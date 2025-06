Japan neemt wet aan die toestaan appwinkels van derden op smartphones afdwingt

De Japanse overheid neemt een wet aan waardoor het voor techgiganten verboden wordt om appwinkels van derden te weigeren op hun platforms. Bedrijven zoals Apple en Google moeten onder deze wet alternatieve appwinkels toestaan. De wet moet eind 2025 van kracht zijn.

De nieuwe wet heeft overeenkomsten met de Europese Digital Markets Act. De wet dwingt bijvoorbeeld het toestaan van appwinkels van derden af, maar ook het toestaan van alternatieve betaalmethoden. Tevens moet het gemakkelijker worden voor gebruikers om de standaardapps en -browser van hun smartphone aan te passen.

De Japanse Fair Trade Commission wijst zogenoemde 'designated providers' aan; deze bedrijven moeten aan de wet gaan voldoen. Tot dusver zijn Apple en Google aangewezen, zo merkt The Verge op. Bedrijven die zich niet aan de wet houden, riskeren een boete van 20 procent van de in Japan behaalde omzet.

Epic Games belooft in een bericht op sociale media dat Fortnite eind 2025 in Japan via de eigen appstore uitgebracht gaat worden. Het bedrijf klaagde Apple in 2020 aan voor te hoge commissies en een monopolistische houding met de appwinkel voor iOS. De rechtszaak ontketende een protest vanuit uiteenlopende bedrijven en overheden over de macht van appwinkels en bijbehorende mobiele ecosystemen.

A big win for mobile gamers and developers: the Japanese government and the Diet have passed a new law to open up mobile app stores!



The Epic Games Store & Fortnite will be coming to iOS in Japan in late 2025 🥳 https://t.co/Jm9QLOoAZ3