Nintendo: ook Switch 2-games smaken heel erg vies

Nintendo blijft zijn gamecartridges een onaangename smaak geven om te voorkomen dat kinderen of dieren ze inslikken. De cartridges van de aankomende Switch 2 krijgen net als hun voorgangers een speciale coating die een sterke afkeerreactie veroorzaakt.

“We willen niet dat iemand het risico loopt op ongewenste consumptie. We hebben het inderdaad zo gemaakt dat als het in je mond komt, je het uitspuugt”, vertelt Nintendo-ontwikkelaar Takuhiro Dohta aan GameSpot. De coating is niet schadelijk voor de gezondheid, maar zorgt wel voor een bijzonder onaangename ervaring. Kouichi Kawamoto, een andere Nintendo-ontwikkelaar, vertelt als ervaringsdeskundige hoe het is om aan een cartridge te likken: "Toen de Nintendo Switch werd ontwikkeld, heb ik er wel een keer aan gelikt, maar nooit meer. Ik kan niet geloven dat andere mensen dat proberen.”

Nintendo Switch 2-cartridge
Een Nintendo Switch 2-cartridge

De eerste Switch gebruikte denatoniumbenzoaat voor de bittere smaak van de cartridges, zo laat Nintendo weten op zijn supportwebsite. Dat is dezelfde stof die boeren gebruiken om dieren van hun gewassen te houden. Het heeft een bijzonder bittere smaak die moet voorkomen dat kinderen de games doorslikken als ze die in hun mond stoppen. Of de Switch 2 diezelfde stof gebruikt is nog niet bekend.

Na lang wachten heeft Nintendo vorige week de Switch 2 officieel uit de doeken gedaan. De aankomende console heeft vernieuwde Joy-Cons die ook als muis functioneren, ondersteunt 4k-gaming in het dock en heeft een 120Hz-scherm met 1080p-resolutie. Nintendo toonde meteen ook een reeks nieuwe titels, waaronder Donkey Kong Bananza, Mario Kart World, Kirby Air Riders en een exclusieve game van Elden Ring-maker FromSoftware: The Duskbloods. De console ligt vanaf 5 juni in de winkel en kost 469 euro. Tweakers mocht de Switch 2 al even uitproberen en schreef daarover een preview.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 08-04-2025 14:33 94

08-04-2025 • 14:33

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Reacties (94)

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muchu 8 april 2025 15:01
ik vraag me af hoeveel mensen na het lezen van dit bericht aan hun cartridge gaan likken... Ik in ieder geval :9
musiman @muchu8 april 2025 15:07
HAHA, inderdaad! Ik wist niet eens dat ze expres smerig smaken. Wel een slim idee trouwens, zou vaker gebruikt moeten worden bij producten waarvan wij niet willen dat onze kleine kinderen ze in hun mond stoppen. Denk hierbij aan flessendoppen, knikkers, dat soort gevaarlijke dingen.
hiostu @musiman8 april 2025 15:25
Je kunt het middel zelf kopen. Wordt verkocht onder de naam Byte-X. Sommige mensen doen het op de vingers van kinderen als ze willen dat ze stoppen met duimen of nagelbijten bijvoorbeeld.
s0ulmaster @hiostu8 april 2025 15:51
In de chemische wereld beter bekend onder de (merk)naam bitrex.
Vervelend goedje om mee te werken waar je echt de hele dag je lippen bitter van kunnen smaken.
GewoonWatSpulle @s0ulmaster9 april 2025 11:51
Ik gok dat het in de chemische wereld beter bekend is als denatoniumbenzoaat :*)
s0ulmaster @GewoonWatSpulle9 april 2025 12:06
Kan je uit ervaring zeggen dat ook daar veel producten onder de merknaam/productnaam worden gebruikt. Die namen zijn vaak gewoon te lang en/of complex. O-)
Nostalgmus @hiostu8 april 2025 17:57
Dat kreeg ik op mijn nagel gesmeerd voor het slapen gaan.
Het hielp niet aangezien ik het eraf zoog en uit het raam spuwde.
Electrifying @musiman8 april 2025 23:11
Duracell doet dat bij in ieder geval een aantal van hun knoopcelbatterijen. Het wordt aangegeven op de verpakking.

Of het hetzelfde spul is weet ik niet. Ik heb niet geproefd en ik ben ook niet voornemens dat te doen. :P
Llopigat @Electrifying9 april 2025 09:31
Die kunnen dan ook echt dodelijk zijn, zo'n cartridge vermoedelijk niet.

Die batterijen zijn geen vergif maar ze kunnen wel de darmwand openscheuren door verbranding (door de stroom)

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 9 april 2025 09:31]

Triblade_8472 @muchu8 april 2025 15:10
Ik zit er wel aan te denken.

Het is dat ik nu niet thuis ben, maar eenmaal zover... :Y)
Groningerkoek @muchu8 april 2025 15:27
Gelijk in het begin eentje op mijn tong gelegd, geconstateerd dat Nintendo gelijk heeft en dat ze inderdaad erg smerig zijn. Sindsdien probeer ik anderen te overtuigen om het ook te proberen :)
Rakkachi @muchu8 april 2025 21:49
barbara striesand effect
Llopigat @muchu9 april 2025 09:31
En hoe smaakte het?
Simyager @Llopigat9 april 2025 10:49
Als het hetzelfde smaak heeft als Switch (1) cartridges is het smerig. Soort van koperachtige smaak. Al moet ik zeggen dat het wel een tijdje geleden is.

Maar ik heb het met de punt van mijn tong getest, niet de hele cartridge in mijn mond gestopt. Het zou kunnen dat het daarachter in de mond anders smaakt :9 . Maar geloof me dat durf je niet nadat je het met de punt van je tong hebt geproefd :X
Aleksej 8 april 2025 14:35
Voor mensen die deze smaak lekker vinden, probeer eens Kinnie, de nationale frisdrank van Malta.
Ché Mig @Aleksej8 april 2025 15:59
Hahaha - ik ben zo'n 40 jaar geleden 2 keer op Malta geweest met pa&ma en zit ineens weer bijna te kotsen bij de herinnering aan dat 'fijne' eerste terrasje aldaar...
Al had ik dat geval blijkbaar wel erg ver weggestopt, thanks man :P
Beakzz 8 april 2025 14:45
Die prijs ligt al zwaar op de maag dus lijkt mij sterk dat je dan nog trek hebt
7th @Beakzz8 april 2025 14:50
:) You generated one smile while I am working. thx
Toet3r 8 april 2025 15:02
Ook hier geld waarschijnlijk zoals met heel veel dingen dat er toch mensen zijn die het een lekkere smaak vinden.
Zo had ik een klasgenoot die de smaak van plakstrips op enveloppen lekker vond. Hij lebberde die dingen zover af dat ze niet meer plakte.
KlaasjeNL @Toet3r17 april 2025 23:44
Wij zaten bij elkaar in de klas? :D
Toet3r @KlaasjeNL18 april 2025 13:27
Zou kunnen
Mr.Monk 8 april 2025 15:15
Zelfde spul als wat je op de nagelbijtende/duimzuigende vingers van je kinderen smeert.

Ik vond het vroeger erg vies smaken iig :+

https://www.kruidvat.nl/byte-x/p/21579
gimbal @Mr.Monk9 april 2025 00:30
Ja voor mij werkte het; Ik ben niet vies van een bittere smaak maar dat spul smaakte naar puur vergif. Mijn broer daarentegen die ging stug door en hield pas op toen ik echt wekenlang stug de duim uit zijn mond bleef trekken; ik heb hem van de gewoonte af geïrriteerd.

Dat gaat voor die cartridges niet werken want eenmaal in de mond is het al te laat dus ik heb er wel respect voor dat ze oude wijsheid in een nieuw jasje steken.
ZesBarkiePK 8 april 2025 15:53
Grappig, nooit geweten dit. Nu ga ik het voor de grap eens een keer proberen.
Azerox 8 april 2025 15:59
Nooit geweten, zodra ik mijn Switch 2 (game) krijg direct even proeven.
TheDudez 8 april 2025 14:37
En ik maar denken dat het over de prijs van de games ging toen ik de titel las :+ 80 euro voor een game |:(
FrankoNL @TheDudez8 april 2025 14:41
Tsja, dat vraagt Sony ook voor hun games. Het is helaas al sinds 2020 de nieuwe standaard, althans op console dan.

[Reactie gewijzigd door FrankoNL op 8 april 2025 14:41]

TheDudez @FrankoNL8 april 2025 14:45
Je kan mij niet wijs maken dat het maken van Mario Kart net zo duur is als een GTA.
scartissue @TheDudez8 april 2025 14:52
Nee maar een Mario Kart komt ook alleen op de Switch uit.
En niet op de PC, PS5, en Xbox. Dus de afzetmarkt is veel en veel kleiner.
The Zep Man
@scartissue8 april 2025 14:59
Nee maar een Mario Kart komt ook alleen op de Switch uit.
En niet op de PC, (...) Dus de afzetmarkt is veel en veel kleiner.
Alle Mario Kart-spellen die tot nu toe zijn uitgekomen zijn speelbaar op PC. Het is Nintendo die besluit om daar niet de vruchten van te plukken. Als de kleine afzetmarkt een probleem is, dan kunnen ze hun (oudere) spellen ook op andere platformen verkopen.

Het uitbrengen van hun spellen op andere platformen is niet een idee dat nieuw is voor Nintendo, maar hun vorige pogingen waren op een te kleine schaal om een significant verschil te maken.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 april 2025 15:03]

D3F @The Zep Man8 april 2025 15:09
De reden dat Nintendo dat niet doet is om exclusiviteit te hebben voor hun games. Tuurlijk wordt er geemuleerd, maar hoe meer switches (2) verkocht worden, hoe meer games van andere ontwikkelaars worden verkocht. Ook daar maakt Nintendo een flinke klap geld mee i.v.m. licensering, verkoop van cartridges, promotie in de Nintendo Store, etc.

Door Mario op andere platformen uit te geven zullen ze minder eigen console verkopen, terwijl ze meer kosten kwijt zijn aan development, licenties om te mogen uitgeven op platform x, en is dus eigenlijk de exclusiviteit weg.

Die exclusiviteit is wat Nintendo groot houdt en heeft gemaakt. Ze zullen misschien nooit meer de grootste speler in de consolemarkt worden maar ze spreken ook een andere doelgroep. De groep gamers die ik ken hebben misschien wel een PS5/Xbox en een Switch, maar niet of nauwelijks een PS5 en Xbox: Nintendo zit in ander vaarwater door de exclusieve hoogstaande games te hebben die voor iedereen leuk zijn (en een nostalgisch gevoel aanspreken). Geef jij bijvoorbeeld je kind van 5 een switch met Mario of een PS5 met God of War? ;)

[Reactie gewijzigd door D3F op 8 april 2025 15:10]

Verwijderd @D3F8 april 2025 15:32
Geef jij bijvoorbeeld je kind van 5 een switch met Mario of een PS5 met God of War? ;)
Geef je een kind van vijf een ps5 met astrobot of een switch met bayonetta?
D3F @Verwijderd8 april 2025 16:03
De vergelijking is een beetje flauw inderdaad, er zijn genoeg leuke PS5 games voor kids. Maar ik doelde vooral op het nostalgische gehalte en het feit dat je weet dat je met een Mario-game weet wat je krijgt: vermaak voor jong en oud. De eerste ouders die in hun kindertijd Bayonetta speelde moeten volgens mij nog ouders worden of zijn er heel vroeg bij :)

[Reactie gewijzigd door D3F op 8 april 2025 16:04]

Verwijderd @D3F9 april 2025 01:42
Voor de nostalgie kan je op de switch ook gezellig samen bloed spletteren met mortal kombat 11 :+
Borgia @Verwijderd8 april 2025 18:37
Geef jij een kind een ps5 met The Sexy Brutale of een Switch 2 met Mario?
Armselig @Verwijderd8 april 2025 20:02
Serieus? Switch met Bayonetta natuurlijk.
oef! @Armselig8 april 2025 21:15
Allebei natuurlijk, plus een Xbox 360 met Bayonetta voor de retro vibes.
The Zep Man
@D3F8 april 2025 15:34
Door Mario op andere platformen uit te geven zullen ze minder eigen console verkopen, terwijl ze meer kosten kwijt zijn aan development, licenties om te mogen uitgeven op platform x, en is dus eigenlijk de exclusiviteit weg.
Verlies exclusiviteit kan verminderd worden door enkel oudere spellen uit te geven. PC kent geen licentiekosten. Ontwikkelingskosten zullen meevallen ten opzichte van wat men binnen zal harken. Ook kan het porten uitbesteed worden.

Nintendo is echt niet zo bijzonder. Sony was vergelijkbaar met Nintendo maar is overstag gegaan en heeft al jouw genoemde nadelen opgelost met wat ik omschreef.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 april 2025 15:47]

Raem @The Zep Man8 april 2025 15:14
De manier waarop je het schrijft lijk je ook te bedoelen dat Nintendo ze echt heeft uitgegeven, dus niet maar gewoon een licentie geven zoals de Zelda games op de CD-i. Ik moet echt hard nadenken welke games Nintendo heeft uitgebracht op andere consoles. Welke zijn dat dan?

[Reactie gewijzigd door Raem op 8 april 2025 15:16]

Stroper @Raem8 april 2025 15:18
Op iOS/android hebben ze het gedaan(maar wel freemium), en als je heel ver terug in de tijd gaat:voor de NES hebben ze er ook gelicencieerd laten maken voor Atari.
The Zep Man
@Raem8 april 2025 15:35
Ik moet echt hard nadenken welke games Nintendo heeft uitgebracht op andere consoles. Welke zijn dat dan?
Wii-spellen op de Nvidia Shield TV in China.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 april 2025 15:36]

Daoka @The Zep Man8 april 2025 15:38
Aan de andere kant vraag ik me af of dit meer geld gaat opbrengen. Nu moet men een switch kopen. Dit is ook al geld en er is een kans dat je dus meer games gaat kopen via hun store / voor die console. Maar stel dat ik al hun eigen games ook op de PS kan kopen. Ja op de Mario / Zelda en een paar andere games zullen ze meer omzet maken. Maar de rest van de games die niet door hun wordt gemaakt? Zoals Civilization 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) daar verdienen ze niets aan als die niet via hun store gekocht wordt. Of Overwatch 2 met hun lootboxes (er zullen wel betere voorbeelden zijn als deze 2 games, ik heb maar even snel gezocht wat op meerdere consoles uitgebracht is). Deze inkomsten gaan ze dus mogelijk missen als ze dus alles op meerdere consoles gaan uitbrengen. Ik weet dus niet wat meer geld gaat opleveren uiteindelijk. Op meerdere consoles uitbrengen of je in hun eco systeem proberen te kregen.
The Zep Man
@Daoka8 april 2025 15:39
Aan de andere kant vraag ik me af of dit meer geld gaat opbrengen. Nu moet men een switch kopen.
Dat is met name omzet, geen winst. Nintendo verdient het meeste met het verkopen van eigen spellen en met derde partijen die onder licentie spellen uitbrengen op hun consoles.

Op je PS-vraag ga ik niet in. Ik noemde PC als licentievrij platform.
Daoka @The Zep Man8 april 2025 17:51
PS was voor mij gewoon als voorbeeld dat het niet verkocht wordt via hun winkel. Dus prima verander PS naar PC. Het principe blijft gewoon hetzelfde dat Nintendo geen geld verdiend aan spellen / DLC / lootboxes / skins die ze niet zelf gemaakt hebben die niet via hun winkel verkocht wordt. Er is dus geen garantie dat uitbrengen op andere computers voor Nintendo uiteindelijk meer winst gaat opleveren hierdoor.
Borgia @The Zep Man8 april 2025 18:38
Steam is niet licentie vrij.
The Zep Man
@Borgia8 april 2025 20:13
Steam is vrij van licenties. Je betaalt enkel distributiekosten per verkoop.

Natuurlijk hoef je niet (enkel) Steam te gebruiken voor distributie. Zeker Nintendo kan (daarnaast) een eigen winkel opzetten.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 april 2025 22:28]

Borgia @The Zep Man9 april 2025 08:15
Komt op hetzelfde neer. En een andere App Store creëren voor een paar games kost ook klauwen met geld.
Xander.M @scartissue8 april 2025 17:38
"Mario Kart 8 is one of the best-selling video games of all time, at over 75.81 million"

Als 1 franchise niet extra hulp nodig heeft is het mario kart.
Vind prima om meer te betalen voor niche titles om kleine devs te helpen, maar mario kart....?
CamelKnight @TheDudez8 april 2025 16:01
Je kan mij niet wijs maken dat het maken van Mario Kart net zo duur is als een GTA.
En GTA V heeft 8.6 miljard dollar winst gedraaid sinds lancering. Jij gaat mij op jouw beurt niet wijs maken dat de ontwikkeling en marketing van GTA V zoveel gekost heeft.

Het maken van een product, of dat een bezem, een tv of een game is, levert risico op: is de afzetmarkt groot genoeg om de R&D en ontwikkelkosten eruit te kunnen halen en winst te kunnen maken.
Ik snap dat bedrijven er alles aan doen om dat risico zo laag mogelijk te krijgen, maar de prijs verhogen naar € 80 is in mijn ogen de verkeerde stap. Je laat daarmee de consument betalen voor jouw eigen gebrek aan inschattingsvermogen en marktonderzoek. Indien er geen markt voor je product is, moet je het vooral niet op de markt brengen. Is jouw product slecht van kwaliteit omdat je bezemborstel gemaakt is van karton om de kosten te drukken, dan moet je niet verwachten dat je een hoge omzet gaat draaien. Hetzelfde geldt voor games: als je een game ontwikkelt die gewoon niet in goede aarde valt dan is dat gewoon een geval van slecht marktonderzoek en inschattingsvermogen. Waarschijnlijk gecombineerd met mismanagement, niet luisteren naar je doelgroep, etc.
FrankoNL @TheDudez8 april 2025 16:43
Maar gta is ook niet van Sony hè,

Sterker nog: ik denk dat gta nog duurder gaat zijn.
KillGhost @TheDudez9 april 2025 14:06
Niet alle PS games zijn zo groot als GTA6 :) Daarnaast gaan er al langer de geruchten dat GTA6 € 100,- gaat worden. Nog altijd twintig euro duurder dan Mario Kart World.
Beakzz @FrankoNL8 april 2025 14:51
Sony maakt tenminste nog games met een hoog budget. Nintendo games hebben veel kleinere budgetten op BOTW na (aannemende dat TOTK minder heeft gekost met dezelfde engine) en hebben in het algemeen veel minder details en een cartoony look (waar niks mis mee is) wat de kosten echt wel drukt.
RayNbow
@Beakzz8 april 2025 15:21
Sony maakt tenminste nog games met een hoog budget.
Zoals Concord?
(aannemende dat TOTK minder heeft gekost met dezelfde engine)
Het is niet dezelfde engine. De engine moest flink op de schop om de physics te laten werken. Ook werd er een apart systeem opgetuigd voor het geluid ter aanvulling op het gehele physics-systeem.
Beakzz @RayNbow8 april 2025 15:35
Concord had wel een groot budget idd. Dat het een dikke faal was is alleen maar terecht. Sony moet lekker goede sp toppers blijven maken

Zelfde engine dus met aanpassingen. Ok

[Reactie gewijzigd door Beakzz op 8 april 2025 15:35]

B0KIT0 @Beakzz8 april 2025 16:22
Niet dezelfde engine dus maar ja.

Engines zijn meestal gewoon evoluties van het al bestaande. En hoeveel aanpassingen er nodig waren en hoeveel tijd dat gekost heeft weten we niet.

Wat belangrijker is in het drukken van de kosten is het simpele feit dat het een sequel was.

Het hele concept van de game is dus al uitgedacht en daar kan op voortgeborduurd worden, in plaats dat je vanaf scratch een nieuw idee moet opbouwen.
NotSoSteady @Beakzz8 april 2025 15:35
Dus als jij een product, waar net zoveel vraag naar is (of misschien zelfs wel meer) dan de concurrentie, goedkoper kan produceren dan ga je het ook voor minder aanbieden?
Beakzz @NotSoSteady8 april 2025 15:37
Dat zeg ik toch niet? Maar ze verschuilen zich wel allemaal achter verhoogde kosten. Maakt mij niet uit wat ze doen, want ik heb nog geen game boven de 60 euro gekocht in de laatste 10 jaar 😅
phray @Beakzz8 april 2025 15:51
Nintendo staat juist bekend om dat ze hun medewerkers netjes betalen en behandelen dus dat zal wel meevallen.
s0kkie @FrankoNL8 april 2025 15:29
Ah vandaar dat ik het grootste deel van mijn exclusieve PS5 games via Bol voor 59,99 of 67,99 Euro vaak koop :)
tweakuwe @s0kkie8 april 2025 18:06
Switch 2 games zijn op de goedkopere sites ook wel voor die prijzen te vinden, inclusief top games als de nieuwe Donkey Kong. Het is wel flauw om adviesprijzen van een spel dat nog uit moet komen te vergelijken met de winkelprijzen van titels die al uit zijn.
tedades @TheDudez8 april 2025 14:58
Het was toch €90 voor de fysieke variant }>
DigitalExorcist @TheDudez8 april 2025 15:59
Voor honderden uren plezier? Ik zou blind het dubbele uitgeven.
Vexxon @TheDudez8 april 2025 16:46
Dure lolly's inderdaad
RDilus 8 april 2025 14:56
Vind het leuk dat iedereen over de game prijzen beginnen alweer!

Maar de zelfde mensen wel 100 eu uitgeven aan GTA 6 op release :+

Doom dark ages is ook 80 euro op steam he.
Blorgg @RDilus8 april 2025 16:07
Vind het leuk dat iedereen over de game prijzen beginnen alweer!

Maar de zelfde mensen wel 100 eu uitgeven aan GTA 6 op release :+

Doom dark ages is ook 80 euro op steam he.
GTA 6 gaat zo'n 2 miljard kosten. Ter vergelijking: Nintendo's eigen games kosten doorgaans in de orde van grootte rond de 40 miljoen om te maken. Of om het simpel te maken: GTA 6 kost 50x een Nintendo game.

Dus nee, die 90 euro per game van Nintendo is compleet gestoord. En let wel, met 60 euro voor een game heeft Nintendo de afgelopen 12 jaar zo'n 66,5 miljard dollar winst gemaakt. Yep, 66,5 miljard winst. Met $60 games.

Maar nu moeten de games van Nintendo ineens $90 kosten want inflatie en kosten en de waarde van games. Mensen die dit gedrag van Nintendo verdedigen hebben het echt niet begrepen wat hier gebeurd: Nintendo naait haar klanten. En als Nintendo hiermee wegkomt dan gaan andere uitgevers dit ook doen. Dus nu is het moment waarop we allemaal keihard NEE zeggen tegen Nintendo. Want anders gaat 90 euro per game de nieuwe standaard worden zonder dat wij daar beter van worden.
RDilus @Blorgg8 april 2025 17:45
dus omdat een game 50x zoveel kost om te maken betekend wat?
GTA 6 gaat vast goed zijn maar voor dat soort geld maakt nintendo dus 40 games waar de meeste mensen blij mee zijn ;)

wat justified de prijs dan? omdat mario kart world op nintendo store 90 is betekend niks als je de game op amazon gewoon voor 70 te bestellen is.
Blorgg @RDilus8 april 2025 20:04
dus omdat een game 50x zoveel kost om te maken betekend wat?
GTA 6 gaat vast goed zijn maar voor dat soort geld maakt nintendo dus 40 games waar de meeste mensen blij mee zijn ;)

wat justified de prijs dan? omdat mario kart world op nintendo store 90 is betekend niks als je de game op amazon gewoon voor 70 te bestellen is.
Om jouw vraag te beantwoorden. Het betekend dat de prijsverhouding van Nintendo vele malen slechter is dan die van andere games. En dat je als klant van Nintendo met games van 90 euro dus teveel betaald voor hetgeen geboden wordt.

Dat jij dat persoonlijk prima vindt doet daar niets aan af. Er zijn wel meer producten te koop waarvan vaststaat dat de prijsverhouding niet goed is, ook van producten die als warme broodjes over de toonbank gaan. Dan nog steeds is de prijsverhouding slecht.

Wat mij opvalt is dat er veel mensen zijn die er kennelijk een probleem mee hebben als je zegt dat Nintendo een slechte prijsverhouding heeft en daarover in discussie gaan. Maar dan komen er nooit argumenten waarom de prijsverhouding niet slecht zou zijn. Het gaat dan vrijwel altijd over het feit dat je niet zo moet klagen of dat Nintendo lekker zelf moet weten als ze de prijzen willen verhogen. Of zoals in jouw geval onzin dat je die 90 euro games voor 70 kan kopen op Amazon. Dat gaat dus gewoon niet gebeuren buiten misschien een enkele aanbieding of hele oude games, maar zeker niet als standaard prijs voor nieuwe games. Kijk bijvoorbeeld maar wat Super Mario 3D world nu nog kost op Amazon. 45 fucking euro voor een game die uitkwam op de Wii U in 2013.

We leven momenteel in een samenleving waar mensen die 2500 euro NETTO in de maand verdienen behoren tot de klasse "werkenden armen". Huren zijn historisch hoog. Prijzen in de supermarkten zijn historisch hoog. Dus als mensen klagen dat 90 euro voor een game te duur is, dan hebben ze gewoon gelijk. Dat is ook te duur. Zeker als je bedenkt dat Nintendo de afgelopen 12 jaar zo'n 66,5 miljard dollar WINST heeft gemaakt met $60 games.
RayNbow
@Blorgg8 april 2025 21:39
Kijk bijvoorbeeld maar wat Super Mario 3D world nu nog kost op Amazon. 45 fucking euro voor een game die uitkwam op de Wii U in 2013.
Hier is een gekke gedachte: misschien is die game nog steeds 45 euro waard?
Blorgg @RayNbow9 april 2025 09:52
Hier is een gekke gedachte: misschien is die game nog steeds 45 euro waard?
Dat is inderdaad een hele gekke gedachte. De verkopen van Super Mario 3D world zijn ingestort zie bijvoorbeeld hier en hier. De markt geeft een duidelijk signaal dat de prijs het niet waard is. Toch weigert Nintendo om de prijzen te verlagen. Ze verkopen een game liever niet dan dat ze de prijs verlagen. Dit is een tactiek die Nintendo toepast om hun prijzen kunstmatig hoog te houden.
RayNbow
@Blorgg9 april 2025 17:09
De verkopen van Super Mario 3D world zijn ingestort zie bijvoorbeeld hier
Dat zijn sales van een spel voor een niet courante console.
en hier.
Je noemt 300k sales in 1 kwartaal ingestort? Of als je naar heel FY24 kijkt: 2M units?
prijzen kunstmatig
Prijzen zijn per definitie kunstmatig.
Blorgg @RayNbow9 april 2025 20:04
De games worden verkocht dus zijn courant.

Kijk even goed naar de data. Laatst gepubliceerde data is van vorig jaar. De afname is van miljoenen per kwartaal tot duizenden. Dus ja, ingestort.
JackAvery
@Blorgg10 april 2025 08:16
Je bent nu eigenlijk een rederingsfout aan het maken door met een conclusie te starten en dan bepaalde cijfers te proberen framen alsof ze je conclusie ondersteunen. Dit is hier niet het geval.

Heel veel single-player games verkopen tot 80-90% van hun totale verkopen over de levenscyclus tijdens de eerste maand vanaf launch. De reden is heel simpel: de marketing centreert zich rond die periode en slechts heel weinig games krijgen zodanig veel 'word-of-mouth' reclame van andere spelers dat ze daarna blijven verkopen of zelfs meer verkopen. Een mooi voorbeeld daarvan is Stardew Valley.

Wanneer een game er in slaagt een lange staart te hebben in de verkopen, wordt dit in de industrie doorgaans als een succes gezien. De Switch versie van Super Mario 3D World verkocht ~5.5 miljoen exemplaren in het eerste kwartaal en doet er op drie jaar tijd nog eens meer dan 7.8 miljoen exemplaren bij. Bovendien weet je niet wat er na tijdens het huidige fiscale jaar verkocht is - Nintendo rapporteert pas verkopen van games als ze binnen hetzelfde fiscale jaar minstens 1 miljoen exemplaren verkochten. De laatste update dateert van het afsluiten van het vorige fiscale jaar.

Redelijk wat uitgevers proberen deze staart te verlengen door agressief hun games te discounten. Denk bvb. aan Ubisoft waarbij je bijna kan voorspellen dat je na één, drie, zes maanden steeds minder zal betalen. Nintendo doet hier amper aan mee. Je ziet trouwens dat veel indie ontwikkelaars tegenwoordig deze filosofie van Nintendo volgen. Zij kiezen voor een lagere instapprijs maar geven bijna geen kortingen meer (10-20% max). Het idee is dat je een prijs kiest waarvan je denkt dat het de waarde van je product reflecteert en dat je product principieel niet minder waard wordt.

Dat een game 3 jaar na lancering nog 300.000 exemplaren in één kwartaal kan verkopen is niet typisch en duidt niet in op een "instorting" van de verkopen. Dat Nintendo hier in slaagt aan de volle prijs, suggereert net dat er duidelijk vraag is naar deze games.
Blorgg @JackAvery10 april 2025 14:43
Je bent nu eigenlijk een rederingsfout aan het maken door met een conclusie te starten en dan bepaalde cijfers te proberen framen alsof ze je conclusie ondersteunen. Dit is hier niet het geval.
Dat is heel erg smerig wat jij hier nu doet. Doen alsof ik e.e.a. probeer om te draaien.

Ik kijk naar de cijfers. Die laten zien dat na launch er elke periode ongeveer een miljoen verkopen zijn. Dan zien je ineens een sterke daling naar 500K en daarna 300K. Nintendo zelf geeft aan dat hun verkopen alleen maar zijn afgenomen. Zie bijvoorbeeld hier. En in de "Nine Months Financial Results Briefing for Fiscal Year Ending March 2025" zegt Shuntaro Furukawa "unit sales are trending down year-on-year". Zie hier.

Maar als ik dan zeg dat de verkopen van deze specifieke game zijn ingestort en om die reden de game een deel van zijn waarde heeft verloren (als we geloven in marktwerking), dan ben ik degene die de boel probeert om te draaien? Hou toch op.
JackAvery
@Blorgg10 april 2025 15:15
Ik zie je al heel dit draadje cijfers proberen interpreteren terwijl je me de indruk geeft dat je de sector niet echt begrijpt. Dan moet je niet verbaasd zijn dat je weerwerk krijgt. Neem dat a.u.b. niet persoonlijk - dat is echt niet de bedoeling. Ik heb expres uitgelegd waar je m.i. verkeerd redeneert.

Hoe oud een game is heeft weinig tot niks te maken met de "waarde." Hoeveel mensen de game kopen ook niet. Wat ik zeg is het volgende : (1) nog steeds best mensen zijn bereid om de game te kopen; (2) die mensen zijn grotendeels ook bereid de volle prijs te betalen.

Furukawa heeft het in jouw citaat over de algemene software verkopen op Switch platform in het algemeen. Dat daar een algemene daling is, is heel normaal na 8 jaar. Je ziet dezelfde trend in de hardware verkopen. De uitspraak heeft weinig te maken met de vraag naar of performantie van een individuele titel. Het biedt wel context om een daling mee te verklaren.

Je ziet een daling en je zegt "ingestort", maar je houdt geen rekening met de context van verkopen en de betekenis van de uiteindelijke daling in het grotere geheel. Een daling is normaal en te verwachten - het aantal nieuwe spelers in het Switch ecosysteem daalt nu eenmaal in 2024, zoals je zelf ook aanwijst. Software verkoopt altijd veel beter tijdens een kerstkwartaal dan in de periode januari-maart - de twee kwartalen die je nu vergelijkt. De daling die je beschrijft is ten dele simpelweg een seizoenseffect. 3D World op Switch heeft dan nog eens al heel zijn levensduur directe concurrentie van een andere, nog beter verkopende Mario game: Mario Odyssey.
Blorgg @JackAvery10 april 2025 16:45
Ik zie je al heel dit draadje cijfers proberen interpreteren terwijl je me de indruk geeft dat je de sector niet echt begrijpt. Dan moet je niet verbaasd zijn dat je weerwerk krijgt. Neem dat a.u.b. niet persoonlijk - dat is echt niet de bedoeling. Ik heb expres uitgelegd waar je m.i. verkeerd redeneert.

Hoe oud een game is heeft weinig tot niks te maken met de "waarde."
Als verkoopcijfers van een product dalen van grofweg 5.000.000 naar 300.000 dan is de waarde van dat product gedaald. Het levert immers minder op en zal in dit geval steeds minder op gaan leveren waardoor de waarde nog verder daalt.

Dan kun je er wel andere games bij gaan halen, maar dat doet er niets aan af dat die oudere games die minder opleveren daardoor minder waard zijn geworden. Dat Nintendo probeert haar prijzen hoog te houden doet daar ook niets aan af.

Zie het zo: als Nintendo de volledige rechten om een spel te mogen uitgeven/verkopen van de hand zou doen aan laten we zeggen EA, zouden ze dan meer krijgen voor een oude Mario game van 12 jaar oud of een nieuwe nog niet uitgegeven Mario game er van uitgaande dat beide games kwalitatief min of meer even goed zijn? Welke is dan meer waard? Natuurlijk de nieuwe nog niet uitgegeven game, dat is nogal voor de hand liggend.

Dus dat jij zegt dat hoe oud een game weinig tot niks te maken heeft met de "waarde" is echt complete onzin.
RayNbow
@Blorgg10 april 2025 17:53
Als verkoopcijfers van een product dalen van grofweg 5.000.000 naar 300.000
Blijf je nu steevast het feit negeren dat verkopen front-loaded en seizoensafhankelijk zijn?
Het levert immers minder op
Nog steeds evenveel per exemplaar als in het begin, zonder extra kosten voor de uitgever.

Daarnaast wordt de game nog steeds door winkeliers ingekocht. Waarom? Omdat de game nog steeds verkoopt. Als de game niet zou verkopen voor de prijs waarvoor het nu in de markt wordt gezet, dan zou je heel snel zien dat winkeliers de game niet meer in hun assortiment zouden opnemen (of ze zouden de prijs verlagen om er van af te komen).

[Reactie gewijzigd door RayNbow op 10 april 2025 17:54]

RayNbow
@Blorgg10 april 2025 07:41
De games worden verkocht dus zijn courant.
Ik had over de console (Wii U), niet het spel. De Wii U wordt niet meer geproduceerd, niet meer verkocht en niet meer ondersteund. Dan is het niet heel gek dat spellen voor dat platform ook niet meer goed worden verkocht, want de enige sales in dat geval zijn restpartijen.
Kijk even goed naar de data. Laatst gepubliceerde data is van vorig jaar. De afname is van miljoenen per kwartaal tot duizenden. Dus ja, ingestort.
De sales voor vrijwel elke game zijn frontloaded, waarbij het meeste @ launch wordt verkocht en daarna een stuk minder. Dus dan zou voor vrijwel elke game de sales zijn ingestort.

En als je feb-mei '24 vergelijkt met feb-mei '23, dan zie je dat de verkopen gedaald zijn van 560k naar 300k. In dezelfde periode in 2022 werden er 580k exemplaren verkocht. Ja, er is een daling van 580k naar 560k naar 300k, maar dat noem ik niet ingestort.
bzzzt @Blorgg9 april 2025 08:57
Het betekend dat de prijsverhouding van Nintendo vele malen slechter is dan die van andere games.
Dat betekent helemaal niks. De productiekosten van een game hebben geen vaste relatie tot de hoeveelheid plezier die je als speler uit een game haalt.
Ik vind GTA niet leuk en Mario Kart wel. Voor mij is de prijsverhouding van Mario Kart vele malen beter, ongeacht de productiekosten of verkoopprijs.
Seal64 @Blorgg9 april 2025 07:57
Gaan we allemaal "nee" zeggen ja? Dacht het niet. Ik bepaal zelf wel wat mijn hobby mij waard is, daar heb ik niemand anders bij nodig. Als ze met een nieuwe Zelda of Xenoblade komen voor 80 euro (ik doe niet aan fysiek) dan tel ik er dat graag voor af - die games weten mij honderden uren bezig te houden.

GTA aan de andere kant interesseert me echt geen bal. Dus heel simpel - het maakt me ook niet uit al verkopen ze dat voor 200 euro of voor 20 euro, ik koop het gewoon niet. En ik ga ook niet bij elk nieuw artikeltje over GTA6 zitten janken over dat het allemaal zo duur is, want het boeit me gewoon niet genoeg om daar tijd in te gaan steken.
bzzzt @Seal649 april 2025 08:59
Die budgetten zijn ook allemaal onzin. Hollywood accounting en enorm opgeblazen marketing budgetten. Ondertussen het 'nieuws' halen met verkapte reclame dat het het 'duurste spel ooit' is.
Dat heeft niks met de inhoud van de game te maken.
Blorgg @Seal649 april 2025 09:56
En ik ga ook niet bij elk nieuw artikeltje over GTA6 zitten janken over dat het allemaal zo duur is, want het boeit me gewoon niet genoeg om daar tijd in te gaan steken.
Sorry, maar dat is precies wat je hier nu doet. Het boeit jou dus wel degelijk. Je bent aan het "janken" dat andere mensen klagen dat de prijs van Nintendo games te hoog is.

Jij vindt het prima om teveel te betalen voor Nintendo games, prima. Moet je zelf weten. Is niet slim. Maar jij mag zelf weten waar je teveel voor betaald. Het is jouw geld. En zo is het ook prima voor andere mensen om te klagen, of "janken" zoals jij dat noemt, dat Nintendo teveel vraagt voor de Switch 2 en games.
Airlock NL @RDilus8 april 2025 14:59
GTA 6 prijs is nog niet in kannen en kruiken toch?
phray @RDilus8 april 2025 15:42
En als je meer dan 1 minuut op internet kijkt kan je al voor stuk lagere prijs vinden. Zojuist Donkey Kong Bananza gepre ordered voor 60.
RDilus @phray8 april 2025 17:42
ja dit dus.
Autisme_tech 8 april 2025 14:39
Je zou verwachten dat de prijs mensen wel zou afschrikken ze te kopen

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