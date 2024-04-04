Betalingen steeds vaker met mobiele telefoon in plaats van pinpas

Steeds meer betalingen aan de kassa worden in Nederland met een mobiele telefoon of smartwatch gedaan. Tegelijk neemt het aandeel betalingen met de pinpas af, melden Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank.

Ruim zeven van de tien betalingen aan de kassa waren vorig jaar contactloos, blijkt uit jaarlijks onderzoek van Betaalvereniging Nederland en DNB. 29 procent van deze betalingen gebeurde met een mobiele telefoon of smartwatch, tegenover 21 procent in 2022. Een flinke stijging, die ook in 2023 zichtbaar was. In de eerste maand van vorig jaar werd 23 procent van alle kassabetalingen met een mobiel apparaat afgerekend, maar in de laatste maand van dat jaar was dat al 33 procent.

De stijging gaat ten koste van het aantal betalingen met pinpas. 43 procent van de betalingen werd vorig jaar met een pinpas uitgevoerd, terwijl dat in 2022 nog 49 procent was. Zet deze trend door, dan wordt contactloos betalen met mobiel of smartwatch in de loop van dit jaar de meestgebruikte manier om aan de kassa af te rekenen.

Ook het aantal betalingen waarbij de pinpas in het pinapparaat gestoken wordt, neemt af: van 10 procent in 2022 naar 8 procent in 2023. De pinpas wordt vaker in het apparaat gestoken als het te betalen bedrag hoger is. Bij bedragen van 50 euro of hoger steekt 18 procent de pinpas in, terwijl slechts 4 procent dat doet bij bedragen lager dan 5 euro.

Verder blijft het aantal contante betalingen stabiel, met 20 procent van alle betalingen aan de kassa. Contant geld wordt met name gebruikt bij bedragen onder de 5 euro en is goed voor 25 procent van de betalingen.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 04-04-2024 13:15
224 • submitter: St00mwals

04-04-2024 • 13:15

224

Submitter: St00mwals

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metalmania_666 4 april 2024 13:20
Ik wil er niet aan omdat de firma Google dan weer informatie over mij heeft wat ze geen f..k aan gaat.
Helaas is de Regiobank gestopt met hun eigen wallet :(
Dan maar weer met de pinpas
nldls @metalmania_6664 april 2024 13:24
Bekend verhaal ja. Via Android moet het met Google Pay, daar heb ik geen zin aan. Ik had bij mijn vorige smart watch wel Garmin Pay aanstaan en dat werkte ook prima. Mijn huidige kan het wel, maar zonder touch screen is die code invoeren een gedoe dus laat maar.
Falco @nldls4 april 2024 13:30
Ik heb zelf een rekening bij ASN waar ik nu nog mobiel mee betaal, op zich heel handig maar ASN heeft ervoor gekozen op termijn via Google Pay te gaan werken.

Als je dan eens in de voorwaarden kijkt, dan wordt je daar niet vrolijk van....
Informatie over je betalingen
Google heeft alleen toegang tot betalingen die je met Google Pay doet. Deze informatie mag Google gebruiken voor andere doeleinden en delen met derden.

https://www.asnbank.nl/be...g_om_te_weten_over-anchor

Maar mobiel betalen is wel handig, dus maar eens kijken welke bank dat wel nu en in de toekomst zonder Google Pay of Apple Pay oplost....
Jelte @Falco4 april 2024 13:45
Dat hoor ik nu voor het eerst. Daar ben ik echt niet blij mee.
Dan maar het pasje weer gewoon altijd gaan gebruiken.

Ik ga dit ook terugkoppelen aan de ASN. Al zal dat waarschijnlijk weinig uithalen.
S-1-5-7 @Jelte4 april 2024 13:58
Reeds gedaan, dit was het antwoord:

Hartelijk dank voor uw bericht. Het klopt inderdaad dat wij gaan stoppen met het aanbieden van mobiel betalen via onze ASN Mobiel Betalen App. Ik begrijp dat u hier teleurgesteld over bent. Wij stoppen met het aanbieden van onze eigen betaalapp omdat het voor ons te complex en te kostbaar is om de ASN Mobiel Betalen App in de lucht te houden. De meeste andere banken in Nederland bieden alleen Google Pay aan op Android toestellen. Alleen de ING Bank heeft nu nog de mogelijkheid om met de eigen bankapp te betalen. En zo biedt de Triodos Bank bijvoorbeeld op dit moment helemaal nog geen mogelijkheid aan voor mobiel betalen.

In uw bericht geeft u aan uw data niet te willen delen met Google omdat u het niet eens bent met de manier waarop Google met uw privacy omgaat. Wij begrijpen dat u veel waarde hecht aan uw privacy. Wij vinden het dan ook belangrijk dat wij onze klanten erop wijzen welke persoonsgegevens wij met Google delen en hoe Google met persoonsgegevens omgaat. Op onze website staat hierover dan ook een uitleg en een link naar het privacybeleid van Google. Uiteraard blijft het uw keuze om wel of niet gebruik te maken van Google Pay. Het gebruik van Google Pay is uiteraard niet verplicht. En natuurlijk kunt u blijven betalen met uw ASN Betaalpas, maar een ander alternatief voor mobiel betalen zullen wij spijtig genoeg niet meer aanbieden. De ASN Mobiel Betalen App kunt u nog tot eind juni blijven gebruiken.

Edit: Ik heb overigens ook nog met ING gebeld omdat ik wide weten of zij hun betaalapp nog lang in stand zouden houden omdat ik eventueel wilde overstappen. De persoon wilde niet zeggen of dit het plan is of niet, maar zei ook zeker niet dat ik over moest stappen. Ik denk tussen de zinnen door wel mijn antwoord te hebben gehoord...

[Reactie gewijzigd door S-1-5-7 op 22 juli 2024 14:28]

meowmofo @S-1-5-7 4 april 2024 14:41
Ik kreeg exact het zelfde antwoord. Blijkbaar waren er genoeg mensen die contact opnamen om een standaard antwoord te maken.

Ik vind het redelijk schandalig en hoop dat toezichthouders hier tegenop gaan treden. We hebben namelijk (buiten de ING om, die vermoed ik ook wel over gaat), dus geen keuze meer. Je word, als je van gemak gebruik wilt maken, geforceerd om nog meer van je leven over te dragen aan Google.
Room42 @meowmofo4 april 2024 15:22
Je wordt, als je van gemak gebruik wilt maken, geforceerd om nog meer van je leven over te dragen aan Google.
Dit geldt voor 90% van de "gemakken" op mobiele telefoons (en/of online/cloud diensten en apparaten); Als je gemak wilt, moet je je gegevens delen (niet alleen met Google). Dus dan moet je je afvragen of je die gemakken wel echt nodig hebt. Voor mij is het antwoord meestal "nee" maar ik ben dan ook wel wat principieel ingesteld en vind dat principes moeite mogen kosten.

[Reactie gewijzigd door Room42 op 22 juli 2024 14:28]

Kleinratje @meowmofo4 april 2024 19:21
voor zover ik weet van ING is hier geen enkele intresse om over te stappen op google pay
dimdek @meowmofo4 april 2024 20:05
Helaas gaat het niet alleen over de gemakken. Voor het inloggen eisen banken ook steeds meer het gebruik van een app die via de Apple of Google store (met GSF) wordt gedownload en gebruikt. Bij de Volksbank (SNS, ASN etc.) kon ik een aantal jaar terug al geen rekening openen zonder me eerst via een app aan te melden en te laten controleren. Nu gaat de ABNAMRO het gebruik van de e-dentifier ook afschaffen en wordt een app verplicht. Aangezien ik geen mobiele telefoon met Google diensten (en ook geen Apple) wil gebruiken moet ik binnenkort dus weer via papieren overschijvingen gaan werken. Mooie vooruitgang in Nederland; je hele leven delen met Apple of Google of buitengesloten worden van economisch verkeer.
Ik heb overigens bij De Nederlandse Bank hier een paar jaar geleden over geïnformeerd en zij hebben gemeld dat ze pas gaan toezien op het moment dat de laatste bank overgaat.
Aldy @meowmofo5 april 2024 19:07
Ik vind het redelijk schandalig en hoop dat toezichthouders hier tegenop gaan treden. We hebben namelijk (buiten de ING om, die vermoed ik ook wel over gaat), dus geen keuze meer.
Ja hoor, die keuze is je pas te gebruiken. Geen man overboord en je weet zeker dat je info niet gedeeld wordt met Google. Daarom zal geen toezichthouder zo'n klacht in behandeling nemen.
Vuurvleugelhart @S-1-5-7 4 april 2024 19:44
Had hier aan ASN gevraagd hoe je gedeelde data/persoonsgegevens met Google weer kunt laten verwijderen.
Wel een reactie; maar deze simpele vraag werd niet beantwoord.
Ga dan maar vanuit dat die mogelijkheid niet aanwezig is en ASN daarmee de wet overtreedt.
hfolkers @Jelte4 april 2024 14:26
net maar even een bericht gestuurd op sns.nl:
Goedendag,
Ik maak al enige tijd met veel plezier gebruik van de mobiel betalen app van SNS. Dit werkt prima en zonder problemen.
Helaas kreeg ik onlangs de melding dat op termijn de app gaat stoppen en SNS over gaat op Google pay. Vanuit privacy oogpunt gezien is dit een hele slechte stap. Ik, en velen met mij, hebben grote moeite met de dataverzameling van bedrijven als Google, Meta en Apple. Hierom lijkt mij het verstrekken van betalings gegevens niet de meest logische oplossing.
Graag wil ik jullie oproepen om de mobiel betalen app te blijven ondersteunen zodat er een privacy vriendelijker alternatief blijft ten opzichte van Google Pay.
Met vriendelijke groeten,
Sinester @hfolkers4 april 2024 17:10
Er is al een privacy vriendelijke manier.. je bankpas gebruiken

Ieder mag dit voor zich zelf bepalen, maar ik ga mezelf echt niet lastigvallen en beperken omdat Google iets met mijn betaal gegevens doet.. zal ook wel niet zo erg zijn want anders had de EU toch allang ingegrepen?

IMO kunnen mensen echt overdrijven als het op dit punt aan komt
Vuurvleugelhart @Sinester4 april 2024 19:47
1. Contant is echt een vele beter optie.
2. Aanbeveling: StartPage eens op 'ik heb niets te verbergen'.
Sp3ci3s8472 @Jelte4 april 2024 16:10
Dan ziet je bank alle transacties en ze monitoren actief alles wat boven de 100 euro uitkomt. Als je dit niet wilt dan moet je over op contant.
Tuskermalt @Falco4 april 2024 13:36
Heb ook ASN en ook op de mobiel betaal ik daarmee maar nu het naar Google Pay gaat stop ik daarmee.
Ze hoeven niet alles van mij te weten en de laatste delen met derden staat mij al helemaal niet aan.
dinoballz @Falco4 april 2024 14:01
Mogelijks Wero, de opvolger van iDEAL. Gaat ook Tikkie vervangen.

Maar daarentegen, Google heeft net een groot contract afgesloten met Worldline, één van de technische partijen in het consortium dat Currence heeft overgenomen en Wero aan het uitbouwen is. Dus mogelijks hebben ze daar ook een flinke vinger in de pap.
Aldy @dinoballz5 april 2024 19:11
Mogelijks Wero, de opvolger van iDEAL.
Duitsland en België komen, zoals ik begrepen heb, als eerste aan de beurt. Aangezien Tweaters ook Vlaams is, is dit een mooie gelegenheid om al een preview te krijgen zodra Wero daar uitkomt.
Speleding @Falco4 april 2024 15:35
Dat gaat over betalingen via Google Pay. Als je je pinpas in je Android of Apple telefoon stopt dan is Google / Apple betrokken bij het installeren van die pas, en op dat moment krijgen ze wat informatie om een code in je NFC chip te kunnen zetten (kort gezegd).

Maar bij iedere betaling met je telefoon / watch daarna doet zijn ze niet in het proces betrokken, dat gaat tussen je NFC chip en de bank, niet via Apple of Google. Je kunt daarom ook gewoon betalen als je geen internetverbinding hebt.
kiang @nldls4 april 2024 13:45
Via Android moet het met Google Pay,
De ING kan het met de eigen app, is ING dan zo'n uitzondering?
metalmania_666 @kiang4 april 2024 13:57
De Volksbank (waar Regiobank, SNS en ASN onder vallen) hadden eerst een eigen app. Maar daar zijn ze mee gestopt :(
sjaak88 @metalmania_6664 april 2024 14:12
Dat lijkt mij sterk, ik heb gisteren namelijk nog bij de tankstation contactloos via de SNS betalen app betaald.
Zer0 @sjaak884 april 2024 14:23
ik heb gisteren namelijk nog bij de tankstation contactloos via de SNS betalen app betaald.
Je hebt inderdaad nog met de app kunnen betalen, maar in de toekomst is dat niet meer mogelijk:
nieuws: ASN, SNS en RegioBank stappen over naar Google Pay voor contactloos b...
StefanJanssen @kiang4 april 2024 13:56
Veel banken hadden eerst een eigen implementatie, later kwam Google Pay erbij als optie en weer wat later werd de eigen implementatie uitgefaseerd.
Ik meen dat de ING recent Google Pay heeft geïntroduceerd, dus misschien is de eigen implementatie op termijn dus ook "overbodig"
S-1-5-7 @StefanJanssen4 april 2024 14:07
Ik heb ook met ING gebeld (omdat ik wilde weten of de overstap van ASN naar ING het waard was) en er werd zeker niet specifiek gezegd dat zij plannen hebben om met hun eigen betaalapp te stoppen, maar ik denk het wel tussen de lijnen door te hebben gehoord.
Er werd in ieder geval zeker niet gezegd: stap maar over, want bij ons zit je nog jaren goed...

[Reactie gewijzigd door S-1-5-7 op 22 juli 2024 14:28]

jongetje @S-1-5-7 4 april 2024 15:01
Eerlijk gezegd denk ik niet dat degene in een callcenter op de hoogte is van zulke aanpassingen in de apps die mogelijk in de toekomst gaan plaatsvinden.
S-1-5-7 @jongetje4 april 2024 15:24
Als het nog in de kinderschoenen staat: eens. Als er al specifieke plannen zijn zou het bijvoorbeeld kunnen dat er een interne mailing is verstuurd om klanten te sturen naar Google/Apple Pay als ze ondersteuning willen bij het instellen van een contactloze betaalapp.
O.a. omdat de persoon van de verkoop afdeling (na navraag bij collega's) mij niet vertelde om over te stappen, zegt mij dat ze meer weten dat nu publiekelijk bekend is. Het zou mij niks verbazen als het niet lang meer duurt voordat Tweakers ook meldt dat ING volledig over stapt. (maar nogmaals, het blijft een onderbuik gevoel...)

[Reactie gewijzigd door S-1-5-7 op 22 juli 2024 14:28]

Tweakert2020 @kiang4 april 2024 14:07
De trend is dat de banken stoppen met dit soort ondersteuning in hun eigen app en overstappen naar Google Pay.
Aldy @Tweakert20205 april 2024 19:25
Een eigen betaalapp is ook een kostbare zaak en ik denk dat Google hun dienst aanzienlijk goedkoper aanbiedt. De vraag is natuurlijk wat Google aan info over jou binnenkrijgt. En mij natuurlijk. ;)
Tweakert2020 @Aldy5 april 2024 20:46
Ik hoop dat ze blij met mijn gegevens zijn :+
hfolkers @kiang4 april 2024 14:29
Geen idee, maar volgens mij heeft juist ING dan weer in de voorwaarden staan dat zij zelf jou betalingsgegevens kunnen gebruiken voor reclame doeleinden en (als ik het goed heb) deze ook aan derden kunnen verstrekken...
Jaldea @hfolkers4 april 2024 16:00
https://assets.ing.com/m/...Betalen-met-Apple-Pay.pdf
hfolkers @Jaldea4 april 2024 22:41
Ik doelde meer hier op:
https://www.rtlnieuws.nl/...-van-betaalgedrag-klanten
Arjan P @hfolkers5 april 2024 01:24
Ik dacht (en dit bericht is de aankondiging uit 2019) dat dit niet is doorgezet vanwege de backlash, althans niet als opt-out.
Patoer @kiang5 april 2024 16:50
Voor hoe lang nog! Ze willen deze maand ook betalen met Google Pay mogelijk maken. Dan is het een kwestie van tijd wanneer ze stoppen met eigen betalingsverkeer! Kwestie van geld.💰
Nephalem82 @nldls4 april 2024 13:55
Nee, hoor. Ik kan het gewoon via de ING app doen.
raceeend9 @nldls4 april 2024 16:19
Voor zover ik weet heb ik met de ING app een NFC pas ingesteld. Hier is geen Google Pay aan te pas(hehe pun) gekomen.
Ik had dit vorige week ingesteld en kreeg beide opties beschikbaar, ik ben voor die zonder google pay gegaan.

[Reactie gewijzigd door raceeend9 op 22 juli 2024 14:28]

youridv1 @metalmania_6664 april 2024 13:38
Bekend verhaal.

Zelf voel ik me er beter bij dat ik voor betalen via mijn smartphone een systeem gebruik dat wereldwijd door iedereen uitgebreid gebruikt en getest wordt (Google en Apple Pay) dan het door een bank gefabriekte systeem. Wie zegt dat die app van de bank zo veilig is? Moet ik de ING op hun blauwe ogen geloven? Diezelfde ING die hun internetbankier systeem aan de lopende band uit de lucht laat vallen gedurende het jaar?

Zeker met hoe vaak ik berichten in de trant van "klanten konden gegevens van willekeurige andere klanten in hun bankieren app zien" voorbij zie komen in het nieuws, heb ik geen hele hoge pet op van de cybersecurity kunsten van de gemiddelde nederlandse bank.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:28]

MadEgg @youridv14 april 2024 13:49
Hoevaak zie je dat voorbij komen dan? Volgens mij is dat op 1 hand te tellen.

En dan de schandalen van big tech? Zijn er genoeg!

Maar goed, het gaat mij niet eens om veiligheid van je transactie. Met name Google is berucht om hun dataverzameldrift. Ze willen alles van je weten en gebruiken. Ze geven in de voorwaarden zelfs expliciet aan dat ze je gegevens met derden delen.

Voor mij voldoet mijn gewone bankpas prima in ieder geval. Zie weinig meerwaarde om mijn telefoon in plaats van mijn pas tegen een pinapparaat te houden. Die pas is een stuk kleiner.
youridv1 @MadEgg4 april 2024 13:57
Zie weinig meerwaarde om mijn telefoon in plaats van mijn pas tegen een pinapparaat te houden.
Bij Apple Pay is je betaling anoniemer dan met je pas omdat er voor iedere transactie een uniek ID gegenereerd wordt. Dus dat is alvast 1 voordeel.

Voor mij persoonlijk duurt het gewoon veel minder lang om mijn telefoon tevoorschijn te toveren dan mijn pas. Zeker in de AH waar ik bij de zelfscan sta, wat veruit mijn meest voorkomende pinbetaling is, heb ik de telefoon notabene al in mijn hand door het zelfscannen en interacteren met die kassa.
Ik kan scannen in de winkel, pinnen en mezelf bij dat poortje naar buiten laten met mijn telefoon. Geen portemonnee of broekzak of pincode in beeld.

En je krijgt direct na je betaling een notificatie van je banken app. Kun je gelijk in 1 oogopslag dubbel checken of het juiste bedrag afgeschreven is zonder daar extra moeite voor te hoeven doen.

En ik hoef mijn pinpas niet in een mogelijke vreemde terminal te steken waar potentieel een skimmer op zit.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:28]

The Zep Man
@youridv14 april 2024 14:25
En ik hoef mijn pinpas niet in een mogelijke vreemde terminal te steken waar potentieel een skimmer op zit.
Betalen met een betaalpas is juist het enige scenario waarin geen discussie is over wie verantwoordelijk is over het geskimde bedrag. Dat is namelijk jouw bank. Hoe die dat geld vervolgens weer terugkrijgt is niet belangrijk voor jou als consument. Bij betalen via de smartphone zijn er meer partijen en factoren die zaken kunnen compliceren bij afwijkingen.

Verder worden magneetstrips al even niet meer gebruikt en is chipcontact net zo skimbaar als draadloze betalingen (=niet). En natuurlijk kan je gewoon draadloos betalen met een betaalpas.

Wat je verder omschrijft is niet echt gebruiksvriendelijker ten opzichte van je betaalpas in het hoesje van je smartphone stoppen. Met een flipcover en één pas hoef je die niet eens uit de hoes te halen. Effectief hetzelfde resultaat met een stuk minder afhankelijkheden van derde partijen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:28]

youridv1 @The Zep Man5 april 2024 08:54
Effectief hetzelfde resultaat met een stuk minder afhankelijkheden van derde partijen.
Want in de rabo app op "activeer apple pay" drukken en verder gaan met je leven is zo'n grote afhankelijkheid. Ik denk er letterlijk nooit over na. En ik ben niet afhankelijk, want als apple pay stopt heb ik die pinpas nog.

Mijn telefoon kan ik vervolgens niet vergeten want die gebruik voor muziek in de auto, op de motor of tijdens het wandelen dus je merkt het voor je de deur uit bent. Mijn portemonnee vergeet ik meerdere dagen per week, mede omdat dat ding voor mij bijna geen functie heeft.

Ook een enorme uitkomst met tanken op de motor. Niet graven in je motorpak naar je pinpas maar gewoon je telefoon uit je quadlock trekken en betalen.
Of op de skipiste waar ik echt mijn portemonnee niet bij me hoef te hebben. Kan hem alleen maar kwijt raken.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:28]

Aldy @youridv15 april 2024 19:31
Mijn telefoon kan ik vervolgens niet vergeten want die gebruik voor muziek in de auto, op de motor of tijdens het wandelen dus je merkt het voor je de deur uit bent. Mijn portemonnee vergeet ik meerdere dagen per week, mede omdat dat ding voor mij bijna geen functie heeft.
Mijn betaalpas zit op dezelfde plek waar mijn rijbewijs en mijn kentekenbewijs zitten. Waar heb jij deze dan? Of heb je die ook niet bij je?
youridv1 @Aldy5 april 2024 22:07
Vaak niet nee. Kentekenbewijs heb ik alleen bij me als ik reis. En ja ik weet dat je die altijd bij je moet hebben. Je gebruikt hem in de praktijk alleen exact nooit en hij ligt thuis stukken veiliger.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:28]

Caayn @youridv14 april 2024 14:58
Bij Apple Pay is je betaling anoniemer dan met je pas omdat er voor iedere transactie een uniek ID gegenereerd wordt.
Ik kan scannen in de winkel, pinnen en mezelf bij dat poortje naar buiten laten met mijn telefoon.
Je hebt door dat de transactie nu alsnog aan jou is gekoppeld doordat jij alles via jouw telefoon doet?

[Reactie gewijzigd door Caayn op 22 juli 2024 14:28]

youridv1 @Caayn5 april 2024 22:10
de winkel in kwestie kan dankzij het bij iedere betaling uniek gegenereerde ID weinig over je te weten komen omdat je dus iedere keer een nieuwe pas spooft als het ware. Dat geld door mijn bonuskaart met bijbehorend account inderdaad niet voor de albert heijn, maar wel voor letterlijk iedere andere pin betaling.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:28]

jongetje @youridv14 april 2024 15:04
En ik hoef mijn pinpas niet in een mogelijke vreemde terminal te steken waar potentieel een skimmer op zit.
Ik heb een hele moderne bankpas waarmee ik contactloos kan betalen.
youridv1 @jongetje5 april 2024 08:56
Ik heb ook een hele moderne bankpas ja. Alleen ook die weigert nog wel eens en is uberhaupt tergend langzaam. Mijn telefoon daarentegen werkt al-tijd. En mijn telefoon heb ik altijd bij me om allerlei andere redenen. Mijn bankpas kan alleen iets voor mij doen wat ik zonder die pas ook probleemloos kan. Dat is vrij redundant.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:28]

mr_evil08 @youridv14 april 2024 15:46
En ik hoef mijn pinpas niet in een mogelijke vreemde terminal te steken waar potentieel een skimmer op zit.
Dit hoor ik dus zo vaak en nooit iemand geweest waarbij het daadwerkelijk is gebeurd, ook in de tijd van contactloos met pinpas, het systeem is wel zo waterdicht dat het zo goed als onmogelijk is.

Het skimmen komt nog uit de tijd dat pinpassen een magneetstrip gebruikte.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 14:28]

MadEgg @youridv14 april 2024 20:16
Misschien ben ik heel raar maar ik ben nog wel met enige regelmaat de deur uit zonder telefoon. Pinpas neem ik dan wel mee als noodzakelijk, en die kan ik ook nog eens aan mijn kinderen meegeven om iets te betalen. Dat vertrouw ik ze met mijn telefoon niet toe.

Als ik wel mijn telefoon meeheb dan zit mijn bankpassen in het telefoonhoesje, dus net zo toegankelijk als de telefoon. Met als voordeel dat ik direct en blind de juiste pas kan pakken.
Aldy @MadEgg5 april 2024 19:33
Pinpas neem ik dan wel mee als noodzakelijk, en die kan ik ook nog eens aan mijn kinderen meegeven om iets te betalen. Dat vertrouw ik ze met mijn telefoon niet toe.
Dat komt me wel heel erg bekend voor. Ook ik leen mijn pasje weleens uit, maar mijn telefoon beslist niet.
Llopigat
@MadEgg4 april 2024 14:53
Voor mij voldoet mijn gewone bankpas prima in ieder geval. Zie weinig meerwaarde om mijn telefoon in plaats van mijn pas tegen een pinapparaat te houden. Die pas is een stuk kleiner.
Alle NL passen gaan ook over op Mastercard of Visa debit dus daar hebben die bedrijven weer je data te minen. Hoe dan ook gaat al je betaalverkeer richting Amerika :(

Linksom of rechtom wordt je data gewoon altijd uitgemolken. Ik hoop dat er ooit eens een partij opstaat die echt voor de klant werkt. Of dat je het zelf kan beheren a la bitcoin wallets.

Ik snap trouwens wat je bedoelt met de mobiel maar ik vind betalen op mobiel prettig omdat je dan meteen een bevestiging krijgt van hoeveel je betaald hebt. Ik had laatst nog met een taxi die 1,10 had afgerekend in plaats van 11,00 :) Die was blij dat ik het merkte.

Ook vind ik het op mijn horloge erg handig als ik mijn handen vol heb of de telefoon en portemonnee ergens diep weggestopt.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:28]

Caayn @Llopigat4 april 2024 15:06
Alle NL passen gaan ook over op Mastercard of Visa debit dus daar hebben die bedrijven weer je data te minen. Hoe dan ook gaat al je betaalverkeer richting Amerika :(
Wat is daar anders aan, qua data verwerking, dan bijvoorbeeld de Mastercard Meastro passen die voorheen gebruikt werden?

Edit: Als je met Apple/Google pay betaald zitten partijen als Mastercard en Visa daar nog steeds tussen.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 22 juli 2024 14:28]

Aldy @Llopigat5 april 2024 19:42
Ik hoop dat er ooit eens een partij opstaat die echt voor de klant werkt.
De EU doet pogingen in die richting. (Ik bedoel wetgeving geen bitcoinwallets o.i.d.)
Verder betaal ik ook altijd met mijn telefoon. Jammer genoeg ondersteunt mijn horloge deze functie niet, alhoewel dit voor mij wellicht onhandig uitpakt. Ik draag mijn hele leven al de wijzerplaat aan de polszijde.
ijdod @MadEgg5 april 2024 07:13
Voor mij het grote voordeel van de telefoon vs de pas voor contactloos betalen: functionele snelheid en betrouwbaarheid; en dan had ik al een portemonnee die het aanbieden van passen erg snel kan doen. Maar de snelheid en betrouwbaarheid (hoe vaak ik de pas opnieuw moet aanbieden) is met de telefoon simpelweg beter. Ook is het veel minder gevoelig voor waar je je pas precies aanbied tov de betaalterminal.
kalikari @youridv14 april 2024 14:24
Waar jij het over hebt is mobiel bankieren. Het artikel gaat over mobiel betalen. De bankier app op je telefoon blijft volgens mij gewoon bestaan. Het betalen met je mobiel gaat stoppen bij veel banken of is al gestopt.

Google (of Apple) hoeft niet te weten wanneer ik hoeveel in welke winkel besteed hebt. Dat is dus mobiel betalen. Gelukkig hebben de banken nog een eigen app voor bankieren en ik wil al helemaal niet dat een Amerikaanse techreus inzicht heeft wat er allemaal op mijn rekening binnenkomt en uitgaat. Loon hoeven echt niet te weten en welke abbo's ed. ik heb ook niet.
watabstract @kalikari4 april 2024 15:01
Met de ING app kun je behalve bankieren ook betalen. Daarin maak je een virtuele bankpas aan en dan kun je in Android de ING app instellen als een soort catch all voor NFC transacties. Naast Google Pay dus.
LittleKiller @metalmania_6664 april 2024 13:42
Grappige is dat het lijkt alsof Apple dus geen data uitwisselt met hun servers. Hoe weet ik dit? Ik was in ijsland en had geen bereik, maar mijn pinpas deed het gewoon.

https://discussions.apple.com/thread/8204935?sortBy=best

Ik weet niet of iemand hier meer vanaf weet dan ik, maar dit lijkt me toch vrij privacy veilig..
youridv1 @LittleKiller4 april 2024 13:47
apple pay heeft helemaal geen netwerk nodig. Je telefoon fungeert echt als 1:1 vervanger voor je pas.
DutchMuffin @LittleKiller4 april 2024 13:51
Met Google Pay kun je ook offline betalen. Na 10 keer moet je wel weer online zijn om het te gebruiken. Volgens de ABN
Brummetje @LittleKiller4 april 2024 13:58
Dat komt omdat op bijvoorbeeld Android je betaal gegevens op de NFC chip staan. Volgens mij werkt het zelfs als je telefoon uit is maar dat laatste weet ik niet 100% zeker.
jongetje @Brummetje4 april 2024 15:02
Werkt de NFC chip dan als je telefoon uitstaat?
i7x @jongetje4 april 2024 16:06
Ik heb het bij mij wel ingesteld (iOS), maar nog nooit gebruik van hoeven maken, dus geen idee in hoeverre het lekker werkt. Maar het moet wel kunnen. Bijvoorbeeld handig als je in het ov inchecked, maar onderweg je telefoon het begeeft.
hwauters @Brummetje4 april 2024 17:30
Google Wallet werkt alleen als het display van je telefoon aan staat. Dit om te voorkomen dat iemand ongemerkt met een mobiel pinapparaat geld van je rekening kan incasseren terwijl je telefoon in je tas/zal zit.
Caayn @LittleKiller4 april 2024 14:51
Net als met een pinpas heeft de betalende partij geen verbinding nodig om hun deel van de transactie af te ronden. De verkoper, pin terminal, heeft echter wel een verbinding nodig om het betaalmiddel en de betaling te verifiëren (onvoldoende saldo, geblokkeerd etc.), dat laatste loopt ongetwijfeld wel via Apple en jouw bank.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 22 juli 2024 14:28]

Alxndr @LittleKiller4 april 2024 14:26
Grappig? Het lijkt me noodzakelijk dat je altijd kan betalen. En om daar nu uit te concluderen dat het veilig is. Data kan gewoon tijdelijk opgeslagen worden en verzonden wanneer je wel weer bereik hebt. (ik zeg niet dat dat gebeurt, maar het is absoluut mogelijk)
vDorst @metalmania_6664 april 2024 13:27
Ondanks dat ik GrapheneOS gebruik, vind ik het jammer dat het nu standaard via Google/Apple moet lopen.
Voelt toch een stap achteruit met de AVG/privacy.
lenwar
@vDorst4 april 2024 13:54
Wat heeft AVG hiermee te maken?

Als het om privacy gaat. Apple ontvangt de betalingsinformatie niet. Die informatie verlaat de telefoon niet. De Apple-servers komen er alleen bij op het moment dat de betaalkaart aan de wallet worden toegevoegd. Dit is dan ook noodzakelijk om bij Mastercard of VISA te komen.
Bij Google (uiteraard) wel. Maar goed. Dit soort dingen zijn dan ook Google’s businessmodel. Kunnen we een mening over hebben, maar dat is wat het is. Als iemand Google-producten gebruikt, accepteert men de facto dat zij geprofileerd worden. Google is hier (tegenwoordig) transparant in.

Voor de AVG zal hier geen probleem in zitten. Het is transparant, optioneel, enzovoorts.
Alxndr @lenwar4 april 2024 14:22
Apple kan wel van privacy een USP maken en een ander businessmodel hebben dan Google, maar iedere stap/partij extra is altijde een extra kwetsbaarheid, hoe klein het risico ook is, het is nooit 0.
lenwar
@Alxndr4 april 2024 14:37
Waar heb je het nu specifiek over? Over 'privacy' (waar ik op reageerde) of op veiligheid?

Als het om veiligheid gaat, is er geen extra partij 'tussen' de betaling. Alleen een andere partij in de transactie.
Als jij met een betaalkaart betaald, communiceert je betaalkaart met de terminal. De terminal met Mastercard of VISA, Mastercard of VISA praat met jouw bank. (versimpeld schema)
Als je met je telefoon betaald, communiceert je telefoon met de terminal. De rest is hetzelfde.

Zowel de kaarteigenaren (VISA en Mastercard, je betaalkaart is tenslotte niet van je bank. Die geeft hem slechts uit) als de banken en de centrale banken (DNB en ECB voor Nederland) hebben voldoende vertrouwen in de mechanismen van Apple en Google. Dat zou voldoende moeten zeggen. Als al die partijen die verantwoordelijk zijn voor veilig betaalverkeer het goed vinden, dan kun je er best wel vanuit gaan dat het goed zit.

Sterker nog. Qua mechanisme is Apple Pay en Google Pay veiliger dan betalen met je betaalpas. Dit komt voort uit het feit dat je telefoon voor iedere transactie een nieuwe token aanmaakt die de lijn over gaat. Al zou er iemand meeluisteren en hem kopiëren, dan is die token maar één keer bruikbaar.
Als je er het fijne van wilt weten zijn er documenten bij Apple en Google beschikbaar. Ook zijn er mensen die op YouTube een helder overzicht geven wat er nu precies gebeurd wanneer je met je telefoon betaald en hoe dat anders is, dan met je betaalkaart.
Alxndr @lenwar4 april 2024 14:49
Privacy en veiligheid liggen heel dicht bij elkaar. Ik benoem alleen dat iedere extra stap of partij risico's met zich meebrengt, hoe klein dan ook. Info die je telefoon niet verlaat, staat dus wel op je telefoon. En dat hoeft gewoon niet, ook al is het risico praktisch verwaarloosbaar, het gaat mij om het principe.

Trouwens qua veiligheid, als het mis gaat klop je bij je bank aan, die is verantwoordelijk als zij dit soort diensten uitbesteden. Daarvoor heb je dan niets met Apple of Google te maken?
lenwar
@Alxndr4 april 2024 15:08
het gaat mij om het principe.
Helemaal helder :) Daar heb ik wel begrip voor.
Trouwens qua veiligheid, als het mis gaat klop je bij je bank aan
. Klopt helemaal. Echter als jij geskimd bent, heb je (tegenwoordig) gewoon pech. Dan zegt de bank netjes "Lastig voor je. We hebben je pas voor je geblokkeerd. Voor een tientje heb je een nieuwe." Met je telefoon valt er niets te kopiëren op die manier.
(( Ik heb het gelukkig zelf nooit gehad, overigens. Problemen met een betaalpas. ))
Tjeerd @metalmania_6664 april 2024 13:29
Hier ook de enige reden dat ik nog blijf pinnen omdat ik niet wil dat er een partij tussen mij en de bank zit, zoals Google.

Nu begrijp ik wel nog de oudere generatie van vroeger die liever contant wilden betalen toen pinnen mogelijk werd. Allicht hadden die ook zo hun bezwaren vanuit een andere gedachte uit het verleden.

Ik was de generatie die met pinnen is opgegroeid en nu kijk ik tegen pinnen met telefoon/horloge aan met bezwaren. Zo is het maar net waarmee je bent opgegroeid en/of je afwegingen maakt om daar in mee te gaan of niet.

Maar mocht mijn bank wel gewoon zonder tussenkomst van Google betalen met telefoon gaan aanbieden dan denk ik er nog wel een keer over na. Tot die tijd blijf ik nog 'ouderwets' :X pinnen.
StefanJanssen @Tjeerd4 april 2024 14:01
Waar je gewend aan bent zal inderdaad een rol spelen, maar de huidige verandering is toch een stuk enger in mijn ogen. De bank is dan wel een commercieel bedrijf, ze hebben wel hele strenge privacy eisen vanuit de overheid, bij grove overtredingen kan (technisch gezien) de bank vergunning worden afgenomen. Google is een commercieel bedrijf die advertenties levert en helemaal niets om privacy geeft en de AVG is het enige dat ze op de vingers tikt.
lenwar
@Tjeerd4 april 2024 15:02
Je reactie doet me denken aan een dame op leeftijd die van de week in de supermarkt bij zo'n pinautomaat geld haalde om vervolgens bij de servicebalie iets ging kopen van dat geld :) . Ik vond het erg mooi om te zien.

Ik ken persoonlijk iemand die moeite heeft om met geld om te gaan. Die pint iedere maand al het geld dat hij over heeft voor zijn vaste lasten en daar doet hij al zijn betalingen mee. Hij vertrouwt zichzelf onvoldoende om alles met een betaalkaart te betalen. Ik vind het heel slim van hem (ondanks het risico op beroving uiteraard). Op deze manier kan hij op een voor hem goede manier met zijn geld omgaan.

Ik 'denk' dat ouderen voornamelijk contant willen betalen, omdat ze dat al heel hun leven zo doen. Ik kan me voorstellen dat het al lastig genoeg was dat ze daadwerkelijk geld uit een machine moeten halen, in plaats van een opnameformulier invullen bij een bank. Al is dat mogelijk ook weer een andere generatie.

In het geval van Android, zit Google er inderdaad tussen. De transactiedata gaat ook naar de servers van Google. Bij iOS is dit niet zo. Daar zijn de Apple-servers alleen betrokken bij het aanmaken van de 'virtuele betaalkaart'. De rest blijft op het toestel.

Maar even uit nieuwsgierigheid. Op het moment dat je een Android toestel gebruikt (met Google services) vertrouw je Google met heel, héél veel informatie. Waarom ligt de grens bij '34,23 bij de Jumbo op 4 maart 2024 om 13:37'. Google ziet al dat je bij die Jumbo bent om die tijd op basis van geolocatie. Misschien gebruik je zelfs je Jumbo-app voor je boodschappenlijstje, enz. Het is dus zeer aannemelijk dat je daar iets ging kopen. Waarom ligt de grens bij iets nietszeggends als 'bedrag betaald'.
JustFogMaxi @metalmania_6664 april 2024 13:35
Los van dat het niet werkt als je je bootloader unlocked... Krijg een melding dat mijn toestel 'niet veilig' is. (geen root).
youridv1 @JustFogMaxi4 april 2024 13:45
Dat kon ik, in ieder geval een jaar geleden, nog gewoon omzeilen met mijn unlocked en rooted android toestel.

Het feit dat de banken te incompetent zijn om dat voldoende dicht te timmeren maakt mij steeds terughoudender met het gebruiken van die "eigen wallets"

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:28]

Bekers @metalmania_6664 april 2024 13:23
Hier nog een. Bij de Rabobank kan het alleen maar als je je hele hebben en houwen aan Google tentoonstelt. Dan maar weer terug naar de pas. Als je deze achterin de telefoonhoes steekt is het gevoel hetzelfde :)
ECM-Droid @metalmania_6664 april 2024 13:43
Zelf zit ik bij de Rabobank en gebruikte altijd met plezier de rabo wallet app, maar helaas zijn ze overgegaan naar Google pay wand dat was goedkoper.

Veel mensen om mij heen waren erg blij wand Google pay werkte naar hun idee beter. Echter, gebruik ik geen Google producten en raakte ik dus de mogelijkheid kwijt om met mijn telefoon te betalen. Ik snap dat dit een keuze is die ik zelf gemaakt heb. Maar toch zou ik graag wat meer mogelijkheden hebben.

Ik bedoel, in een wereld waar whatsapp hun chat protocol open moet zetten vanwege de monopolie en waar bedrijven als Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta en Microsoft als "gatekeepers" worden benoemt, vind ik het raar dat Google en Apple eigenlijk een monopolie hebben op de mobiele betaal markt. Nu weet ik dat het mogelijk is voor een bank om hun eigen betaal software te schrijven voor mobiel, maar daar is blijkbaar te weinig incentive voor.
beerse @metalmania_6664 april 2024 13:46
Als Google echt geïnteresseerd is in al jou betaal gegevens via je android toestel, dan kunnen ze dat betrekkelijk eenvoudig uit de nfc-driver halen. Dan hebben ze alle informatie van alle android gebruikers. Overigens gaat Apple hier gelijk op met het iPhone-os.

Als je straks met je pinpas betaald, zal je er dan aan denken dat je dat met contact doet, dus door je pinpas in het apparaat te steken? Dat is veiliger dan contactloos via de nfc-chip.

De google-pay en apple-pay zijn inderdaad voor die bedrijven theoretische goudmijnen aan betaal gegevens. Maar niet zo heel veel meer dan dat het via de nfc-driver zou kunnen zijn. Heel vaak is de tegenpartij ook alleen maar een betaal-dienst van jou leverancier. Wat je daar gekocht hebt weten ze nog steeds niet.
Llopigat
@beerse4 april 2024 14:56
Als Google echt geïnteresseerd is in al jou betaal gegevens via je android toestel, dan kunnen ze dat betrekkelijk eenvoudig uit de nfc-driver halen.
Niet echt, het meeste van dat verkeer is ge-encrypt.
AceAceAce @Llopigat4 april 2024 15:25
Nee, dat is pertinent niet ge-encrypt. Er is wel een belangrijk deel gesigned (middels de EMV Application Cryptogram (AC), zie bijvoorbeeld de specs van EMVco, zoals de Issuer and Application Security Guidelines ).

Alles is leesbaar tussen terminal en mobiel/pas/watch, maar niet aanpasbaar.

[Reactie gewijzigd door AceAceAce op 22 juli 2024 14:28]

N0lan @metalmania_6664 april 2024 13:53
Data verzamelen over surfgedrag is leuk voor techbedrijven als Google. We hebben cookiewetgeving om hier paal en perk aan te stellen.
Echter, transactiedata over precies hetgene waar jij jouw centjes aan uitgeeft, is puur goud waard voor Google. Ik vind het echt bizar dat de overstap van banken van hun eigen wallet naar Google Pay zo weinig ophef heeft veroorzaakt.
Llopigat
@N0lan4 april 2024 14:58
Ja de belangrijkste reden dat ze dit willen weten is voor hun advertentienetwerk. Niet alleen het soort spullen waar jij daadwerkelijk geld aan uitgeeft, maar ook of je dingen die je in reclames gezien hebt, ook daadwerkelijk gekocht hebt (conversie). Daarom zijn ze er zo op gebeten. Helaas.
Toet3r @metalmania_6664 april 2024 14:04
Precies dit. Zolang Google Pay de enige optie is op android laat ik het links liggen.
Bezulba @metalmania_6664 april 2024 14:17
Ach, als ze het niet krijgen via m'n betaalinfo, verkoopt het bedrijf waar ik de aankopen heb gedaan de data wel.
iAR @metalmania_6664 april 2024 14:40
Dus je loopt wel met een android rond waarmee je allerhande informatie afgeeft aan Google, waaronder je locatie, waarschijnlijk. Maar dan is de transactie te veel?
metalmania_666 @iAR4 april 2024 14:53
Locatiegeschiedenis staat uit (en ja, ik weet dat Google dat kan inzien) maar financieel hoeven ze niks te weten
Hoe meer data van je heeft, hoe completer ze je profiel kunnen maken
iAR @metalmania_6664 april 2024 15:05
Het is maar net waar je de lijn trekt natuurlijk...
RoamingZombie 4 april 2024 13:25
Ik vind de pas gewoon nog steeds praktischer. Het vereist minder handelingen, minder kans dat het niet werkt. Vaak genoeg dat mensen met een telefoon langer tijd nodig hebben want...Update, code invoeren, hoesje er eerst af, te weinig stroom.

Terwijl de pas in mijn kontzak altijd werkt binnen de 5 seconden en dat is inclusief het te voorschijn toveren.
MaxTheKing @RoamingZombie4 april 2024 13:32
Ik ervaar juist het tegenovergestelde. Ik heb mijn telefoon met Apple Pay veel sneller bij de hand dan dat ik mijn pinpas uit mijn portemonnee moet halen. Het aantal keren in de afgelopen vier jaar dat ik tegen een probleem aanliep terwijl ik wilde betalen, kan ik op één hand tellen.

[Reactie gewijzigd door MaxTheKing op 22 juli 2024 14:28]

Geerbeer94 @MaxTheKing4 april 2024 13:54
Hoe gaat dat bij jou dan bij het tankstation? Want met mijn pas krijg ik het nooit voor elkaar om draadloos te betalen.
MaxTheKing @Geerbeer944 april 2024 13:57
Wat bedoel je precies? Vrijwel elk tankstation accepteert toch contactloze betalingen? Dit is niet anders dan een betaalterminal in een supermarkt.
TMDC @MaxTheKing4 april 2024 15:22
Ik heb zeer regelmatig problemen met contactloos betalen bij onbemande tankstations. Da's ook de reden dat ik altijd mijn pinpas nog bij me heb. Varieert van transacties die niet lukken tot helemaal geen reactie op het aanbieden van je telefoon.
Geerbeer94 @MaxTheKing16 april 2024 14:27
Het is wel anders dan in de supermarkt, daar hoef ik het maar 2 seconden ertegenaan te houden. Maar ik heb het niet helemaal goed gedaan, je moet 10 uur de pas ertegenaan houden voordat het reageert bij het tankstation. Dus het is niet sneller dan de pas erin doen, want je moet wel nog steeds je pin invoeren.
micnocom @Geerbeer944 april 2024 14:27
Ik heb nooit een pasje bij me (sterker nog heb nu zelfs een betaalrekening met als optie: zonder fysieke pas), betalen met horloge of telefoon gaat al jaren altijd goed.

Supermarkt, bouwmarkt, apotheek of tankstation… no problemo…
RoamingZombie @Geerbeer944 april 2024 15:48
Ik heb geen auto. ;)
Geerbeer94 @RoamingZombie5 april 2024 09:16
Ik ook niet, wel een motor :P
Cheap Apps @Geerbeer945 april 2024 16:46
Dit probleem heb ik ook een tijd gehad - probleem was hier dat de chip van m'n pinpas het vaak ook niet deed waardoor ik helemaal niet kon tanken. Contactloos betalen-problemen heb ik met m'n telefoon nooit ervaren.
TheProctor @MaxTheKing4 april 2024 13:35
Sterker nog, met een smartwatch met NFC om, hoef je helemaal niets meer uit je zak te halen om te kunnen betalen. Ontgrendelen hoeft ook niet, want het horloge herkent dat ik degene ben die hem draagt, dus maximale tijdwinst.
2Dutch @TheProctor4 april 2024 14:28
Ik ben ook al een aantal jaar met Apple Pay op mijn watch aan het betalen, kwam ook bijzonder goed uit tijdens de pandemie.

Voordeel: altijd bij me, op wat outdated terminals na (geen MC/VISA debit/cc snappend) geen issues, knopje 2x indrukken en bliepen maar: niks uit jaszakken of broekzakken of tassen vissen.

Nadeel: portemonnee ligt al jaren in de la, moet er goed op letten dat ik een ID/portemonnee meeneem als ik een pakket ga halen e.d. omdat een portemonnee in een zak of tas steken geen gewoonte meer is.

Heel soms krijg ik nog rare blikken als ik zeg met pin te willen betalen maar niet iets uit mijn zak of tas pak, maar goed dat is geen "probleem" verder ;) Er zijn ook mensen die met een ring met NFC betalen, dus ach hebben anderen iets om zich over te verbazen ;)

[Reactie gewijzigd door 2Dutch op 22 juli 2024 14:28]

youridv1 @RoamingZombie4 april 2024 13:30
Het vereist minder handelingen
uhh?

Ik dubbelklik op de aan/uit knop van mijn telefoon, mijn gezicht wordt herkend en ik kan direct contactloos betalen. Ik hoef de telefoon daar niet los voor te ontgrendelen, dat gaat in één moeite door.
Dat is in ieder geval stukken minder moeite van mijn portemonnee pakken, mijn pinpas eruit halen en eventueel mijn pincode moeten intoetsen als ik pech heb.

Contactloos betalen met mijn telefoon duurt voor mijn gevoel ook veel minder lang. Ik moet mijn pinpas veel langer naast dat apparaat houden voordat de transactie voltooid is.
Update, code invoeren, hoesje er eerst af, te weinig stroom.
Geen van deze dingen heb ik ooit meegemaakt in de praktijk moet ik zeggen. Te weinig stroom kan ik nog begrijpen maar update? Update van wat? Het is geen windows :+
Terwijl de pas in mijn kontzak altijd werkt binnen de 5 seconden en dat is inclusief het te voorschijn toveren.
Geen haar op mijn hoofd die er aan denkt om mijn pinpas los in een (broek)zak te stoppen. Dan maak je het die oplichters met contactloos skimmen op straat wel héél erg makkelijk. Die zit sowieso altijd in een signaal blokkerende portemonnee.

Edit;
En nog een ander voordeel waar ik aan herinnerd werd door deze thread. Apple Pay genereert bij iedere betaling een uniek ID, dus de winkel kan dat ID niet tracken om mijn betalingen bij hun allemaal aan elkaar te koppelen.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:28]

Homeland @youridv14 april 2024 13:40
Worden er uberhuabt mensen op straat geskimmed via draadloos betalen? Dat is volgens mij wel zo'n opgeblazen broodje aap/angstverhaal.
youridv1 @Homeland 4 april 2024 13:42
Heb ik geen cijfers van. Maar door mijn pinpas in mijn portemonnee te stoppen is het bij mij direct onmogelijk. Betalen doe ik toch liever met mijn telefoon. Dus het is in ieder geval voor mij een hele pijnloze maatregel om te nemen.
dataworm @Homeland 4 april 2024 14:35
Zelden,en dan gaat het standaard om kleine bedragen. Wat wel opkomt is dat mensen gedwongen worden hun bankapp te openen en dat er dan forse bedragen worden afgeboekt.
dakka @Homeland 4 april 2024 14:59
Zo goed als niet, voor je een POS systeem hebt, is er al een heel papierspoor over je bekend, en als het dan toch doet, aldaniet met een katvanger, kan je er van uitgaan dat de POS binnen 72 uur geblokkeerd wordt voordat de POS aanbieder het geld heeft uitbetaald.(er komen al rode vlaggen in het systeem als de POS zoiets merkt als het vaak wisselen van netwerken)

Nu moet je nooit nooit zeggen, maar ik heb tot nu toe nog geen bevestigde verhalen hiervan gezien, of zelfs maar een p.o.c. van een defcon talk of dergelijke.
RoamingZombie @youridv14 april 2024 15:52
Ik heb ze niet zelf mee gemaakt, ik wel vaak genoeg meegemaakt dat de persoon voor mij met zijn telefoon er langer over doet.

Ik heb geen portemonnee verder. Alleen een passenhouder in mijn kontzak. En 5 seconden is eigenlijk nog langer dan het duurt. 3 seconden is realistischer.

Dus jij hebt nog nooit gehad dat als je telefoon aan doet dat je geconfronteerd wordt met een update scherm die je eerst weg moet klikken wil je iets doen?

En dat het bij jou snel gaat zegt niet zo veel over andere gebruikers.

Sowieso gebruik ik ook geen Apple. Dat is mij het geld absoluut niet waard.
youridv1 @RoamingZombie5 april 2024 09:06
Ik heb ze niet zelf mee gemaakt, ik wel vaak genoeg meegemaakt dat de persoon voor mij met zijn telefoon er langer over doet.
Dan gebruiken ze of een ruk-wallet of ze zijn gewoon klunzig. Ze waren met een pinpas dan niet per se heel veel sneller geweest want beide manieren zijn geen raket wetenschap.
Ik heb geen portemonnee verder. Alleen een passenhouder in mijn kontzak.
Ik gebruik ook een passenhouder van secrid. In mijn ogen gewoon een portemonnee :) vandaar de miscommunicatie
Dus jij hebt nog nooit gehad dat als je telefoon aan doet dat je geconfronteerd wordt met een update scherm die je eerst weg moet klikken wil je iets doen?
Nee? Ik heb ook geen idee over wat voor update scherm je het hebt? Als mijn telefoon een update heeft dan staat er een notificatie bolletje op mijn instellingen app en 99% van de tijd update hij zichzelf automatisch 's nachts aan de oplader terwijl ik lig te slapen. Ik denk niet na over updates met mijn smartphone want dat hoeft niet.

En sowieso kan helemaal niets op de telefoon het betalingsmenu blokkeren. Als ik dubbelklik op de aan/uit-knop komt de wallet in beeld over alles heen. Alles gaat ervoor aan de kant, ook systeem meldingen. Of hij nou gelocked was of ik een youtube video aan het kijken ben of aan het bellen ben. Dubbelklik -> FaceID -> betalen.
Sowieso gebruik ik ook geen Apple. Dat is mij het geld absoluut niet waard.
Ik wel. Had hiervoor sinds 2011 altijd flagships van Android merken. Nu eerste keer Apple want Android is net zo duur en ik denk dat ik voorlopig niet meer terug ga naar Android. Wat een verademing is iOS zeg. Maar dat is heel persoonlijk.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:28]

ijdod @youridv15 april 2024 07:26
> Dat is in ieder geval stukken minder moeite van mijn portemonnee pakken, mijn pinpas eruit halen en eventueel mijn pincode moeten intoetsen als ik pech heb.

Die laatste geef ik je, maar die eerste twee zijn afhankelijk van de portemonnee. Als je bv een SecrID hebt is het aanbieden van je pas net zo snel te doen als met de telefoon; het is een vergelijkbare beweging. De pas hoeft dat niet naar je gezicht gedraaid te worden; maar de telefoon werkt doorgaans beter/sneller voor de transactie zelf, dus dat is 50/50. Heb je geen face-ID dan wint de pinpas het in dit scenario.
youridv1 @ijdod5 april 2024 08:52
Ik heb toevallig ook een secrid :) maar ben alsnog met de telefoon sneller. Die kan ik in 1 vloeiende beweging uit mijn zak pakken, unlocken en dan kan ik direct betalen. Zonder faceID of touchID zou t anders zijn ja
ijdod @youridv15 april 2024 11:34
Met de secrid met dezelfe beweging uit mijn zak en wip het pasje er voldoende uit dat het werkt. Dat is een vloeiende beweging. Voor face-ID moet de telefoon sowieso hoger en correct gedraaid worden, maar daarna werkt telefoon werkt sneller dan de pas. De pas zelf moet uiteraard bij de terminal gedraaid worden, en nauwkeuriger dan de telefoon. Dat is grofweg vergelijkbaar in mijn ervaring. Met touchID is het een verloren wedstrijd voor de telefoon. 2 handen nodig voor het ontgrendelen, althans op mijn iphone SE.

[Reactie gewijzigd door ijdod op 22 juli 2024 14:28]

sbmuc @RoamingZombie4 april 2024 13:41
Auto update en code hoef je nooit in te voeren. Te weinig stroom, eh? Heb ik nog nooit meegemaakt.

Code MOET je juist invoeren met een pinpas, per 50-100 of 150 euro afhankelijk van hoe je dat insteld. Met je mobiel of smartwatch hoef je hem nooit in te voeren. Ik denk ook dat het een stuk gewenning is.
iAR @RoamingZombie4 april 2024 14:44
Ik gebruik Apple Pay met een Apple Watch en er is werkelijk waar geen snellere manier dan dat. Niets pakken, niets invoeren, alleen op een knop drukken. Daar kan geen eens een pinpas tegenop.
Update, code invoeren, hoesje er eerst af, te weinig stroom.
Ik kan me zelfs met een brakke Android niet voorstellen dat updates, hoesjes of te weinig stroom een issue zijn. Dat je met een NFC betaal app van je bank nog vast zit aan codes invoeren dat zou kunnen. Ik heb die oplossing nooit interessant gevonden.
ijdod @RoamingZombie5 april 2024 07:21
> minder kans dat het niet werkt.

Dat is absoluut niet mijn ervaring. De telefoon is actief, en doet het snel en vrijwel altijd, en ook op een grotere afstand van de terminal. Mijn passen moeten ik vrij regelmatig opnieuw aanbieden omdat het lezen niet gelukt is. En dat op de bekende terminals, laat staan de modellen waarbij het minder duidelijk is waar je de pas precies moet aanbieden.
redslow 4 april 2024 13:25
Toch hou ik liever een pinpas dan alles op de telefoon. Want als je alles op de telefoon hebt en die gaat stuk, dan heb je dus een probleem. Dat geldt voor mij ook als zaken als een rijbewijs etc. Prima als dit naast elkaar gedaan word voor de mensen die dat willen maar ik ben liever niet volledig afhankelijk van een systeem.
xFeverr @redslow4 april 2024 13:29
Gelukkig hoef je je pas niet in te leveren en blijft het dus allemaal naast elkaar werken.
DigitalExorcist @xFeverr4 april 2024 13:33
Als je je telefoon kwijtraakt is de kans niet heel groot dat iemand er 'zomaar' in kan (tenzij je pincode 0000 is). En met wat geluk heb je dan ook een backup van je rijbewijs/pinpas etc in de cloud.
redslow @xFeverr4 april 2024 13:59
Je weet hoe het gaat, uiteindelijk gaat de bank extra geld vragen voor het gebruik van pinpas tegenover het gebruik van de smartphone. Op het moment dat iedereen over is, gaan er kosten komen voor het gebruik van de smartphone. Banken zoeken altijd naar manieren om extra geld te verdienen.
skillet @redslow4 april 2024 13:51
Dit is ook ongeveer mijn reden om niet met de telefoon te betalen. Ben niet zozeer bang dat mijn telefoon stuk gaat. Maar meer dat ik hem kwijt raak.
En aangezien Rabobank hun aparte contactloze betaal app heeft ingeruild voor Google Pay op de Rabo app staan dan je complete bankgegevens op de telefoon.
Brummetje @skillet4 april 2024 13:59
Complete bankgegevens? Welke gegevens van je bank staan er precies in je Google Wallet van de Rabobank? De pas heeft namelijk een "virtueel" nummer binnen de App.
skillet @Brummetje4 april 2024 15:40
De voormalige wallet app van de Rabobank was alleen om contactloos te betalen, deze hebben ze verwijderd en om nu contactloos te kunnen betalen moet je de Rabo app hebben waar alle rekeningen en betalingen etc. opstaan. Zal vast wel heel veilig zijn met vingerafdruk etc. maar ik wil er nog niet aan.
watercoolertje
@redslow4 april 2024 13:34
Mijn pas heb ik ook maar gebruik ik dus gewoon niet, en dan nog, gebeurd me niks als ik een week niet kan pinnen...
NullVoid 4 april 2024 13:29
Ik heb sneller mijn pinpas uit mijn portomenee gehaald dan dat ik mijn telefoon heb unlocked. Begrijp niet zo goed waarom dit zo populair is.

En de verplichting van Google Pay staat mij ook tegen. Ik houd het dus lekker bij contactloos betalen met pinpas.
watercoolertje
@NullVoid4 april 2024 13:36
Je hoeft je telefoon helemaal niet te unlocken (op Android) het scherm moet enkel actief/aan staan...

En bij ING heb je dus (vooralsnog) geen verplichting om Google Pay te gebruiken :)
EnigmaNL @watercoolertje4 april 2024 13:42
Met Google Wallet moet dat sinds kort dus wel. Zonder unlocken geen betalen.
watercoolertje
@EnigmaNL4 april 2024 13:43
Dan is het nog steeds geen verplichting als bij 1 van de 2 wegen het wel moet en de ander niet toch? Die keuze ligt dan toch bij de gebruiker.
EnigmaNL @watercoolertje4 april 2024 13:49
Als jouw bank een eigen app heeft wel, ja. De banken van de Volksbank stappen bijvoorbeeld volledig over op Google Wallet en hun eigen app gaat verdwijnen. Ik vermoed dat andere banken dat ook gaan doen in de toekomst.
watercoolertje
@EnigmaNL4 april 2024 13:54
ING is ook de enige volgens mij, maar dat maakt helemaal niet uit, hij maak een te breed statement en daarom klopt zijn statement simpelweg niet.

Als hij wil klagen over een specifiek bank icm een specifiek OS, moet ie dat vooral doen! Maar hij klaagt niet specifiek hij klaagt eigenlijk over alles, en dan krijg je dus dat mensen zich er niet in kunnen vinden omdat het niet voor hun opgaat. En er dus tegen in gaan...

Dus ja op Android kan je dus wel betalen zonder te unlocken! Dat het niet met elke bank kan maakt dat statement niet onwaar :) Anders om wel, als je stelt dat je niet kan betalen zonder te unlocken dan hoeft er maar 1 voorbeeld te zijn dat het niet zo is en dat statement klopt niet. En dat deed hij, en daarom ga en blijf ik daar tegen in gaan, want het is niet waar :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 14:28]

EnigmaNL @watercoolertje4 april 2024 14:02
"Je hoeft je telefoon in sommige gevallen helemaal niet te unlocken (op Android) het scherm moet enkel actief/aan staan... Afhankelijk van welke bank je gebruikt."

Fixed.
watercoolertje
@EnigmaNL4 april 2024 14:03
Exact, als je die ander daar ook even op wijst in het vervolg gaat het helemaal goed komen, anders struikel ik daar gewoon weer overheen en jij daarna weer over mij, kunnen we dat mooi korter maken dat jij alvast over hem struikelt? Scheelt mij weer :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 14:28]

EnigmaNL @watercoolertje4 april 2024 14:04
Je moet gewoon minder struikelen :)
Umbrah @NullVoid4 april 2024 13:39
Ik vindt het fijn want je kon in Android een standaard payment terminal app instellen. In mijn geval was het de ASN mobiel betalen app. En die stond weer aan de vingerafdruk herkennen in de Power button, waardoor het in één beweging kon. Pakken met wijsvinger op knop, en klaar. Beter dan m'n 40 passen knip
ijdod @NullVoid5 april 2024 07:28
> Ik heb sneller mijn pinpas uit mijn portomenee gehaald dan dat ik mijn telefoon heb unlocked. Begrijp niet zo goed waarom dit zo populair is.

Ik denk omdat niet iedereen een telefoon heeft waarbij dat langer duurt. Daarbij is het afrekenen zelf sneller en minder foutgevoelig met de telefoon, omdat de telefoon zelf actief is in het proces. (voor mij lag het omslagpunt op het moment dat ik een toestel met face-ID kreeg. Daarvoor was de pas inderdaad sneller)

[Reactie gewijzigd door ijdod op 22 juli 2024 14:28]

FrankSpin 4 april 2024 13:29
Betaal in de winkels altijd met Apple Pay. Werkt super en veilig met gezichtsherkenning.

Betaalpas gebruik ik enkel voor goedkeuren van grote betaalopdrachten.
Yggdrasil @FrankSpin4 april 2024 13:37
Ik vind het ook fijn dat Apple Pay zorgt dat de ontvanger niet ziet van wie het geld afkomstig is omdat er telkens een fictief rekeningnummer gegenereerd wordt. Ze zien niet je echte rekeningnummer e.d. en kunnen meerdere transacties niet aan elkaar koppelen (tenzij je natuurlijk ook je klantenkaart scant).
Inai @Yggdrasil4 april 2024 14:08
Voor zover ik weet laat hij een constant opnieuw gegenereerde fictieve kaartnummer zien, je rekeningnummer wordt voor zover ik weet überhaupt niet gedeeld.
De gedachte hierachter is inderdaad dat jouw aankoopgedrag niet te koppelen is aan een kaart, waardoor een profiel over jou ook minder makkelijk te creëren valt.
Alxndr @Yggdrasil4 april 2024 14:37
Het werkt dmv tokens, niet rekeningnummers?

En het gaat niet alleen om je klantenkaart, als jij bluetooth en wifi aan hebt staan ben je ook gewoon te tracken/identificeren. Of in het geval van online: account logins, fingerprinting, cookies, tracking pixels....

Leuk dat Apple niet het probleem is, maar dat is maar 1 schakel in verder heel roestige keten.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 14:28]

MetalSonic 4 april 2024 13:18
*Me too*

Ik vind het heerlijk, doe het nu een paar jaar. Alle betalingen via mijn telefoon. Pinpasjes werden soms niet herkend, bij het invullen van je pincode moest je weer denken aan afschermen etc.
Dorank @MetalSonic4 april 2024 14:28
Ik heb het in de afgelopen paar jaar 3 keer meegemaakt dat mijn telefoon niet herkend werd (met 2 verschillende telefoons) door de terminal. In een ver verleden is het wel een paar keer voorgekomen dat de magneetstrip niet gelezen kon worden, kan me geen issues herinneren met de chip.

Moraal: zorg dat je meer mogelijkheden hebt om te betalen. Kan op falen is er altijd.
MetalSonic @Dorank4 april 2024 14:59
Met de telefoon altijd herkend. Gemiddeld tot wel 15 telefoon betalingen in winkels per week. Kwestie van in de camera kijken en daarna de telefoon in de buurt van de lezer houden.

Ben het uiteraard met je eens dat je backup "moet" hebben dus ik heb ook een betaalpas+ creditcard+ wat cash ;-)
JerX 4 april 2024 13:27
Ik voel me echt oud, trek liever mijn pinpas dan mijn telefoon. Waarom? Gemakzucht, als in wat ik gewend bent. En heb sowieso nooit mijn NFC aanstaan, dan moet ik dat weer steeds gaan aanzetten of houden (liever niet).
xFeverr @JerX4 april 2024 13:30
Waarom zet je NFC uit dan? Als je toestel in standby staat gaat NFC sowieso wel uit. Dus voor sluipverbruik hoef je het niet echt te doen.
JerX @xFeverr4 april 2024 14:22
Ah dat wist ik niet, ik lees net dat NFC uit gaat als je scherm uit staat. Kan er ook geen NFC scan's gedaan worden als die in mijn broekzak zit. Maar of ik een pasje pak vs telefoon.. neig ik toch naar pasje. Iets met een gewoonte dier zijn. Bij de telefoon moet er denk weer een stukje biometrics geactiveerd worden, ben al 2x sneller met een pasje voor mijn gevoel :P

[Reactie gewijzigd door JerX op 22 juli 2024 14:28]

Alxndr @xFeverr4 april 2024 14:29
Uit veiligheid?

Geen idee hoeveel het verbruikt, kan nooit veel zijn lijkt me, maar m'n scherm staat toch uren per dag aan.
xFeverr @Alxndr4 april 2024 14:58
Ja, dat is natuurlijk prima dat je scherm uren aan staat, maar als het goed is heb je je telefoon wel gewoon vast en kijk je er naar als het scherm niet uit staat. Iemand gaat niet ongezien jouw telefoon iets laten scannen.
Polonium 4 april 2024 13:18
Misschien omdat die betaalpassen van de ING binnen 3 maanden hun contactloze betaalmogelijkheid verliezen door slijtage.
Ze zouden die chip in de kaart moeten stoppen, zoals bij een OV chipkaart.
CB32 @Polonium4 april 2024 13:20
Volgens mij heb je het juist over de zichtbare chip die slijt, en dat is niet de NFC chip. Contactloos voorkomt juist slijtage. Tenzij je pas veel buigt wellicht.

[Reactie gewijzigd door CB32 op 22 juli 2024 14:28]

Bahmi @CB324 april 2024 14:14
Ik herken mij er wel in hoor, zowel mijn ING pas als die van m'n ouders ging contactloos na een paar maanden stuk. Het vreemde is dat het een paar maanden gebruik van contactloos betalen is, ik had voor corona nooit contactloos betaald (en mijn pas was al een paar jaar oud) maar omdat je geen pincode hoeft in te toetsen bij kleinere bedragen vond ik het wel fijn, helaas na een paar maanden hield hij ermee op, en hetzelfde dus bij m'n ouders.

Ik heb toen een nieuwe pas aangevraagd en die deed het ook weer een paar maanden, nu probeer ik het wel eens maar misschien 1 op de 10 betalingen werkt, anders krijg je dat de terminal m'n pas niet eens ziet of dat er een fout is opgetreden en mag je hem erin steken. Dit is niet de zichtbare chip, want gewoon "met contact" betalen door de pas in de chiplezer of zelfs de magneetstrip lezer te gebruiken werkt wel gewoon.

Ook van buigen is niet echt sprake, hij zit tussen wat andere passen in een vak in mijn portemonnee en is kaarsrecht. Mijn vader had zelfs nog een oud postbank plastic hoesje voor de pas en ook die hield er na niet veel tijd mee op.
Polonium @CB324 april 2024 22:28
Ik kan nog altijd wel met insteken&pin betalen. Alleen contactloos laat het na een korte periode gegarandeerd afweten. Bij ING hebben ze er duidelijk schijt aan om dit probleem te fixen.

[Reactie gewijzigd door Polonium op 22 juli 2024 14:28]

nldls @Polonium4 april 2024 13:25
Dit herken ik niet. Ik kan mijn ING passen doorgaans gebruiken tot eind levensduur en krijg dan weer een nieuwe toegestuurd.
gimbal @nldls4 april 2024 13:56
Ik een beetje, die van mij wilde na een jaar of anderhalf geen contactloos betalen meer doen maar gewoon normaal pinnen ging nog prima. Ik moest dus zelf een nieuwe aanvragen om weer volle werkzaamheid te hebben. Nu gebeurde het wel vrij snel nadat ik een speciale houder in gebruik had genomen, zo'n ding wat signalen blokkeert. Kan toeval zijn maar ik gebruik hem maar niet meer sinds ik de nieuwe pas heb. Ik weet niet genoeg van natuurkunde om te kunnen zeggen wat onzin is en wat niet :)

Wellicht dat de eerste linie van ING passen met contactloos betalen niet hele hoge kwaliteitjes waren, wie zal het zeggen. Ik ga in ieder geval niet gelijk projecteren dat het iedereen overkomt omdat het mij is overkomen.
nldls @gimbal4 april 2024 15:09
Ik heb al jaren zo een pashouder die signalen blokkeert en geen problemen, denk dat het daar niets mee te maken heeft. Maar goed, kan altijd dat de eerste batch idd nog relatief mager was.
Carlos0_0 @gimbal4 april 2024 18:21
Ik heb hem ook altijd in z’n pashouder gehad)die signalen blokt), gewoon omdat ik het een handige pasjes portomonee vond.
Maar de pas bleef altijd werken.
Klojum @Polonium4 april 2024 14:37
ING vraagt klanten ook om de zoveel tijd om hun pin tijdens contactloze betalingen als veiligheidsmaatregel. Een enkele keer raakt de ING-pas in de war en moet contactloos betalen opnieuw ingesteld worden. Dit heeft geen fysieke oorzaak maar is gewoon een vaag softwareprobleem waar ING nog geen 100% vat op heeft.
spnw 4 april 2024 13:20
Logisch ook, makkelijk van pas wisselen (gezamelijke rekening) en zelf de pincode kiezen (kan niet bij de ING, in ons geval), maakt dat zoveel handiger dan een pas pakken...
Zerora 4 april 2024 13:28
Ik vind de handeling die ik moet doen om die contactloze betaling aan te zetten op m'n telefoon of smartwatch te omslachtig. Met dezelfde snelheid heb ik mijn pinpas uit m'n portemonnee gepakt. Dus ik gebruik gewoon mijn pinpas.
hfolkers @Zerora4 april 2024 14:40
uh, vinger op de vingerprint scanner en betalen maar tov telefoon neer leggen (want net bonuskaart gescand), portemonee uit de jaszak, open klappen, pinpas er uit halen, bij de automaat huiden, pincode intikken (meestal vanwege te hoog bedrag), pinpas terug in de portemonee, portemonee terug in de jaszak, telefoon weer op pakken om poortje te openen... klinkt echt als minder handelingen ja...
Zerora @hfolkers4 april 2024 14:58
Ik moet eerst nog NFC aanzetten, want dat heb ik standaard uitstaan om batterij te besparen. Dus ja, meer handelingen.
Khalid. @Zerora4 april 2024 19:10
Het verbruikt niks.... Dus ja uw bent het probleem

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