Amerikaanse directeur TikTok waarschuwt gebruikers voor mogelijk verbod

De directeur van de Amerikaanse divisie van TikTok heeft gebruikers in een video op het platform gewaarschuwd voor een mogelijk verbod van de app in het land. Directeur Shou Zi getuigt donderdag in het Amerikaanse Congres over de privacy en beveiliging van de app.

TikTok-directeur verbod Zi roept gebruikers in de video op om politici te laten weten wat ze leuk vinden aan het platform en informeert de gebruikers die het nog niet wisten dat veel Amerikaanse politici denken aan een verbod op de app. De regering van president Joe Biden heeft moederbedrijf ByteDance laten weten dat zo'n verbod eraan komt, tenzij het de Amerikaanse divisie van TikTok verkoopt.

India verbood de app al enkele jaren geleden en ook in Europa gaan stemmen op om dat te doen. De Europese Commissie en veel landen, waaronder Nederland, hebben TikTok verboden op werktelefoons van ambtenaren. TikTok is van het Chinese ByteDance en onder Chinese wetten kan de overheid toegang krijgen tot alle gebruikersdata wereldwijd.

Om die zorgen weg te nemen, heeft TikTok in de VS en Europa plannen onthuld om alle gebruikersdata op lokale servers op te slaan en de code te laten inspecteren door een derde bedrijf. In de VS is dat Oracle. Hoe die opzet in Europa eruit zal zien, is onbekend. Zi zegt verder in de video dat de Amerikaanse divisie 7000 medewerkers heeft. Hoeveel medewerkers TikTok in Europa heeft, is niet bekend.