BNR: locatiegegevens gebruikers van ruim honderd Nederlandse apps online te koop

Locatiegegevens van gebruikers die zijn vergaard door ruim honderd Nederlandse apps, worden online te koop aangeboden, zo claimt BNR. Onlangs werd bekend dat vergelijkbare locatiegegevens op basis van meer dan 12.000 internationale apps gestolen waren.

Het gaat om locatiegegevens die volgens BNR en internationale partnermedia van het platform door een malafide datahandelaar, Datastream Group, intussen als Datasys bekend, worden aangeboden. Een andere partij, Datarade uit Berlijn, zou het contact tussen de databroker en de journalisten hebben gefaciliteerd. Onder meer locatiegegevens vergaard door Buienalarm en games van de Nederlandse ontwikkelaars My.games, GameHouse en Sparkling Society zouden via de datahandelaars te koop zijn aangeboden. Er zouden 'miljoenen Nederlanders' door deze praktijken getroffen zijn.

Dinsdag werd bekend dat een andere databroker, Gravy Analytics, door een cyberaanval werd getroffen en daarbij zouden ook de locatiegegevens van wereldwijd miljoenen appgebruikers zijn gestolen. Het gaat om meer dan 12.000 apps die direct of indirect dergelijke gegevens verzamelen of doorverkopen. Wired publiceerde een document met alle, voor zover bekend, getroffen apps. Onder meer datingapps als Grindr en Tinder en mobiele games als Candy Crush, Subway Surfers en Call of Duty: Mobile worden in het document genoemd. Ook uiteenlopende games van de vermelde Nederlandse ontwikkelaars staan in de lijst. Buienalarm komt niet in het document voor.

Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre dit omvangrijke datalek overlap heeft met de bevindingen van BNR. Volgens de nieuwsradiozender is de gemene deler van de twee incidenten het gebruik van 'realtime bidding'. Dit advertentiesysteem opereert op basis van het live verhandelen van advertentieplekken in apps en maakt mogelijk bij het tonen van advertenties ook gebruik van de locatiegegevens van gebruikers van apps.

Buienalarm komt dus niet in het eerdere datalek voor en zegt tegen BNR dat het geen zaken doet met een van de vermelde databrokers. Het is niet duidelijk hoe locatiegegevens van gebruikers van Buienalarm desondanks bij de vermelde datahandelaars terecht zijn gekomen.

Het verschilt per appaanbieder welke locatiegegevens van gebruikers er worden opgeslagen. Soms gaat het om zeer exacte coördinaten, zo legt BNR uit, maar in andere gevallen om minder nauwkeurige locaties gebaseerd op IP-adressen. Het verzamelen van deze gegevens zonder nadrukkelijke toestemming van de gebruiker is volgens de Stichting Data Bescherming Nederland hoe dan ook illegaal.