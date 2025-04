ING-, Rabobank- en Knab-klanten kunnen bij Geldmaat-automaten pinnen met NFC

De Nederlandse geldautomaatorganisatie Geldmaat maakt het mogelijk om bij Geldmaat-automaten geld te pinnen met NFC, zoals via een bankpas met NFC-chip of smartphone. Dit werkt nu alleen voor Nederlandse ING-, Rabobank- en Knab-klanten met een fysieke bankpas.

Met de NFC-lezer kunnen gebruikers geld pinnen zonder dat ze hun bankpas in de automaat hoeven te steken. De NFC-lezer van de automatenorganisatie werkt met contactloze passen, smartwatches en smartphones, mits de bank dit zelf ook ondersteunt. Op dit moment kan alleen de pinpas van twee banken worden gebruikt, smartwatches en smartphones worden nog niet door de banken ondersteund. Bij alle transacties is het nodig om een pincode in te voeren, ongeacht de hoogte van het bedrag, zegt Geldmaat.

De NFC-lezer werkt nog niet op alle Geldmaat-automaten. Vanaf dinsdag werken de NFC-lezers in de automaten in de fysieke Geldmaat-winkels. 'Kort daarna' moet dit mogelijk zijn in de Geldmaat-automaten in winkels zoals boekhandels en gemakswinkels. In de loop van 2024 worden de 900 Geldmaat-automaten in de Albert Heijn-supermarkten vervangen en voorzien van NFC-lezers. Ook recent vervangen Geldmaat-gevelautomaten zijn voorzien van de NFC-lezers. Eind 2024 moet 85 procent van alle Geldmaat-automaten uitgerust zijn met NFC-lezer.

Het gebruik van de NFC-lezer werkt nog niet bij alle banken; alleen ING, Rabobank en Knab hebben dit vooralsnog ingeschakeld bij bankpassen. Voor ABN AMRO-klanten wordt dit vanaf volgend jaar mogelijk, als er nieuwe pinpassen worden geïntroduceerd, zegt de bank tegen NOS. Het gebruik van de NFC-chip van een smartphone of smartwatch is nog bij geen enkele bank mogelijk, omdat dit technisch lastig zou zijn.

Overigens is het bij ING en ABN AMRO wel mogelijk om met een smartphone geld te pinnen, met een cashcode bij ING of een QR-code bij ABN AMRO. Geldmaat zegt dat het gebruik van NFC onder meer onderhoud moet schelen, omdat het huidige systeem waar pasjes ingevoerd moeten worden gevoelig is voor vuil en vandalisme.

Update, woensdag 13.15 uur: het betalen met NFC is ook mogelijk met Knab-bankpassen. Het artikel is hierop aangevuld.