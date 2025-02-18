Nintendo gaat puntenuitgifte voor eShop-korting afbouwen

Nintendo gaat geleidelijk stoppen met zijn puntensysteem voor de eShop. Dit betekent onder andere dat digitale aankopen vanaf 25 maart geen gouden punten meer opleveren. De punten die gebruikers nog hebben, kunnen worden verzilverd tot 25 maart 2026.

De maatregel geldt nog niet voor fysieke spellen die uiterlijk 24 maart 2025 zijn uitgebracht of spellen die zijn gepreorderd vóór 24 maart, laat Nintendo weten. De fysieke Switch-games kunnen tot twee jaar na hun officiële releasedatum worden geregistreerd voor gouden punten.

In het geval van de preorders maakt de releasedatum van de game niet uit en krijgt de gebruiker nog punten als de betaling pas na 24 maart is verwerkt. Als de klant een preorder annuleert of als het betalingsproces niet wordt afgerond, krijgt de klant alsnog geen punten.

Nintendo geeft geen duidelijke reden van het stopzetten van het systeem. Het is mogelijk dat het bedrijf een nieuw puntensysteem wil implementeren na de release van de Switch 2. De console moet dit jaar uitkomen, al is er nog geen precieze releasedatum bekend.