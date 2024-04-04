Betalingen steeds vaker met mobiele telefoon in plaats van pinpas

Steeds meer betalingen aan de kassa worden in Nederland met een mobiele telefoon of smartwatch gedaan. Tegelijk neemt het aandeel betalingen met de pinpas af, melden Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank.

Ruim zeven van de tien betalingen aan de kassa waren vorig jaar contactloos, blijkt uit jaarlijks onderzoek van Betaalvereniging Nederland en DNB. 29 procent van deze betalingen gebeurde met een mobiele telefoon of smartwatch, tegenover 21 procent in 2022. Een flinke stijging, die ook in 2023 zichtbaar was. In de eerste maand van vorig jaar werd 23 procent van alle kassabetalingen met een mobiel apparaat afgerekend, maar in de laatste maand van dat jaar was dat al 33 procent.

De stijging gaat ten koste van het aantal betalingen met pinpas. 43 procent van de betalingen werd vorig jaar met een pinpas uitgevoerd, terwijl dat in 2022 nog 49 procent was. Zet deze trend door, dan wordt contactloos betalen met mobiel of smartwatch in de loop van dit jaar de meestgebruikte manier om aan de kassa af te rekenen.

Ook het aantal betalingen waarbij de pinpas in het pinapparaat gestoken wordt, neemt af: van 10 procent in 2022 naar 8 procent in 2023. De pinpas wordt vaker in het apparaat gestoken als het te betalen bedrag hoger is. Bij bedragen van 50 euro of hoger steekt 18 procent de pinpas in, terwijl slechts 4 procent dat doet bij bedragen lager dan 5 euro.

Verder blijft het aantal contante betalingen stabiel, met 20 procent van alle betalingen aan de kassa. Contant geld wordt met name gebruikt bij bedragen onder de 5 euro en is goed voor 25 procent van de betalingen.