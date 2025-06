Adobe presenteert tien AI-agents voor zakelijk gebruik

Adobe gaat tien AI-agents toevoegen aan zijn zakelijke Adobe Experience Platform. Bedrijven kunnen deze gebruiken om onder andere 'hun websites te optimaliseren, repetitieve taken uit handen te geven of de vindbaarheid van producten te verbeteren'.

Het softwarebedrijf heeft de AI-agents dinsdag onthuld tijdens de Adobe Summit-presentatie. De agents werken met de data die is verzameld via het Adobe Experience Platform, dat diensten bevat voor het beheren en verwerken van klantdata en gepersonaliseerde marketing. Daarbinnen zit een aparte suite, de Adobe Experience Platform Agent Orchestrator, waarin de agents terug te vinden zijn. De tien agents vervullen elk een andere taak. Zo kunnen teams die gericht zijn op gepersonaliseerde marketing de Experimentation Agent gebruiken om ideeën uit te proberen in een gesimuleerde omgeving. De Site Optimisation Agent geeft het bedrijf feedback en doet aanpassingssuggesties op basis van gegevens over sitebezoek en de interactie van bezoekers.

Bron: Adobe

Verder brengt Adobe de Brand Concierge-app uit. De app is gebaseerd op de Adobe Experience Platform Agent Orchestrator en is bedoeld om klanten te helpen. Gebruikers kunnen instellen welke agents ze willen gebruiken voor Brand Concierge en hoe de klanten geholpen moeten worden, bijvoorbeeld via tekst, stem en/of afbeeldingen.

Het Adobe Experience Platform heeft al sinds vorig jaar een AI-assistent waarbij gebruikers inzichten over data en campagnes kunnen opvragen en klanten algemene vragen kunnen stellen.