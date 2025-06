Meta onthult chronologische Instagram-feed zonder algoritmische rangschikking

Meta heeft een optie voor Facebook en Instagram aangekondigd waarmee gebruikers een chronologische feed kunnen krijgen zonder algoritmische rangschikking. Deze vernieuwde Reels, Stories en zoekresultaten voldoen volgens het bedrijf aan de nieuwe Digital Services Act.

Onder de betreffende Europese wetgeving moeten tientallen grote techbedrijven en -platforms voldoen aan nieuwe regels om de platforms veiliger en verantwoorder te maken. In het verlengde daarvan kondigt Meta een manier voor Facebook- en Instagram-gebruikers aan om 'content te zien via Reels, Stories, Search en andere delen van die platforms op een manier die niet gerangschikt is door Meta'.

Het bedrijf noemt als voorbeeld een chronologische opsomming van nieuwe naar oude posts, alleen bestaande uit posts van kanalen die de gebruiker volgt. Ook zou er een zoekoptie moeten komen waarbij de zoekresultaten getoond worden op basis van de specifieke zoekterm, weer niet gepersonaliseerd op basis van eerdere zoekopdrachten en andere datapunten van de gebruiker.

Het is niet precies duidelijk hoe Meta de vernieuwde opties wil implementeren. Via Instagram kunnen gebruikers namelijk al het Volgend-tabblad openen en ook Facebook heeft een vergelijkbare pagina. Het is bijvoorbeeld niet bekend of gebruikers algoritmische feeds volledig uit kunnen schakelen. Meta rolt vanaf later deze maand het vernieuwde feedsysteem uit.

Ook breidt Meta naar eigen zeggen de functie 'Waarom je dit bericht ziet' verder uit. Het bedrijf publiceerde in juni bijvoorbeeld al een supportpagina met daarop 22 'kaarten' waarmee specifieke onderdelen van de algoritmes voor Facebook en Instagram uitgelegd worden.

Tot slot brengt het bedrijf enkele tools uit die ervoor moeten zorgen dat onderzoekers en toezichthouders een beter inzicht in de werkwijze van Meta krijgen. Zo worden in een Ad Library alle advertenties die aan Europese gebruikers getoond zijn, voor een jaar opgeslagen. Ook zoekparameters en opgegeven doelgroepen worden in dit archief opgeslagen. De Meta Content Library-api dient grofweg hetzelfde doel, al worden via deze tool alle pagina's, posts en groepen van Facebook beschikbaar gesteld. Voor Instagram worden via deze api om onbekende redenen alleen posts van zakelijke- en creatoraccounts inzichtelijk gemaakt.