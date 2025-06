ING brengt ondersteuning voor Google Pay op Android uit

ING brengt ondersteuning voor Google Pay uit voor klanten met een Android-smartphone. Gebruikers kunnen de functie via de ING Bankieren-app activeren. Vooralsnog worden alleen smartphones ondersteund; later komt er een update voor smartwatches uit.

Particuliere klanten kunnen voortaan betaalpassen en creditcards van de ING in hun Google Wallet bewaren en daarmee contactloos betalen. Zakelijke klanten kunnen alleen een betaalpas koppelen. Voor bedragen tot 50 euro kan de smartphone tegen een contactloze betaalautomaat aan gehouden worden; hiervoor hoeft het scherm alleen maar aan te zijn. Dit kan tot drie keer per dag of tot een maximum van 100 euro. Voor daaropvolgende betalingen of bedragen van boven de 50 euro is ontgrendeling vereist, aldus ING. De functie is zowel in Nederland als in België beschikbaar.

Google Pay maakt net als andere diensten voor contactloos betalen gebruik van de NFC-chip in smartphones. Er is dan ook een smartphone met een dergelijke chip en ten minste Android 8 nodig. De bank zegt tegen Tweakers dat ze 'op de korte termijn' eveneens ondersteuning voor Google Pay op smartwatches zal uitbrengen. Overigens bracht de bank onlangs een update voor Garmin Pay uit. Deze dienst werkt wel al op selecte smartwatches.

Google Pay is sinds eind 2020 beschikbaar in Nederland, waarbij banken de dienst buiten de Pay-app kunnen toevoegen aan hun eigen apps. De betaaldienst van Google ondersteunt niet alleen bankpassen en creditcards, maar ook bijvoorbeeld tickets en klantenkaarten. Onder meer ABN AMRO, Bunq en Rabobank bieden de dienst al aan.