De Nederlandse Spoorwegen brengen een donkere modus uit voor de iOS-app. De update is nu te downloaden. Het is niet duidelijk of en wanneer de functie ook voor de Android-app uitgebracht wordt.

Op de NS-app-pagina van de App Store-versie meldt het bedrijf dat de modus sinds 12 juni beschikbaar is met update 8.0.0. De Android-versie van de reisplanner werd op 13 juni voor het laatst geüpdatet naar versie 7.35.1, al lopen de versienummers voor zover bekend niet gelijk.