Nintendo gaat puntenuitgifte voor eShop-korting afbouwen

Nintendo gaat geleidelijk stoppen met zijn puntensysteem voor de eShop. Dit betekent onder andere dat digitale aankopen vanaf 25 maart geen gouden punten meer opleveren. De punten die gebruikers nog hebben, kunnen worden verzilverd tot 25 maart 2026.

De maatregel geldt nog niet voor fysieke spellen die uiterlijk 24 maart 2025 zijn uitgebracht of spellen die zijn gepreorderd vóór 24 maart, laat Nintendo weten. De fysieke Switch-games kunnen tot twee jaar na hun officiële releasedatum worden geregistreerd voor gouden punten.

In het geval van de preorders maakt de releasedatum van de game niet uit en krijgt de gebruiker nog punten als de betaling pas na 24 maart is verwerkt. Als de klant een preorder annuleert of als het betalingsproces niet wordt afgerond, krijgt de klant alsnog geen punten.

Nintendo geeft geen duidelijke reden van het stopzetten van het systeem. Het is mogelijk dat het bedrijf een nieuw puntensysteem wil implementeren na de release van de Switch 2. De console moet dit jaar uitkomen, al is er nog geen precieze releasedatum bekend.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 18-02-2025 13:19 53

18-02-2025 • 13:19

53

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Nintendo Switch

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Reacties (53)

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ap3nr0ts 18 februari 2025 13:24
Wat jammer dat ik straks niet meer 21 eurocent korting krijg na het uitgeven van 325 euro. Bij wijze van. :+ Het was wel meer dan dat hoor, maar ik vind dit inderdaad wel aan de skere kant voor een bedrijf dat momenteel zo winstgevend is. Maar ach, ik blijf hun spullen toch wel kopen. Het blijft een van de weinige ontwikkelaars die spullen uitbrengen die bij launch gewoon af en goed zijn.

Edit: ik lees nu ook dat hun vouchers (waarmee je 1 game kan kopen) niet gaan werken voor Switch 2-titels. Dat vind ik wel écht skeer-skeer. Doe niet zo moeilijk over die paar euro's die je daarmee verliest.

[Reactie gewijzigd door ap3nr0ts op 18 februari 2025 13:40]

kftnl @ap3nr0ts18 februari 2025 13:56
Wat jammer dat ik straks niet meer 21 eurocent korting krijg na het uitgeven van 325 euro.
Bij 325 euro aan digitale aankopen was het 16 euro korting via golden points, ook weer niet zo weinig vind ik.

Normaal was een game vaak 60 euro. Als je 2 vouchers kocht voor 100 euro dan kreeg je daar nog 5 euro aan punten voor. Dus netto was je dan voor twee games met vouchers + golden points 95 euro kwijt voor die twee games ipv. 120. Als er verder niets verandert is dit dan een 26% prijsverhoging.

De geruchten zijn natuurlijk dat de standaard gameprijzen ook naar 70 gaan, dus dan zou je op een 47% prijsverhoging zitten in totaal.

Ik ben benieuwd of ze er iets voor in de plaats gaan maken. Gezien alle focus op abonnementsdiensten bij de concurrentie misschien een duurder abonnement waar je ook weer wat meer voor terug krijgt? Als het echt alleen wordt dat de prijzen flink omhoog gaan en de kortingen er af dan is dat wel vrij fanatiek van ze.

[Reactie gewijzigd door kftnl op 18 februari 2025 13:57]

Andros @kftnl18 februari 2025 14:48
Even advocaat van de duivel spelen, games kosten al vrij lang 60 euro, sowieso al sinds de Gamecube dat ik me kan herinneren. Games voor SNES en N64 waren zelfs duurder in hun tijd, dat ze in deze tijd van hoge inflatie en hogere kosten met alles een keer iets omhoog gaan verbaast me eigenlijk niet echt. Het heeft nog vrij lang geduurd.
Jacco011 @Andros18 februari 2025 15:25
Je vergeet echter dat de playerbase ook is toegenomen. Er waren nog nooit zoveel "gamers". Ik vermoed dat dit lang en breed voor de inflatie heeft gecompenseerd.
SNES: 49,10mil consoles verkocht VS Wii: 101mil VS Switch: ~150mil.
SNES Super Mario World: 20,6mil VS Switch Mario Kart 8 Deluxe: 67,35mil.
SNES games totaal verkocht: 391mil VS Wii: 921,85mil VS: Switch 1359,80mil

Daarnaast worden games nu veel online verkocht, terwijl de prijs in de eShop gelijk hoog blijft, hierdoor is de omzet ook gestegen omdat de distributie en winst van winkeliers nu ook bij Nintendo blijft.
Daarnaast moeten gameontwikkelaars ook voor licenties betalen, zodat ze hun game op een Nintendo-console mogen verkopen. De prijs is vermoedelijk ook flink gestegen tegenover de SNES.

Naar mijn mening verdient Nintendo genoeg, is de inflatie door bovenstaande afgedekt en zijn zu nu gewoon uit naar meer winst.
IIsnickerII @Jacco01119 februari 2025 17:01
Dan moet je ook wel rekening gaan houden met het feit dat de productiekosten van games ook torenhoog gestegen is. Waar SNES games met een klein team binnen enkele maanden gemaakt kon worden, zitten daar nu enorme teams op voor vaak meerdere jaren! Natuurlijk zou ik zelf ook liever bodemprijzen betalen voor games, maar ik snap wel dat de kosten van nieuwe games van AAA studio's steeds duurder worden, zelfs als de markt groeit.
Beakzz
@Andros18 februari 2025 16:50
Jammer genoeg voor die uitgevers is er ook veel meer keuze. Ik sla graag een AAA full price over en geef dat geld aan indie en AA titels en dan haal ik die AAA game wel een keer uit de budgetbak met patches en dlc.

En vergeet ook niet alle microtransacties of duidelijk achterhouden content (CIV 7 bv.) bij de totaalprijs van een game komt. Koop je de standaard game voor 70 euro of wil je liever alles voor 120? (Ubisoft bv)

Ik zie ook steeds berichten dat uitgevers hopen dat GTA 6 100 dollar wordt omdat ze dan ook de prijzen verder kunnen verhogen, maar vergeten voor het gemak dat ze totaal niet op het zelfde niveau spelen (of je het nou wel of niet een goede game vindt). En dan heb je nog zoiets als Gamepass wat mensen helemaal verziekt als het om geld uitgeven gaat voor nieuwe games.
mac1987 @Andros19 februari 2025 00:17
Probleem vind ik vooral dat niet iedereen een game op dag 1 hoeft te hebben en bereid is de hoofdprijs te betalen. Ik heb een Xbox Series X en een Switch. Op die eerste zijn zeer goede spellen zoals Metro Exodus, Control, Far Cry (5 en 6) en bijv. Halo MCC veelvuldig in de aanbieding. Voor €10-30 pak ik dan vaak tussendoor een game eruit.
Op de Switch zijn er vooral voor de Nintendo spellen (de rest speelt toch beter op een krachtigere console) nauwelijks echte aanbiedingen. Voor een goede Switch game betaal ik dan ook evenveel als voor 2 tot 6 Xbox games. Drie maal raden waar ik momenteel (veel) meer games voor gekocht heb...
Stijgt de semi vaste prijs van Switch spellen naar €70 of meer, met bovendien verval van verdere kortingen, dan blijft het bij mij ook echt bij die paar echte must have games. De rest vind ik het persoonlijk dan niet meer waard.

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 19 februari 2025 00:19]

iAR @kftnl18 februari 2025 14:26
Tering, ik vond Nintendo al duur maar voor 70 euro per spel (en amper aanbiedingen) ga ik daar geen Switch 2 voor halen.
Eren @iAR18 februari 2025 15:30
Goeie van Nintendo spellen zijn is dat ze fysiek gekocht kunnen worden en weer doorverkocht worden voor -10 / 15 Euro afhankelijk van de spel natuurlijk
Beakzz
@Eren18 februari 2025 16:58
Heel veel gamers zitten echt niet meer te wachten op losse discs en cartridges en het wisselen van games. Ik als voorheen retro games verzamelaar zeker niet meer sinds Steam mijn main platform is geworden. Alles op de SSD en ik zie de aankoop van een game dan ook precies het zelfde als een ticket voor een concert of de bioscoop.

En nee ik maak mij niet druk of ik de game dan echt bezit of dat de servers online blijven, want steeds meer games zijn afhankelijk van patches, dlc en online servers dus dan zijn we allemaal de sjaak. En als ze het mij onmogelijk maken om een game te spelen die ik heb gekocht dan geef ik mijzelf een vrijbrief om de game op een andere manier te verkrijgen.
Sjekster @Beakzz19 februari 2025 08:59
Die fysieke games kunnen handig zijn. We hebben straks 2 switches in huis (na release deel 2 gaat deel 1 naar zoon). Door de fysieke games kunnen we makkelijk uitwisselen tussen de 2 consoles. Ik wil niet met mijn account ook ingelogd zijn op de switch van zoonlief, dus digitaal wordt dan lastig.
3qu1n0x @kftnl18 februari 2025 20:43
Je krijgt punten voor de waarde van een product in de gamestore ook als je elders een code koopt.
Ik heb wel eens meer waarde voor punten gehad dan dat ik voor een spel betaald had.
bv. Koop voor 1 euro een code bij instantgaming die normaal €20 in de store is (genoeg 3rd party games te vinden) en krijg 5% in punten, oftewel €1 terug.
Rudyy @ap3nr0ts18 februari 2025 13:26
Eens, bij Microsoft zie je dat ook. Spendeer nog XX om 0,23 te besparen! Ik heb soms het idee dat de impact ervan daardoor met negatief dan positief is.
Tintel @Rudyy18 februari 2025 13:37
het is toch een soort manupilatie die in deze voorbeelden niet eens een echt voldoende groot financieel voordeel oplevert. Maar onze hersenen registreren ook hele kleine voordelen als positief natuurlijk.

Eigenlijk zijn het een beetje smerige praktijken die ogenschijnlijk niet zo veel nadelen lijken te hebben. Maar manupilatie blijft onacceptabel.

Dus de impact zal wel positief zijn [voor de aanbieder] vermoed ik.
vrow @ap3nr0ts18 februari 2025 14:17
Als je een cadeaukaart koopt via Scoupy, dan krijg je nog cashback. Koop je een cadeaubon van 15 euro, krijg je 0,90 euro bijna direct weer terug.
Op die manier kun je nog wel wat besparen :-)

@kftnl bij 325 euro krijg je dan zelfs 19,50 terug dus het is nog beter dan die gouden punten :-)

Je moet wel je bankrekening koppelen aan Scoupy daarvoor, maar als je dat niet wilt vanwege privacy, dan kun je bijvoorbeeld een gratis rekening van Revolut of N26 nemen voor dit soort acties.
Ik heb zelf een betaalde rekening bij N26, daar krijg je inbegrepen 10 spaces met IBANs bij en bij het maken van de PSD2-koppeling met Scoupy kun je aangeven welke spaces je precies wilt koppelen. De rest zien ze dan niet.

[Reactie gewijzigd door vrow op 18 februari 2025 14:19]

CH4OS @ap3nr0ts18 februari 2025 15:38
Maar ach, ik blijf hun spullen toch wel kopen.
En juist dit is waarom men dit doet. Ergens is het klaarblijkelijk toch niet erg genoeg dat het verdwijnt? :) Juist als je het ergens niet mee eens bent (zeker naar bedrijven) is praten met de portemonnee de sterkste manier van communiceren.
ap3nr0ts @CH4OS18 februari 2025 15:53
Klopt! Ik vergeet die punten soms zelfs. Het is dus geen factor voor mij, en ik vind Nintendo-games het geld meestal meer dan waard. Zeker als ik het vergelijk met wat andere studio's tegenwoordig uit durven brengen.

Edit: ik zie nu dat ik dat precies met mijn zin erna zeg, haha. Als ik iets niet in de haak vind, ben ik de eerste die afhaakt. Zo kocht ik ook bijna alles van Sony wel, maar die VR heeft echt te weinig content en de PS5 Pro vind ik een onwijs oneerlijke propositie met een niet inbegrepen schijfjeslezer die apart ook nog eens slecht verkrijgbaar is. Dan maar geen PlayStation. :)

[Reactie gewijzigd door ap3nr0ts op 18 februari 2025 15:55]

matdriks41 @ap3nr0ts18 februari 2025 17:52
Elke cent is mooi meegenomen.
James Pond 18 februari 2025 13:20
Miljoenen winsten maar iets gratis kan er niet meer vanaf :') nintendo
ShadLink @James Pond18 februari 2025 13:36
Iets gratis weggeven? Oké, noem me 1 bedrijf die games gratis weggeeft. (zonder hier op een andere manier geld voor binnenkrijgt)
b12e @ShadLink18 februari 2025 13:43
Epic doet dat anders al een hele tijd bij de Epic Games Store, in de hoop dat de gratis games op termijn ook effectief meer gebruikers en sales oplevert, en dus geld, maar zonder garantie hierop.

Ik weet niet of ze inmiddels al winstgevend zijn, maar in 2023 in elk geval nog niet, en toen waren ze al 5 jaar spellen aan het weggeven. Ik heb in elk geval wel hier-en-daar een gratis spel geclaimd, maar nog geen euro bij ze uitgegeven, want dat doe ik liever bij Steam.
ShadLink @b12e18 februari 2025 14:22
Epic doet dat anders al een hele tijd bij de Epic Games Store, in de hoop dat de gratis games op termijn ook effectief meer gebruikers en sales oplevert, en dus geld, maar zonder garantie hierop.
(zonder hier op een andere manier geld voor binnenkrijgt) Dat zinnetje heb ik er niet voor niets aan toegevoegd. Epic haalt héél veel geld op met Fortnite en exclusieve games op PC. Hiermee bekostigen ze de gratis games, wat tevens mensen op hun platform houdt.
Finraziel
@ShadLink18 februari 2025 14:52
Ga je hier nu met droge ogen beweren dat Nintendo niet op een andere manier geld binnen krijgt? :+
Deze actie van Nintendo was uiteraard ook om mensen te stimuleren om via hun eshop games te kopen.
b12e @ShadLink18 februari 2025 16:15
Met gratis games weggeven halen ze geen geld op. Met lootboxes en skins verkopen halen ze geld op.

Een bedrijf dat helemaal geen inkomsten heeft kan natuurlijk niks weggeven.
bzzzt @ShadLink19 februari 2025 10:24
[...]
Epic haalt héél veel geld op met Fortnite en exclusieve games op PC. Hiermee bekostigen ze de gratis games, wat tevens mensen op hun platform houdt.
Epic is onderdeel van Tencent, een Chinees game imperium (8x Nintendo qua omzet) met de investeringsruimte om miljarden af te zinken voor een kans op een strategische positie.
Ge0force @b12e18 februari 2025 15:42
De inkomsten uit 3rd party games zijn de voorbije twee jaar met 30% gezakt in de epic games store, dus erg effectief is dat weggeven van gratis games precies toch niet. ;)
koekiemonster @ShadLink18 februari 2025 14:23
Epic gamestore geeft ze elke week weg… tuurlijk voor marktaandeel, maar het is wel gratis ;)
arjankoole @koekiemonster18 februari 2025 14:37
Epic gamestore geeft ze elke week weg… tuurlijk voor marktaandeel, maar het is wel gratis ;)
nee, het betekend dat andere spelers jouw aankoop bekostigd hebben.

Komt gewoon uit het marketing potje.

Het is niet gratis, en zal nooit gratis zijn. Ze willen er altijd wat voor terug, of je dat nou wel of niet direct merkt.
AtrumVesica @ShadLink18 februari 2025 14:13
Ach, elke keer als ik Sweetney op Twitter tegenkomt perongelijk dan zijn de spellen vergoeding voor emotionele schade :+ Niet dat ik ze toch download.

Maar nee, het is heel duidelijk dat het geen gratis spellen zijn, maar een inleg op het hopen dat mensen van steam naar epic overstappen.
stylzzzz @James Pond18 februari 2025 13:21
Jammer he, ik speel daarom ook geen games van Nintendo, en koop al helemaal geen consoles. Zijn genoeg andere spellen :Y) :Y)
Luchtbakker @stylzzzz18 februari 2025 13:26
Ik denk niet dat ze jouw aankoop zullen missen. Er zijn inmiddels al 150 miljoen switches verkocht. Dat is het dubbele van de hoeveelheid PS5's .

Je kan zeggen van Nintendo wat je wilt, maar de verkoopaantallen zijn jaloersmakend.
eli_r @James Pond18 februari 2025 13:46
De Wii U bewijst toch echt het tegendeel.
Zoop @eli_r18 februari 2025 14:28
De Wii U was gewoon een prima apparaat met prima games. De marketing ervoor heeft echter de val nogal laten vallen. De Switch is soort van een tweede leven voor de WiiU, aantal titels werden dan ook gelijk geport (zoals Zelda Breath of the Wild).

Het extra scherm was wellicht wat te gimmicky, werd naar mijn mening ook te weinig gebruik van gemaakt in games om dat ding te rechtvaardigen (beetje kip ei verhaal), maar verder een puike console.

Maar ik kreeg de indruk dat men niet echt wist dat dit een opvolger was, het leek meer een peripheral voor de bestaande Wii, z'n naam hielp ook niet bepaald mee (een Wii2 had veel duidelijker geweest).

Als ze het beter gemarket hadden, had het vrij zeker beter verkocht, wellicht niet zo veel als de eerste Wii, dat was natuurlijk moeilijk te evenaren.

Maar back on point, je reageerde natuurlijk op "nintendo fans kopen het toch wel" en inderdaad, de WiiU bewijst het tegendeel, die werd niet zo veel verkocht.
InjecTioN @eli_r18 februari 2025 14:04
Ben ik het niet mee eens. Je kan dat niet volledig meten aan de verkoopaantallen.

Onderaan de streep is de Wii U niets anders dan een Switch, maar dan met een home base (de console zelf) waar alles op gebeurt. Althans, wanneer je de Wii U gebruikt met het handheld scherm. Zonder dat scherm is het simpelweg een Wii met een additionele library.

De console zelf was best een innovatie, maar het voelde mogelijk iets te clunky aan. De tweede iteratie (Switch) was daarentegen weer erg succesvol! Het concept was dus erg goed, en werkte ook zeker. Ze hadden simpelweg “best of both worlds” gecreëerd met een Wii U. Daarmee konden ze prima testen wat er goed werkte. Dan volgt dus een volgende iteratie (Switch) en weer een volgende iteratie (Switch 2).
eli_r @InjecTioN18 februari 2025 14:29
De opmerking was "Ze kopen het toch wel."
De Wii U bewijst letterlijk door middel van de verkoopcijfers dat dit niet het geval is. Ik zeg verder niks over het concept of de games.
Donstil @InjecTioN18 februari 2025 14:49
Ben ik het niet mee eens. Je kan dat niet volledig meten aan de verkoopaantallen.

Onderaan de streep is de Wii U niets anders dan een Switch, maar dan met een home base (de console zelf) waar alles op gebeurt. Althans, wanneer je de Wii U gebruikt met het handheld scherm. Zonder dat scherm is het simpelweg een Wii met een additionele library.

De console zelf was best een innovatie, maar het voelde mogelijk iets te clunky aan. De tweede iteratie (Switch) was daarentegen weer erg succesvol! Het concept was dus erg goed, en werkte ook zeker. Ze hadden simpelweg “best of both worlds” gecreëerd met een Wii U. Daarmee konden ze prima testen wat er goed werkte. Dan volgt dus een volgende iteratie (Switch) en weer een volgende iteratie (Switch 2).
Wat je schrijft is een hele leuke uitleg van wat de Wii U is natuurlijk maar heeft toch helemaal geen onderbouwing waarom je het niet eens zou zijn met @eli_r ? De WiiU verkocht heel slecht en dat is precies zijn punt. Namelijk Nintendo Fans kopen helemaal niet zomaar alles zoals erboven beweerd wordt.
Finraziel
@InjecTioN18 februari 2025 15:10
De wii u is echt een flink stuk krachtiger dan de wii... Maar dat wisten ze niet goed uit te leggen naar hun (potentiële) klanten toe, iets wat blijkbaar nog steeds doorwerkt gezien jouw misvatting.
Zoop @Finraziel18 februari 2025 18:52
Ik denk de naam ook gewoon niet duidelijk was, en het was weer een wit apparaat, dus de schermcontroller leek (imo) meer een peripheral voor de bestaande wii.
Zover ik weet zijn ze van plan de volgende Switch gewoon Switch2 te noemen, dus die fout maken ze niet nog een keer. Een Wii2 had zeker ook duidelijker geweest.

Gebrekkige marketing en ongelukkige timing i guess, want het apparaat (en games) was gewoon prima.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 18 februari 2025 21:04]

DeltaJuliett @James Pond18 februari 2025 13:34
Omdat de spellen leuk zijn om te spelen.
Ze zijn af, ze zijn vermakelijk en daar geef ik graag geld aan uit.
De switch is een fijn systeem, al is het zwaar tijd voor een krachtigere en sterkere variant.

Nintendo is niet perfect.
Maar qua games vertrouw ik ze wel.
Dat kan ik over weinig uitgevers zeggen.
redtoller @James Pond18 februari 2025 14:31
Als je denkt dat Apple's verkoopcijfers zo erg zijn te danken aan "Apple fans, die het toch wel kopen", heb je wel erg misplaatste arrogantie en totaal geen kijk op die kant van de markt
rneeft @stylzzzz18 februari 2025 13:25
Beetje raar dat je geen games van Nintendo speelt omdat je geen punten krijgt voor een aankoop 8)7 .

Ik ben benieuwd naar wat er in de plaats komt. Ik vind die fanshop wel leuk, maar daar heb je vooral platium punten voor. Ik koop niet veel online dus heb persoonlijk niet veel met die goude punten. Hopelijk gaat Nintendo daar iets aan doen in de toekomst.
Armselig @stylzzzz18 februari 2025 20:57
Ik zie hier mensen wel eens zeggen dat een Xbox of een Playstation er bij hun nooit in komt, maar Nintendo? Dat is nieuw...
stylzzzz @Armselig18 februari 2025 22:41
Eens moet de eerste zijn, heb trouwens alleen een PC om mee te gamen O-)
IlIlIllII 18 februari 2025 13:31
Dit zat eraan te komen. Soortgelijke puntensystemen worden veelal in het leven geroepen om (digitale) sales te boosten. Inmiddels is de transitie van physical naar digital in volle gang - ook op de Switch - dus is zo'n incentive niet meer nodig.
reneflo @IlIlIllII18 februari 2025 13:51
Het verschilt een beetje hoeveel je betaald hebt voor een spel, maar de punten voor fysieke spellen zijn niet perse minder. Voor digitaal krijg je 5x zoveel, maar voor fysieke games krijg je dit op basis van de reguliere prijs, dus als je deze met een leuke korting hebt gekocht kom je nog aardig in de buurt.
Zerora
18 februari 2025 13:38
Met de komst van de Switch 2 introduceert Nintendo misschien wel een nieuw systeem ter vervanging van dit. Het is natuurlijk speculeren, maar het zou mij niks verbazen.
Linksquest Moderator Spielerij
18 februari 2025 14:12
Dat ze misschien overgaan naar een ander systeem, zeker gezien de Switch 2 komt snap ik. Wat ik echter niet snap en ook niet uit het bericht haal, is waarom dit zo plotseling is, ik bedoel een maand van te voren is wel erg kort.

Het is geen vetpot, dat weet ik, maar ik heb hier toch vaker een gratis DLC voor bijvoorbeeld Pinball FX 3 kunnen kopen.
Bpow 18 februari 2025 14:38
Het huidige systeem is al behoorlijk karig. Kon mij nog Club Nintendo herinneren waar je destijds punten kon verzamelen voor volwaardige games, controllers en collectors items. Nu is het slechts korting op overpriced digitale games en avatars. Ben dus benieuwd wat er straks nog van over gaat blijven.
Cilph 18 februari 2025 14:38
Alsof de mensen die maar 1-2 games per jaar kopen iets aan de punten hadden. Alles is al verlopen tegen de tijd dat je iets opgespaard denkt te hebben.
Cid Highwind @Cilph19 februari 2025 08:48
Dat dus. Ik heb een switch staan en af en toe speel ik er op. Toffe games maar heb gewoon te weinig tijd en ben toch echt primair een PC gamer.

Een switch is ideaal om er bij te hebben. Om daar primair op te gamen is voor alles wat ook elders uitkomt echt een te groot compromis.
TomONeill 18 februari 2025 16:53
Ik snap 'm niet.
Dus vanaf 25 maart 2026 kun je de punten niet meer inwisselen, maar als je nu een fysieke game koopt kun je nog punten krijgen tot 2 jaar na aanschaf. Dus als ik vandaag nog een game koop kan ik de punten nog krijgen NA de datum waarop het puntensysteem komt te vervallen? Dat is toch niet logisch?

Of is de genoemde datum alleen voor punten die zijn verdiend door middel van digitale aankopen? Hoe kan ik het verschil zien?
Punkbuster 18 februari 2025 18:21
Krijg je die punten door tinfoil? Dat werkt echt mooi

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