Linux verder te ontwikkelen. BitKeeper ging later door als betaalde software, omdat er een conflict over de gebruiksvoorwaarden was ontstaan.

Torvalds was op 3 april 2005 met de ontwikkeling van Git begonnen en had een eerste versie klaar op 6 april. Een dag later, op 7 april, hostte hij het versiebeheersysteem ook zelf. Na enkele iteraties waarbij onder andere de snelheid en stabiliteit van Git werden verbeterd, droeg Torvalds het project over aan ontwikkelaar Junio Hamano. Deze bevriende ontwikkelaar heeft meegewerkt aan de 1.0-versie van de software die in december 2005 werd gepubliceerd.

De naam van de software slaat volgens Torvalds op het Engelse slangwoord git. Het woord staat voor een onaangenaam persoon. Torvalds zegt dat hij de software naar zichzelf heeft vernoemd, maar ook dat git alles kan betekenen wat de gebruiker zelf wil. Enkele Git-ontwikkelaars hebben ondertussen een Discord-kanaal geopend waar verhalen met betrekking tot de software kunnen worden gedeeld.