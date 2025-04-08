Nintendo: ook Switch 2-games smaken heel erg vies

Nintendo blijft zijn gamecartridges een onaangename smaak geven om te voorkomen dat kinderen of dieren ze inslikken. De cartridges van de aankomende Switch 2 krijgen net als hun voorgangers een speciale coating die een sterke afkeerreactie veroorzaakt.

“We willen niet dat iemand het risico loopt op ongewenste consumptie. We hebben het inderdaad zo gemaakt dat als het in je mond komt, je het uitspuugt”, vertelt Nintendo-ontwikkelaar Takuhiro Dohta aan GameSpot. De coating is niet schadelijk voor de gezondheid, maar zorgt wel voor een bijzonder onaangename ervaring. Kouichi Kawamoto, een andere Nintendo-ontwikkelaar, vertelt als ervaringsdeskundige hoe het is om aan een cartridge te likken: "Toen de Nintendo Switch werd ontwikkeld, heb ik er wel een keer aan gelikt, maar nooit meer. Ik kan niet geloven dat andere mensen dat proberen.”

Een Nintendo Switch 2-cartridge

De eerste Switch gebruikte denatoniumbenzoaat voor de bittere smaak van de cartridges, zo laat Nintendo weten op zijn supportwebsite. Dat is dezelfde stof die boeren gebruiken om dieren van hun gewassen te houden. Het heeft een bijzonder bittere smaak die moet voorkomen dat kinderen de games doorslikken als ze die in hun mond stoppen. Of de Switch 2 diezelfde stof gebruikt is nog niet bekend.

Na lang wachten heeft Nintendo vorige week de Switch 2 officieel uit de doeken gedaan. De aankomende console heeft vernieuwde Joy-Cons die ook als muis functioneren, ondersteunt 4k-gaming in het dock en heeft een 120Hz-scherm met 1080p-resolutie. Nintendo toonde meteen ook een reeks nieuwe titels, waaronder Donkey Kong Bananza, Mario Kart World, Kirby Air Riders en een exclusieve game van Elden Ring-maker FromSoftware: The Duskbloods. De console ligt vanaf 5 juni in de winkel en kost 469 euro. Tweakers mocht de Switch 2 al even uitproberen en schreef daarover een preview.