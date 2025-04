Instagram zet advertenties in zoekresultaten

Instagram gaat beginnen met het tonen van advertenties in zoekresultaten. Dat heeft het bedrijf laten weten. Daarmee is er een nieuwe plek waar gebruikers van het sociale medium advertenties kunnen tegenkomen.

De advertenties komen in de feed die tevoorschijn komt als gebruikers klikken op een zoekresultaat, meldt het bedrijf. Dat gebeurt als gebruikers gaan scrollen. De advertenties kunnen komen bij zoektermen die vallen binnen de richtlijnen en zijn vermoedelijk aangepast op waar gebruikers op hebben gezocht. De advertenties komen wereldwijd in de app in de komende maanden.

Instagram komt ook met reminders voor gesponsorde evenementen. Als gebruikers aangeven daar interesse in hebben, is het mogelijk om een herinnering te krijgen voorafgaand aan het evenement als pushmelding van Instagram. Bedrijven betalen daar Instagram voor.

Als reminders beschikbaar zijn, staat er een blauwe balk bij een post met daarbij 'remind me', waarna de app meldingen zal versturen voor het evenement. De optie voor reminders zijn per direct beschikbaar in de app.