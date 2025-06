'TikTok krijgt privacyboete wegens verwerking gegevens minderjarigen in EU'

TikTok krijgt mogelijk uiterlijk begin september een privacyboete van de Europese Unie. Dat melden ingewijden aan Politico. De Ierse privacywaakhond doet onderzoek naar het platform wegens zijn verwerking van de gegevens van kinderen en tieners.

De European Data Protection Board, waarin alle nationale privacytoezichthouders binnen de EU samenwerken, heeft op woensdag een besluit genomen in een onderzoek tegen TikTok. Dat betekent dat de Ierse privacytoezichthouder DPC een boete mag geven aan TikTok. Er was onenigheid tussen de DPC en de Duitse en Italiaanse privacywaakhonden. De DPC is hoofdverantwoordelijk voor toezicht op TikTok omdat het Europese hoofdkwartier van TikTok in Ierland is gevestigd.

Met het besluit van de EDPC is de onenigheid opgelost en mag Ierland een boete uitschrijven aan TikTok. De DPC heeft nu een maand de tijd om de definitieve boete en eventuele maatregelen te bepalen en uit te delen, vertellen drie ingewijden aan Politico. Het boetebedrag en andere details zijn nog onbekend.

Het onderzoek naar TikTok draaide om de manier waarop het socialemediaplatform omgaat met de gegevens van minderjarigen. Binnen de EU gelden regels over het verwerken van data van kinderen tussen de dertien en zeventien jaar. De Ierse toezichthouder wilde onderzoeken of de standaardinstellingen van TikTok voldoende zijn om de privacy van kinderen te waarborgen. De waakhond keek ook of TikTok transparant genoeg is over de verwerking van de gegevens van kinderen.

TikTok kreeg eerder een boete van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. De AP oordeelde in 2021 dat TikTok de privacy van kinderen niet beschermde omdat het platform zijn privacyvoorwaarden niet Nederlandstalig beschikbaar stelde. Het platform wordt momenteel ook in Ierland onderzocht wegens het mogelijk versturen van gebruikersgegevens naar China.

TikTok kondigde vrijdag zelf nieuwe maatregelen aan voor Europese gebruikers. Het platform laat gebruikers in de EU onder meer hun gepersonaliseerde For You-feed uitschakelen en gaat niet langer standaard gepersonaliseerde advertenties tonen aan minderjarigen. Het bedrijf doet dat vanwege de naderende Digital Services Act, die eerder is aangenomen door de EU en binnenkort officieel van kracht wordt.