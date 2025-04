'TikTok test een betaald abonnement zonder advertenties'

TikTok werkt naar verluidt aan een betaald, advertentievrij abonnement. Gebruikers uit de Verenigde Staten kunnen in de testfase voor 5 dollar per maand door hun TikTok-feed swipen zonder advertenties tegen te komen.

Android Authority merkte op dat TikTok sommige gebruikers een advertentievrij abonnement aanbiedt, voor een prijs van 5 dollar per maand. TikTok heeft officieel nog niets over de abonnementsvorm naar buiten gebracht.

Omdat het abonnement niet aan alle gebruikers in de Verenigde Staten wordt getoond, lijkt het om een test te gaan. Het is niet bekend of en wanneer het abonnement zonder advertenties ook in andere landen wordt uitgebracht. In augustus voegde het socialemediaplatform nog advertenties toe aan de zoekresultaten.

Ook andere sociale media overwegen een advertentievrij abonnement te lanceren. Zo zou Meta betaalde versies willen uitbrengen van Facebook en Instagram. Daarnaast sprak Elon Musk eerder zijn plannen uit voor een abonnement zonder advertenties op X, voorheen Twitter. Volgens X krijgen Premium-abonnees momenteel al 'ongeveer 50 procent minder advertenties' te zien op hun tijdlijn.