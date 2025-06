Informatieborden en app NS tonen verouderde reisinformatie door storing - update

Er is momenteel een grote storing bij de Nederlandse spoormaatschappij NS. Daardoor wordt zowel op de vertrekborden op stations als in de NS-app verouderde reisinformatie getoond en kunnen reizigers niet zien of een trein vertraging heeft. Het is niet bekend hoelang dit gaat duren.

De storing heeft geen invloed op het treinverkeer zelf, vertelt een woordvoerder van NS aan NU.nl. De treinen van NS rijden op een ander systeem, dat losstaat van de informatievoorziening. De borden en NS tonen echter verouderde informatie. Wanneer een trein vertraging heeft, wordt dat daardoor niet getoond op de informatiesystemen van de spoorwegmaatschappij. Ook het omroepsysteem op de treinstations doet het niet. De oorzaak van de storing is niet bekend. NS weet ook niet hoelang het probleem nog gaat duren.

Update, 18.30 uur: De storing lijkt inmiddels weer voorbij te zijn, zo bevestigt NS op sociale media.