Bumble voegt ID-verificatie toe in elf landen

Datingapp Bumble heeft een ID-verificatiefunctie. Hiermee kunnen gebruikers een kopie van bijvoorbeeld een geldig paspoort toevoegen. De functie is nog niet beschikbaar in de Benelux. De verificatie via een identiteitsbewijs is niet verplicht voor gebruikers van het platform.

Bumble schrijft dat gebruikers zich kunnen verifiëren met een kopie van een identiteitsbewijs en een selfie. Hoewel het gebruik van de functie niet verplicht is, krijgen geverifieerde gebruikers een zichtbare badge op hun profiel. Het is momenteel beschikbaar in elf landen: Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Ierland, Mexico, Nieuw-Zeeland, Spanje, het VK en de VS. Bumble zegt dat het de functie op termijn wil uitrollen naar meer landen.

Daarnaast geeft de datingapp gebruikers de mogelijkheid om details over geplande dates rechtstreeks met vrienden te delen. De details kunnen in de app worden aangepast. Verder geeft Bumble de gebruiker een waarschuwing als die op het punt staat om een chatbericht te sturen dat 'ingaat tegen de regels van het platform'.

Bumble is niet de eerste datingapp die ID-verificatie biedt. Tinder heeft de functie al een paar jaar.