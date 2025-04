Treinverkeer rond Schiphol is verstoord door data- en telefoniestoring

De NS zegt dat er door een data- en telefoniestoring momenteel geen treinen rijden van en naar Schiphol Airport, en minder intercity's tussen Den Haag Centraal en Leiden Centraal. Door de storing is geen contact mogelijk tussen machinisten en de verkeersleiding.

De storing ontstond om 16.45 uur bij ProRails communicatiesysteem. ProRail zegt dat deze storing inmiddels is opgelost en dat treinen daardoor weer 'mondjesmaat' kunnen rijden. NS zegt dat er op dit moment geen treinen rijden van en naar Schiphol vanwege de storing. In 2021 was er een landelijke storing via ProRails GSM-Rail-2G-netwerk. Het is niet duidelijk of de storing van dinsdag bij dat systeem ligt, of bij een ander systeem.