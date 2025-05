Pokémon Legends: Z-A komt 'eind 2025' uit voor de Nintendo Switch

Pokémon Legends: Z-A komt eind dit jaar uit voor de Nintendo Switch. Dat bevestigt de Pokémon Company tijdens een livestream. Het was al bekend dat de game ergens in 2025 verschijnt; dat is nu iets geconcretiseerd.

De Pokémon Company deelde op donderdag een nieuwe trailer van Pokémon Legends: Z-A. Naast de releaseperiode, werden daarin ook de eerste gameplaybeelden getoond. Die bevestigen onder andere de drie starterpokémon: Chikorita, Tepig en Totodile. Ook keren mega-evoluties weer terug in dit deel.

In een aparte video werd ook een nieuw vechtsysteem getoond. Net als Pokémon Legends: Arceus krijgen spelers meer vrijheid om pokémon te benaderen en te vangen; het is mogelijk om pokéballen te gooien, zonder dat spelers daarvoor een gevecht aan moeten gaan.

Ook nieuw is dat pokémon voortaan meer bewegingsvrijheid krijgen. Spelers kunnen hun pokémon tijdens gevechten ook over het gevechtsveld leiden, bijvoorbeeld om aanvallen van tegenstanders te ontwijken. Verschillende aanvallen hebben daarnaast een langer of juist korter bereik.

Pokémon Legends: Z-A werd vorig jaar al aangekondigd door ontwikkelaar Game Freak. Het bedrijf deelde toen echter nog geen beelden van het spel. Ook sprak het bedrijf toen alleen voor een release ergens in 2025; nu blijkt dat het eind 2025 wordt. Het spel komt dan beschikbaar voor de Nintendo Switch. Tegen die tijd is ook de Switch 2 waarschijnlijk ook op de markt; Nintendo heeft al bevestigd dat die console compatibel wordt met de meeste Switch-games.