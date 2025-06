Amerikaanse staat Montana keurt als eerste algeheel verbod op TikTok goed

Gouverneur Greg Gianforte van de Amerikaanse staat Montana heeft een wet ondertekend waardoor het aanbieden van TikTok definitief verboden wordt in de staat. Het verbod gaat op 1 januari in, al volgen er naar verwachting nog rechtszaken vanuit het Chinese sociale medium.

De wet werd grofweg een maand geleden door wetgevers goedgekeurd en nu meldt The Guardian dat het verbod op TikTok na een handtekening van de gouverneur definitief aangenomen is. Montana is daarmee de eerste staat in de Verenigde Staten waar het aanbieden van TikTok aan burgers verboden wordt. Federale overheidsmedewerkers in onder meer de VS en Vlaanderen mochten al eerder de app niet gebruiken op hun werktelefoon; eenzelfde verbod wordt ook in Nederland voorbereid.

Het overtreden van de wet kan in een boete van 10.000 dollar per dag resulteren voor iedere keer dat een entiteit de app aanbiedt. De boete zou dus niet voor gebruikers zijn, maar voor aanbieders zoals de Apple App Store en Google Play Store. Ook TikTok-moederbedrijf ByteDance riskeert een dergelijke boete. Het is daarentegen nog onduidelijk hoe de Amerikaanse staat van plan is om een dergelijke wet te handhaven.

TikTok wordt verboden omdat het platform informatie zou doorspelen aan de Chinese overheid, iets wat het bedrijf zelf altijd heeft ontkend. In een statement zegt TikTok dan ook dat de verbanning in Montana onwettig is en dat dit een inbreuk is op het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet. Naar verwachting stapt het sociale medium naar de rechter om het verbod terug te draaien. De beslissing die daaruit voort zou komen, kan een belangrijk juridisch precedent vormen voor eventuele andere Amerikaanse staten die het platform volledig willen verbieden.