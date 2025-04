Alternatieve iOS-appstore AltStore PAL verschijnt in Europa

Apples iOS heeft er een nieuwe appwinkel bij, gemaakt door een derde partij. AltStore PAL is vanaf nu beschikbaar in de Europese Unie. De appstore is open source en verschijnt in eerste instantie met twee apps.

AltStore PAL is specifiek gemaakt voor onafhankelijke ontwikkelaars, zegt maker Riley Testut. Het verschijnt in de Europese Unie met de app Delta, een Nintendo-emulator waarmee games van de NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance en Nintendo DS gespeeld kunnen worden. Daarnaast bevat AltStore PAL de app Clip, een klembordmanager die op de achtergrond kan draaien.

Testut bracht in 2019 de originele versie van de appwinkel uit, onder de naam AltStore, maar destijds liet Apple nog geen appwinkels van derde partijen toe op iOS. Met AltStore was het echter mogelijk om apps te sideloaden op iPhones en iPads via een methode die ontwikkelaars ook via Xcode kunnen gebruiken. Daarvoor was geen ontwikkelaarsaccount nodig en ook jailbreaken hoefde niet.

Tegenwoordig moet Apple echter voldoen aan de Europese wetgeving Digital Markets Act, waarmee het bedrijf verplicht is om alternatieve appwinkels toe te staan op zijn platformen. Met de release van iOS 17.4 in maart werd dit inderdaad mogelijk gemaakt. Testut brengt daarom nu AltStore PAL uit, dat via de website van AltStore wel rechtstreeks te installeren is op iOS. "Dit is mijn persoonlijke droom sinds ik ruim tien jaar geleden begon met het bouwen van emulators voor iOS", aldus Testus in een aankondiging. Gebruikers moeten wel een jaarlijks abonnement van 1,50 euro (exclusief btw) afsluiten om de app te installeren. Daarmee wordt de Core Technology Fee van Apple betaald.

In de toekomst moet AltStore PAL meer apps krijgen. "Zodra we zeker weten dat alles goed draait, openen we de deuren voor apps van derde partijen", zegt Testut. Wie zijn app via de appstore wil verspreiden, kan contact opnemen.