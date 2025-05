Nintendo leverde vorig jaar 13 procent minder Switch-consoles dan in 2022

Nintendo heeft vorig boekjaar 15,70 miljoen consoles geleverd. Dat is bijna 13 procent minder dan een jaar eerder, toen het er 17,97 miljoen leverde. Ook het aantal verkochte games daalde met 6,7 procent.

Nintendo zegt in zijn jaarverslag dat het vorig boekjaar 199,67 miljoen games verkocht. Hoewel zowel het aantal verkochte consoles en games gedaald is, had het bedrijf eerder dit jaar voorspeld dat het slechts 15,5 miljoen exemplaren van de Switch zou leveren. Dit boekjaar, dat van 1 april 2024 tot 31 maart 2025 loopt, verwacht Nintendo 13,5 miljoen consoles te verkopen. De verwachte daling is te wijten aan het feit dat de Switch al meer dan zeven jaar op de markt is.



Vorig boekjaar was The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom het best verkochte firstparty-spel voor de Switch. Er werden 20,61 miljoen exemplaren verkocht. Andere games die het goed deden waren Super Mario Bros. Wonder, met 13,44 miljoen verkochte exemplaren en Pikmin 4, dat 3,48 miljoen keer over de toonbank ging. Nintendo zegt dat ook Mario Kart 8 Deluxe 8,18 miljoen keer verkocht werd, deels te danken aan de Mario-film die in april vorig jaar uitkwam. In totaal werden 31 games meer dan een miljoen keer verkocht. Vorig jaar waren dat er 35.



In totaal had Nintendo vorig boekjaar een omzet van 1671,8 miljard yen, omgerekend zo’n 10,05 miljard euro. Dat is een stijging van 4,4 procent tegenover een jaar eerder. Nintendo tekent een nettowinst van 490,6 miljard yen op, een stijging van 13,4 procent. Voor het komende boekjaar voorspelt Nintendo een omzet van 1350 miljard yen en een nettowinst van 300 miljard yen. Dat komt doordat de Switch aan het einde van zijn levenscyclus komt. Uiterlijk tegen het einde van dit boekjaar kondigt Nintendo echter de opvolger van de console aan. Dat bevestigde ceo Shuntaro Furukawa op X.