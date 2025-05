Pokémon Champions legt focus op pokémongevechten, komt naar Switch en telefoons

The Pokémon Company heeft een nieuwe game in ontwikkeling: Pokémon Champions. De game lijkt zich alleen te richten op pokémongevechten en dus niet om de rpg-elementen daaromheen. De game komt bij release beschikbaar voor smartphones en de Nintendo Switch-consoles.

Pokémon Champions werd aangekondigd tijdens een Pokémon Direct-presentatie, hoewel de ontwikkelaars nog weinig concrete details over het spel deelden. Wel is duidelijk dat het spel volledig is gericht op het houden van pokémongevechten. Spelers kunnen hun pokémon uit Pokémon Scarlet of Violet, Pokémon Home en andere spellen importeren naar Champions en ze gebruiken in gevechten tegen andere spelers.

Pokémon Champions komt bij release beschikbaar voor Android, iOS en de 'Nintendo Switch-familie'; vermoedelijk komt het spel dus ook naar de onlangs aangekondigde Switch 2-console. De releasedatum is nog niet bekend; er wordt alleen gezegd dat het spel 'nu in ontwikkeling' is.

Er wordt momenteel ook gewerkt aan een ander Pokémon-spel voor de Nintendo Switch: Pokémon legends: Z-A. Daarvan deelde The Pokémon Company op donderdag ook meer details, waaronder een concretere releaseperiode van 'eind 2025'.