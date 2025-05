Game-emulator Delta krijgt binnenkort ondersteuning voor iPads

De Delta-emulator krijgt binnenkort een versie voor iPads. Dat meldt ontwikkelaar Riley Testut. Deze iPad-specifieke versie is volgens hem 'bijna af'. Delta krijgt op termijn ook ondersteuning voor de SEGA Mega Drive; Delta ondersteunt momenteel alleen bepaalde Nintendo-consoles.

Testut kondigt de komst van Delta's iPad-versie aan op sociale media. Volgens de ontwikkelaar komt deze variant beschikbaar met versie 1.6 van de emulator. Mensen die de ontwikkelaar steunen op Patreon, kunnen de iPad-versie al downloaden via de gewone AltStore. Daarmee doelt Testut dus niet op de AltStore PAL-appstore die in Europa beschikbaar is, aangezien die niet beschikbaar is voor iPadOS.

Er werd al langer gewerkt aan iPad-ondersteuning voor Delta, schrijft Testut. Die functie kreeg tot op heden geen ondersteuning, aangezien de ontwikkelaar van plan was om de app enkel beschikbaar te stellen in Europa via zijn AltStore PAL-appwinkel. Apple laat sinds kort echter ook emulators toe in zijn eigen App Store, waarmee de iPad-versie nu meer prioriteit krijgt.

Delta is al beschikbaar in de Apple App Store, maar alleen buiten Europa. Binnen de EU is de app enkel beschikbaar via AltStore PAL, een externe appwinkel. De emulator is gratis beschikbaar via die appwinkel, hoewel de appwinkel zelf wel 1,82 euro per jaar kost om Apples Core Technology Fee te dekken.

AltStore PAL is echter niet beschikbaar voor iPads, aangezien Apple geen externe appstores toelaat op iPadOS. Het is niet bekend of Testut de emulator ook in Europa gaat toevoegen aan de Apple App Store wanneer iPad-ondersteuning wordt toegevoegd. De iPad-versie komt vermoedelijk, ook in Europa, wel beschikbaar in de gewone AltStore. Gebruikers kunnen die zonder jailbreak installeren, maar dienen daarvoor een gratis Apple-ontwikkelaarsaccount aan te maken.

Delta maakt het mogelijk om NES-, SNES-, N64-, Game Boy-, Game Boy Advance- en DS-games te emuleren. Binnenkort krijgt de app ook ondersteuning voor de SEGA Genesis, die hier in Europa bekendstond als de Mega Drive. Die functie zit momenteel in bèta. Op de langere termijn wil Testut ook multiplayer tussen verschillende apparaten ondersteunen. Testut zegt daarvoor 'ideeën' te hebben, maar dat het nog enige tijd gaat duren om die te implementeren.