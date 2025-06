Apple brengt contactloos betalen met iPhone als betaalautomaat uit in Nederland

Apple brengt vanaf vandaag Tap to Pay op de iPhone uit in Nederland. Met de betaalfunctie kunnen iPhone-gebruikers hun smartphone dankzij de NFC-chip als het ware gebruiken als betaalautomaat voor contactloos betalen. De functie is al langer beschikbaar in onder meer de VS.

Met Tap to Pay kunnen winkeliers hun iPhone gebruiken om betalingen van klanten te accepteren. Het betaalmiddel kan een andere iPhone of een Apple Watch met Apple Pay zijn, maar ook een bankpas, creditcard of andere digitale portemonnee, op voorwaarde dat contactloos betalen ondersteund wordt. Ook bijvoorbeeld Google Pay en betaalapps van Nederlandse banken vallen hier dus onder. Gebruikers die via Tap to Pay betalen, kunnen dit gratis doen.

Aan de ontvangende kant gelden er vooralsnog wel enkele beperkingen. Volgens Apple bieden tot dusver alleen Adyen en SumUp de Tap to Pay-functie aan zakelijke klanten aan. Later moeten ook Klearly, myPOS, Pay, Rabobank, Revolut, Stripe, Viva Wallet en Worldline de functie gaan aanbieden aan ondernemers en bedrijven. Het is niet duidelijk wanneer dit moet gebeuren. Verder betaalt de ontvanger transactiekosten, die bepaald worden door de betalingsverwerker. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld reguliere pinbetalingen.

De functie wordt door iPhone XS-toestellen of nieuwer ondersteund. Daarvoor is wel de nieuwste versie van iOS nodig. Voor de beveiliging van betaalgegevens maakt Apple naar eigen zeggen gebruik van dezelfde versleuteltechnologie als bij Apple Pay.

Update, 13.50 uur: In het oorspronkelijke artikel stond dat er minimaal een iPhone X vereist was. Dit klopte niet en had iPhone XS moeten zijn. Het bericht is aangescherpt.