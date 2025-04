Adobe introduceert Firefly-AI-tool voor genereren afbeeldingen via tekst

Adobe heeft Firefly aangekondigd, een AI-tool die op basis van tekstomschrijvingen afbeeldingen en teksteffecten kan genereren. Volgens Adobe is het een 'nieuwe familie van creatieve generatieve AI-modellen' die gaandeweg steeds verder wordt uitgebreid.

David Wadhwani van Adobe legt uit dat het eerste Firefly-model, waarvoor de bèta nu beschikbaar is, met name waardevol kan zijn voor degenen die content willen maken voor commercieel gebruik. Hij wijst op het feit dat de machinelearningmodellen zijn getraind op honderden miljoenen gelicentieerde afbeeldingen in Adobe Stock, gecombineerd met content met een open licentie en content waarvan het auteursrecht is verlopen. Volgens Adobe kunnen gebruikers er dus zeker van zijn dat er geen content wordt gegenereerd die gebaseerd is op de rechten van anderen.

Adobe heeft naar eigen zeggen een style engine toegevoegd aan het model, zodat gebruikers kunnen experimenteren met het creëren van foto's kunst, graphics en teksteffecten met allerlei stijlen, kleuren, belichtingen en variaties in compositie. Het bedrijf is van plan om ook modellen te creëren waarbij makers kunnen trainen op hun eigen stijl.

Adobe zegt dat alles is ontworpen om te worden geïntegreerd in andere applicaties zoals Adobe Creative Cloud, Adobe Expresss en Document Cloud. Het bedrijf is van plan om Firefly ook beschikbaar te maken via een api, zodat het ook op andere platforms kan verschijnen. Wanneer die api gereed is, is onbekend.