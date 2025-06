Adobe integreert AI-assistent in Reader en Acrobat die pdf's samen kan vatten

Adobe integreert een AI-assistent in pdf-tools Reader en Acrobat. Die komt later in abonnementsvorm beschikbaar. Gebruikers kunnen de assistent vragen stellen, documenten laten samenvatten, informatie laten samenvoegen voor bijvoorbeeld e-mails en informatie laten verifiëren.

De nieuwe assistent, die volgens Adobe simpelweg AI Assistant heet, is als bèta te gebruiken in Adobe Reader en Adobe Acrobat. De software is gebaseerd op Adobe Sensei. Dat is de machinelearningsoftware die ook achter Liquid Mode zit, de tool om de leesbaarheid van pdf's te verbeteren. Volgens Adobe 'borduurt AI Assistant voort op Liquid Mode'.

AI Assistant kan volgens Adobe verschillende taken uitvoeren in de pdf-tools. Het kan bijvoorbeeld vragen voorstellen aan gebruikers op basis van de inhoud van de pdf. Ook kunnen gebruikers zelf vragen stellen via een chatbotinterface. Ook kan de assistent een samenvatting geven van een document en het is mogelijk citations aan te maken van bepaalde secties. De assistent kan verder navigatielinks aanmaken en bepaalde secties samenvatten en formatteren om te gebruiken in e-mails, presentaties of rapportages.

De assistent is in de bètafase nog gratis te gebruiken, maar alleen voor Acrobat Standard- en Pro Individual-klanten of voor gebruikers in een Teams-abonnement. In de toekomst wordt de assistent een betaalde add-on, maar Adobe zegt nog niet hoeveel die gaat kosten. Adobe zegt dat thirdparty-taalmodellen niet mogen trainen op Adobe-data, maar niet of dat voor het eigen taalmodel wel geldt.

In de toekomst wil Adobe meer functionaliteit toevoegen. Het gaat dan onder andere om de mogelijkheid om de assistent via meerdere platformen te laten werken en om die te helpen met het opstellen van documenten door bijvoorbeeld de tone of voice of de lengte aan te passen. Dat staat op een toekomstige roadmap, maar Adobe noemt daar geen concrete datums bij.