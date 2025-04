WSJ: Instagram- en Facebook-abo's zonder ads gaan tot 13 euro per maand kosten

Meta wil tot 13 euro per maand vragen voor zijn komende advertentievrije abonnementen voor Instagram en Facebook. Dat meldt The Wall Street Journal. Er gaan al langer geruchten rond over de komst van dergelijke abonnementen, specifiek voor Europese gebruikers.

Meta zou zijn plannen voor advertentievrije Instagram- en Facebook-abonnementen onlangs gedeeld hebben met Europese privacytoezichthouders, schrijft The Wall Street Journal. De techgigant wil gebruikers via desktops tien euro per maand vragen voor een abonnement op Instagram of Facebook. Extra accounts kunnen worden toegevoegd voor een extra zes euro per maand. Gebruikers die een abonnement via hun smartphone afsluiten, moeten dertien euro per maand betalen wegens de commissies die Apple en Google rekenen in hun appwinkels, schrijft de WSJ.

De techgigant zou van plan zijn om deze abonnementen 'in de komende maanden' beschikbaar te stellen voor Europese gebruikers, hoewel de exacte datum nog niet bekend is. Gebruikers binnen de EU krijgen daarmee de keuze om de diensten gratis te gebruiken met gepersonaliseerde advertenties, of te betalen voor versies van de diensten zonder advertenties.

Meta werkt aan de advertentievrije versies van zijn diensten vanwege strenger toezicht door Europese regelgevers. Europese privacytoezichthouders stellen al jaren dat Meta toestemming moet vragen voor het verzamelen van data voor gepersonaliseerde advertenties. Tot kort geleden weigerde Meta dat; het bedrijf beriep zich op andere AVG-grondslagen. Eerder dit jaar ging het bedrijf toch overstag en gaat alsnog toestemming vragen voor zulke advertenties.

Het is niet bekend of toezichthouders akkoord gaan met de plannen voor betaalde abonnementen van het bedrijf, of dat ze eisen dat er ook goedkopere of gratis versies van Instagram en Facebook beschikbaar komen zonder gepersonaliseerde advertenties.

The New York Times meldde vorige maand al dat Meta advertentievrije abonnementen voor zijn diensten overweegt in Europa. Die abonnementen komen naar verwachting dan ook niet beschikbaar in de Verenigde Staten, zo schrijft ook The Wall Street Journal op dinsdag.