BNR: locatiegegevens gebruikers van ruim honderd Nederlandse apps online te koop

Locatiegegevens van gebruikers die zijn vergaard door ruim honderd Nederlandse apps, worden online te koop aangeboden, zo claimt BNR. Onlangs werd bekend dat vergelijkbare locatiegegevens op basis van meer dan 12.000 internationale apps gestolen waren.

Het gaat om locatiegegevens die volgens BNR en internationale partnermedia van het platform door een malafide datahandelaar, Datastream Group, intussen als Datasys bekend, worden aangeboden. Een andere partij, Datarade uit Berlijn, zou het contact tussen de databroker en de journalisten hebben gefaciliteerd. Onder meer locatiegegevens vergaard door Buienalarm en games van de Nederlandse ontwikkelaars My.games, GameHouse en Sparkling Society zouden via de datahandelaars te koop zijn aangeboden. Er zouden 'miljoenen Nederlanders' door deze praktijken getroffen zijn.

Dinsdag werd bekend dat een andere databroker, Gravy Analytics, door een cyberaanval werd getroffen en daarbij zouden ook de locatiegegevens van wereldwijd miljoenen appgebruikers zijn gestolen. Het gaat om meer dan 12.000 apps die direct of indirect dergelijke gegevens verzamelen of doorverkopen. Wired publiceerde een document met alle, voor zover bekend, getroffen apps. Onder meer datingapps als Grindr en Tinder en mobiele games als Candy Crush, Subway Surfers en Call of Duty: Mobile worden in het document genoemd. Ook uiteenlopende games van de vermelde Nederlandse ontwikkelaars staan in de lijst. Buienalarm komt niet in het document voor.

Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre dit omvangrijke datalek overlap heeft met de bevindingen van BNR. Volgens de nieuwsradiozender is de gemene deler van de twee incidenten het gebruik van 'realtime bidding'. Dit advertentiesysteem opereert op basis van het live verhandelen van advertentieplekken in apps en maakt mogelijk bij het tonen van advertenties ook gebruik van de locatiegegevens van gebruikers van apps.

Buienalarm komt dus niet in het eerdere datalek voor en zegt tegen BNR dat het geen zaken doet met een van de vermelde databrokers. Het is niet duidelijk hoe locatiegegevens van gebruikers van Buienalarm desondanks bij de vermelde datahandelaars terecht zijn gekomen.

Het verschilt per appaanbieder welke locatiegegevens van gebruikers er worden opgeslagen. Soms gaat het om zeer exacte coördinaten, zo legt BNR uit, maar in andere gevallen om minder nauwkeurige locaties gebaseerd op IP-adressen. Het verzamelen van deze gegevens zonder nadrukkelijke toestemming van de gebruiker is volgens de Stichting Data Bescherming Nederland hoe dan ook illegaal.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-01-2025 15:54
62 • submitter: Phobophile

15-01-2025 • 15:54

62

Submitter: Phobophile

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Reacties (62)

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BestevaerNL 15 januari 2025 15:58
Weer een bevestiging dat je je eigen privacy moet waarborgen en niet nodeloos overal accounts moet aanmaken.

Het blijft alleen jammer dat de gemiddelde consument dit geen drol interesseert. Want als iedereen dit deed misschien dat dan bedrijven hun beleid zouden aanpassen.
Tc99m @BestevaerNL15 januari 2025 16:12
Los van het feit dat je vaak accounts moet aanmaken om bepaalde apps überhaupt te kunnen te gebruiken, ook zónder accounts zijn er nog ruim voldoende andere identifiers die naar jouw device (en dus jou als persoon) kunnen worden teruggeleid.
Het wel of niet aanmaken van een account maakt dus niks uit. Het gaat er om of je de betreffende apps hebt gebruikt of niet.
BestevaerNL @Tc99m15 januari 2025 17:53
Weet ik. In mijn omgeving raad ik ook iedereen aan om fingerprinting zoveel mogelijk te voorkomen met addons. Add blockers te gebruiken of pi-holes.

En voor de techneuten in mijn omgeving (die zijn op 1 vinger te tellen) een auto vpn naar je thuisnetwerk als je geen verbinding hebt met je eigen wifi.

Daarna zijn je opties wel zo' n beetje op
cyclone @BestevaerNL16 januari 2025 08:36
VPN redt je niet van het doorgeven van GPS locaties tijdens gebruik van een app.

Dat heeft dus niets met accounts te maken en een VPN verhult dan alleen je IP adres.

Beter is om botweg aps geen toegang te geven tot je locatie gegevens op je mobiele devices.

Zo heeft buienradar bij mij 0 rechten en toets ik een plaatsnaam wel zelf even in om dit soort praktijken te voorkomen.
Maar ook hier zullen alleen zeer bewuste gebruikers dit doen en het gros hier niet over na (willen) denken met deze situatie als gevolg.
BestevaerNL @cyclone16 januari 2025 14:49
Dat ook ja. Er zijn een beperkt aantal apps die locatie gegevens in mogen zien.
dreamer2 @Tc99m25 januari 2025 13:52
Installeer DuckDuck Go eens en zet bescherming tegen app tracking eens aan. Dan schrik je wat apps allemaal versturen.
Opperpanter2 @BestevaerNL15 januari 2025 16:11
Bij veel apps hoef je geen account aan te maken. Het probleem zit het erin dat de apps je locatie kunnen uitlezen, wat bij weer apps niet eens zo raar is natuurlijk.
haam @Opperpanter215 januari 2025 16:56
Kwestie van alternatieven zoeken.

Je hoeft je locatie niet te delen om het weer van je locatie te krijgen.

O wacht, dat houdt 2 extra handelingen in. Ja dat ga ik niet doen hoor. Teveel werk...
BobJung @haam15 januari 2025 18:46
Valtnwel mee, heb een aantal favorieten en daar klik je op, geen extra werk.
indigo79 @haam15 januari 2025 19:52
Eigenlijk zou je gewoon voor elke app moeten kunnen opgeven hoe nauwkeurig de locatie moet zijn. Als je dat dan nog verdeelt in een vaste offset en een traag bewegende willekeurige beweging, kan je zelfs met langdurig informatie verzamelen geen nauwkeurige informatie verzamelen. Zo lang applicaties alle mogelijke informatie opslaan, zit er niets anders op dan die zelf te beschermen.
Voor een weer-app is een willekeurige afwijking van enkele tientallen km waarschijnlijk nog wel acceptabel, voor een navigatie-app is dat natuurlijk niet het geval.
Opperpanter2 @indigo7916 januari 2025 11:18
Dan moet je ook nog een VPN gebruiken want locatie bepalen op basis van IP is gemiddeld gezien best nauwkeurig. Niet altijd tot op straat niveau, maar woonplaats toch wel.
emeralda @Opperpanter215 januari 2025 22:05
Dit is toch waarom Android zijn permissions systeem heeft aangepast?

Locatie delen alleen wanneer de app gebruikt wordt is standaard nu.
netmeester @emeralda16 januari 2025 12:32
Maar niet voor Google-services zoals de Play store - die services hebben -altijd- toegang tot je locatie als die niet als normale apps zijn geïnstalleerd (zoals bijvoorbeeld GrapheneOS dat wel netjes doet).
tw-backdoorbug @BestevaerNL15 januari 2025 16:12
Bij Buienalarm hoef je echter geen account aan te maken om toch locatiegegevens te delen.

Trouwens ben ik benieuwd of ik erbij sta, gezien ik 'weiger' op alle vragen heb geantwoord. Wel staat locatie op de app aan, en kan deze als de app wordt geopend mijn locatie inzien. Maar in principe ben ik dus niet akkoord gegaan met het delen van deze gegevens (echter heb ik niet in beeld wat de EULA of Privacybeleid hier over zegt, misschien staat het daar ergens in verstopt.)
TrekVogel @tw-backdoorbug15 januari 2025 18:40
Wat je bij Buienradar hebt aangegeven zal denk ik niet eens zoveel uitmaken. Wat ik uit het BNR artikel opmaak is dat Buienradar überhaupt geen toestemming heeft verleend aan deze partijen om deze data te verhandelen.
R4gnax
@TrekVogel15 januari 2025 22:10
Buienalarm. Geen buienradar.
twkr18526 @tw-backdoorbug15 januari 2025 16:19
Volgens mij is het nu bijv bij Google Home wel noodzakelijk om je locatie te delen, voordat je een oude Chromecast kan connecten? Dacht dat dat vroeger niet nodig was? Nu zal google misschien niet een van deze 100 apps zijn.
jimzz @BestevaerNL15 januari 2025 17:51
Ik ben het met je eens, maar.... doordat niemand er iets om geeft maakt het dat ook gelijk minder interessant. Want er is zo ontzettend veel data inmiddels dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Engelse inlichtingsdiensten hebben ooit eens gezegd dat er te veel data wordt verzameld wat ervoor zorgt dat opsporing inefficient geworden is.

Ik ben overigens zelf wel iemand die veelal alles dubbel beveiligt, achter vpns en proxies surf en meerdere email adressen er op na houd dus ik ben niet die gemiddelde persoon, maar ik denk dat de hoeveelheid data er juist voor zorgt dat een lek minder lucratief is dan als zo'n app maar 1000 gebruikers zou hebben, je kan dan namelijk veel gerichter te werk gaan als oplichter. Nu spammen ze gewoon zoveel mogelijk mensen tegelijk en hopen ze dat er eentje hapt. Vaak weten ze niet meer van je dan wat er gelekt is en verzinnen ze wat dingen om je te laten geloven dat zij legitiem zijn.

Als je anno 2025 nog in phishing mail of bank sms/telefoongesprekken trapt dan vraag ik me af of ipv de privacy beschermen het niet gewoon beter is die mensen tegen zichzelf te laten beschermen en ze bijv een cursus smartphone/internet/pc verplichten.
RiDo78 @jimzz16 januari 2025 16:18
Als je anno 2025 nog in phishing mail of bank sms/telefoongesprekken trapt dan vraag ik me af of ipv de privacy beschermen het niet gewoon beter is die mensen tegen zichzelf te laten beschermen en ze bijv een cursus smartphone/internet/pc verplichten.
Dat kan werkelijk iedereen overkomen. Hier het verhaal van iemand die bekend is met het probleem en er tóch zelf nog intrapt: https://www.ad.nl/binnenl...l-geld-verloren~abca13ac/

Soms wordt je gewoon verrast doordat je het niet even niet verwacht. Zo wimpel ik steevast iedereen af die aanbelt met een 'aanbieding' of verzoek tot donatie. Maar eind vorig jaar was ik heel trots op iets wat mijn kind op school bereikt en gemaakt had. En terwijl wij als ouders haar nog veren in haar kont aan het steken waren ging de deurbel. Ik doe open en daar staat een jonge dame, die zich heel netjes voorstelt en zegt dat ze koekjes verkoopt voor het goede doel, om kinderen uit arme gezinnen ook een kerst te gunnen. Ik heb toen voor het standaardbedrag van 15 EURO (!!!) een pak speculaasjes gekocht waar het albert heijn logo was afgeplakt met een stikker van het zogeheten goede doel. Die meid was de straat nog niet uit toen ik me realiseerde dat ik gewoon was opgelicht. Even het goede doel opgezocht en het toen kon ik daar ook niet meer omheen. Ik vraag me af of ze zelf wel wist dat het geld nooit die kinderen zou bereiken.

Ach, de volgende keer geef ik wel weer een paar lege flessen mee als de buurt-kinderen weer eens lege flessen komen ophalen 'voor het goede doel'. Dan weet ik tenminste wie er profijt van heeft en dat die 's avonds waarschijnlijk kotsmisselijk in zijn of haar bed ligt.
roawser @BestevaerNL16 januari 2025 09:54
Dat sowiezo maar wat ik niet snap is dat je de GPS van je telefoon constant aan zou hebben. Ik gebruik het uitsluitend voor navigatie (en lang niet altijd want mijn auto navigeert zelf al) en voor één specifieke foto-app. Los nog van het feit dat het accuduur vreet.
FrostyPeet 15 januari 2025 16:02
Misschien als er een bekende Nederlander bij zit, of iemand uit de politiek, dat er eindelijk eens ogen open gaan.
M3m3nt0m0r1 @FrostyPeet15 januari 2025 16:09
Staat niet in het artikel, maar wel bij BNR:
Toen BNR begin 2024 onthulde dat Nederlanders tegen betaling te volgen waren, beloofde de minister van Justitie 'toezicht en handhaving' op de online advertentiemarkt te intensiveren. Ook zou in samenwerking met de Duitse autoriteiten de online handelsplaats Datarade worden aangepakt.

Een jaar later blijkt dat er nauwelijks iets is veranderd. Volgens Dijkxhoorn zijn gebruikers beperkt in hun mogelijkheden om zichzelf te beschermen. 'Je kunt advertenties vermijden, maar de eindverantwoordelijkheid hoort niet bij de consument te liggen.' Zowel Ruhaak als Dijkxhoorn pleit daarom voor strengere handhaving van de bestaande privacywet.
https://www.bnr.nl/nieuws...buienalarm-online-te-koop

Politiek weet er van, maar doet er niks mee.

[Reactie gewijzigd door M3m3nt0m0r1 op 15 januari 2025 16:09]

haam @M3m3nt0m0r115 januari 2025 17:00
Vind het op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Wel de 'gratis' dienst willen gebruiken, maar dan naar de overheid wijzen om de mogelijke negatieve impact op te lossen?
B64 @haam15 januari 2025 21:02
Dit heeft helemaal niks te maken met de prijs die een gebruiker voor een dienst betaalt. Ook bij betaalde diensten wordt data verhandeld, vaak hoort dat gewoon bij het bedrijfsmodel.

Simpel voorbeeld: de app van 9292, dat is een joint-venture van alle OV-bedrijven in Nederland. Voor de app zelf betaal je niks, maar uiteraard betaal je wel als je met het OV reist. Die app of site zijn vooral ondersteunend.
En dan moet je voor de gein eens checken met hoeveel bedrijven en sites 9292 data deelt. Ik heb ze zojuist even geteld: dat zijn er ruim 680. Zeshonderdtachtig bedrijven met wie data gedeeld wordt omdat ik wil weten hoe ik met een betaalde dienst van A naar B kan reizen. Dan mag je gerust aannemen dat er werkelijk helemaal niemand meer is die weet wat er met al die data gebeurt, wie welke data inzichtelijk heeft of hoe veilig die data is.

Dus ja, ik denk dat we best wel naar de overheid mogen wijzen om 'negatieve impact op te lossen'. De aanbieders van apps en websites gaan dat heus niet zelf doen.
haam @B6419 januari 2025 11:59
Lees het artikel aub.

Je kunt betalen om locatiegegevens te krijgen die verkregen zijn via 'gratis' apps. Ik heb het dus niet over betaalde diensten of apps.

Ik heb het over apps die 'gratis' zijn omdat je met je data betaald. En als dan aan de achterkant blijkt dat die data te koop is gaan mensen piepen en naar de overheid wijzen.

Jouw voorbeeld van 9292 is stuitend, maar je kan de website gebruiken zonder je locatie te delen. Dan kan nog steeds niemand jouw locatiegegeven verkopen. Daar gaat het artikel over
dutchnltweaker @haam15 januari 2025 19:29
Zelfs betaald geeft geen garantie, YouTube premium geeft je advertentie vrij YouTube kijken, daar betaal je geld voor. Maar wordt je alsnog getracked.
Scriptkid 15 januari 2025 16:09
Dus we kunnen nu eindelijk zien waar al die mensen op grindr en tinder zich bevinden in het echt.
Motrax @Scriptkid15 januari 2025 16:22
En nog mooier! Je kan nu dus ook kijken of een bekend politicus/BN'er Grindr heeft, vervolgens uitzoeken of 2 of meer Grindr gebruikers op 'achteraf/bekende ahum' plekken zijn geweest en daarmee chanteren. Ik zie eindeloze mogelijkheden hier!

Even serieus: zeker dating apps zijn echt faalhazen hier als ze de privacy van hun gebruikers zo slecht afgeschermd hebben.
Quintiemero @Motrax15 januari 2025 16:35
Dating apps schenden bewust de privacy van de betrokkene. Grindr verkoopt gewoon de bijzondere persoonsgegevens. Tinder naar waarschijnlijkheid ook, (rechtszaak loopt).

Tinder vraagt bij een AVG-inzageverzoek per definitie ID-kaart op onder het mom van er is geen andere manier om te verifiëren dat u de gebruiker bent, en laat het ID door een derde broker verifiëren.

[Reactie gewijzigd door Quintiemero op 15 januari 2025 17:03]

Commendatore @Quintiemero15 januari 2025 16:48
Wat moet een datingapp met een ID-kaart?
Quintiemero @Commendatore15 januari 2025 16:57
Ter verduidelijking: ging om een inzageverzoek. Dat doen overigens meer partijen (Big gym....). Die persoon had ook klacht bij de AP ingediend en daarvoor een Woo-verzoek gedaan.

Ik heb daarover ooit ook eens bij AP een klacht ingediend. Terugkoppeling was 'wij kunnen niet vaststellen dat er wel of geen overtreding is begaan, maar beste Big gym, dit zijn de regels. +1 afgehandeld voor de AP.
D.nukem @Commendatore15 januari 2025 17:03
Niets, maar het is helaas, zover ik weet, ook niet verboden om naar iemand zijn ID te vragen en bij weigering de persoon uit te sluiten van de dienst.

En dit is raar, want je ID en met namen je sofinummer is een staatsdocument en alleen bedoeld voor zaken die de wet bepaald. Dus waarom een bedrijf die hier geen recht op heeft wel mach chanteren om jou deze af te geven zonder dat justitie in actie komt, is mij een raadsel.
En de dooddoener, dan gebruik je de dienst toch niet, zou hier niet mogen gelden want ze hebben geen recht op deze informatie.

Of mis ik iets dat het tegenwoordig wel mag.
haam @Quintiemero15 januari 2025 16:58
Tinder vraagt per definitie ID-kaart op
Stemmingmakerij? Dit is pertinente onzin.
Quintiemero @haam15 januari 2025 17:04
Toegevoegd dat het om een AVG-inzageverzoek gaat. Voor de verificatie vragen ze daar per definitie om een ID-kaart.
Proxy @Quintiemero16 januari 2025 00:27
Dan heb je nog nooit Tinder gebruikt. Ze gebruiken andere vormen van identificatie.
Quintiemero @Proxy16 januari 2025 08:15
Dan heb je mijn comment niet goed gelezen. Benadrukte dat het om een AVG-inzageverzoek ging ;)

Daar vragen ze wel ID op. En ja de basisinformatie kun je opvragem, maar dat is niet met welke adverteerders ze gegevens hebbem gedeeld.

[Reactie gewijzigd door Quintiemero op 16 januari 2025 08:16]

The Zep Man
@Motrax15 januari 2025 16:31
Even serieus: zeker dating apps zijn echt faalhazen hier als ze de privacy van hun gebruikers zo slecht afgeschermd hebben.
Gezien het shady business model van dergelijke diensten, denk ik niet dat je van faalhazen kan spreken als ze (indirect) aan de verkoop van data verdienen. Het doel (geld) is immers behaald en ze moeten nog (een eerste) "foei, mag je niet meer doen" krijgen. Tot dat moment is het business as usual.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 januari 2025 16:33]

Polderviking @Motrax15 januari 2025 16:33
Even serieus: zeker dating apps zijn echt faalhazen hier als ze de privacy van hun gebruikers zo slecht afgeschermd hebben.
Mensen zijn zelf af en toe ook gewoon te naïef voor woorden.

Accounts aanmaken op een platform als secondlove en dan surprised pikachu dat die data spontaan publiek wordt c.q. in handen komt van je vrouw die je al jaren voorliegt als iemand ergens in weet te breken.
Papierspoor aanleggen is risico lopen...

Van al die bedrijven die al die meuk eindeloos opslaan snap ik ook niet dat ze die aansprakelijkheid willen dragen.
Data die je niet hebt kan ook niet uitlekken.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 15 januari 2025 16:37]

cl4ss @Motrax16 januari 2025 11:59
Alle apps in de lijst zijn zelf geen faalhazen. Puur vanwege het feit dat ze advertenties tonen zorgt ervoor dat ze locatie data delen, want een standaard data-point voor een bidding is het IP-adres. Als de app in kwestie ook nauwkeurigere locatie gegevens heeft, dan wordt dat ook meegestuurd, maar een IP-adres is al best nauwkeurig, vooral al je het kan tracken (o.b.v. fingerprint ID).

Het probleem zit niet in de apps, het probleem zit in de ad-brokers die standaard locatie gegevens delen met alle partijen die ads aanbieden, ongeacht of ze dan daadwerkelijk een ad plaatsen of niet. Dat is eigenlijk een grof lek in AdSence, AdWords, e.d. ..
WokBoy 15 januari 2025 16:42
Ik kan het niet anders dan bizar hilarisch vinden wanneer ik het artikel bij BNR wil lezen en dan meteen wordt geconfronteerd met
Uw privacy beheren

Wij en 62 derde partijen gebruiken cookies voor het:
goed laten functioneren van deze website
verzamelen van gebruiksstatistieken
personaliseren van content
verrijken van artikelen
promoten van onze eigen diensten en producten
tonen en meten van relevante advertenties
Kom op BNR - jullie zijn net zo goed deel van het probleem.
Martinez- @WokBoy15 januari 2025 16:45
Of een website zoals VI met ruim 600 vendors die je zou moeten beoordelen. Het zou oprecht verboden moeten worden.
Quintiemero @WokBoy15 januari 2025 17:06
WIj vinden uw 'privacy' belangrijk. Heeft ondertussen het 'rechtmatig belang' goed verstopt.
jemson 15 januari 2025 16:59
Zal ooit de dag komen dat bedrijven zullen zeggen: “Nee ik wil niet al je data hebben, liefst zo min mogelijk omdat mij dat teveel beheer kost en ik de verantwoordelijkheid niet wil dragen”.
Aardwolf @jemson16 januari 2025 01:22
Misschien als ze echt persoonlijk risico lopen in de gevangenis te belanden en met een zeer forse geldboete en niet maar een paar procent van de winst?
Ruw ER 15 januari 2025 17:07
Los van dat het kwalijk is eh, wat kan je met deze data? Iemand enig idee waar dit voor gebruikt gaat worden? En dan realistisch. Niet je zorgverzekering zus, want daar zijn wetten tegen. Wat kan iemand morgen met deze data doen?
Scriptkid @Ruw ER15 januari 2025 17:22
Chantage, corruptie, reputatie schade, etc.

Bedrijfs controle, was de klus bij de klant leuk want ik zie dat je zelfde uren ook grot onderzoek deed bij de buren.

Beste wel wat schady mogelijk heden. Zeker als je bner er bij hebt zitten, of klasgenoten etc
TrekVogel @Scriptkid15 januari 2025 18:47
Bedrijfsautos zijn vaak al van GPS voorzien, vooral voor de belastingdienst. Op deze manier is een klus bij de buren al te achterhalen. Is bij ons ooit echt gebeurd trouwens. Werknemer reed bij bedrijf waar hij moest zijn de poort binnen, vertrok via de achteruitgang en ging vervolgens beunen. Er werd overigens pas naar de GPS gegevens gekeken toen er een vermoeden van deze fraude was.
Martinez- @Ruw ER15 januari 2025 17:23
Chantage? Lijkt me de meest voor de handliggend scenario.
tedades @Ruw ER15 januari 2025 18:23
Misschien handig input als je een eigen digital-twin van een stad wilt gebruiken: nieuws: TNO-bedrijf werkt aan 'digitale tweelingen' van steden voor planning

Ik gok eerder dat dit soort lijsten voor spam gebruikt zal worden of voor fraude (context voor social engineering zou bijvoorbeeld kunnen).
sympa @Ruw ER15 januari 2025 21:00
Zelfs een zorgverzekering kan twee merken hebben. Waarbij het voordelige merk alleen getoond wordt aan de gunstige klanten.
In minder gereguleerde markten kan men een kortingcode geven aan "gewilde" klanten.
TrekVogel @Ruw ER15 januari 2025 18:51
Ik kan mij zo voorstellen dat er nogal wat mensen op plaatsen waren waar ze eigenlijk niet zouden moeten zijn. Dat willen ze waarschijnlijk niet in de openbaarheid hebben.
phoenix2149 15 januari 2025 16:36
Bizar gewoon. Elk consumer product zou een soort killswitch moeten hebben waarmee alle gegevens delen met apps uit staat en alleen een whitelisting geaccepteerd wordt.

Laat de eigenaren van een device beslissen wie wel wat mag zien en niet de fabrikant. Controle over je eigen device. Net zoals niemand mij verplicht om mijn Samsung TV op het netwerk te hangen met die brakke apps en software die na een jaar al niet meer wordt ondersteund.
dimdek @phoenix214916 januari 2025 09:20
Dat zou mooi zijn, maar zolang bijvoorbeeld Google niet is opgesplitst gaat het nooit werken. Zij ontwikkelen hun OS (browser en alle andere producten) om hun eigen datavergaring op gang te brengen zodat de marketing het geld kan binnenhalen. Daarom zal er nooit een complete killswitch van Google (of Apple, Samsung, LG, automerken etc.) komen.
phoenix2149 @dimdek16 januari 2025 09:38
Dat zeiden ze ook over universele laadkabel (nu USB-C) en toch is het er gekomen. Het duurt even, maar waar een wil is is een weg.

Of google nu wel of niet opgesplitst wordt, als een killswitch, of misschien beter gezegd default alle data sharing uit, verplicht gaat worden in consumenten veiligheid wetgeving hebben ze weinig keuze dan het toe te passen.

Bijvoorbeeld bij een installatie en/of windows update staat de minst gunstige optie altijd aan zoals locatie delen, net als met cookies met hun legitimate interrest crap, als dat standaard uit moet staan waardoor het enkel opt-in wordt.
dimdek @phoenix214916 januari 2025 09:53
Ik ben helemaal voor, maar bij de universele laadkabel paste de maatrgele in het verdienmodel (hoewel Apple wel wat heeft tegengestribbeld om voor hun begrijpelijke redenen). De datahandel een halt toeroepen zal voor de meeste technologiebedrijven, die de afgelopen jaren hebben ontdekt dat het een grote inkomstenbron is, onbespreekbaar zijn. Microsoft geeft bij Windows gebruikers de keuze tussen 'achtelijk veel data delen' of 'gewoon heel veel data delen'. Dan hebben gebruikers het idee dat ze het hebben uitgezet. In werkelijkheid maakt het bar weinig verschil totdat je bijvoorbeeld https://www.w10privacy.de/english-home/ aanpassingen laat maken en een pihole adressen laat blokkeren. Als je trouwens je Windows 11 computer internettoegang ontneemt via je router, dan wordt automatisch de browser gestart om dat te gaan corrigeren. Blijkbaar vind Microsoft dat dus niet zo'n goed idee.
phoenix2149 @dimdek16 januari 2025 10:00
....De datahandel een halt toeroepen zal voor de meeste technologiebedrijven, die de afgelopen jaren hebben ontdekt dat het een grote inkomstenbron is, onbespreekbaar zijn....
DAT is nu juist het probleem. Het zijn niet de tech bedrijven die hier de dienst uit (zouden moeten) maken, maar de politici en wetgevers die hun burgers zouden moeten willen beschermen.
dimdek @phoenix214916 januari 2025 10:25
Ik ben altijd erg kritisch geweest over Google producten (maar Microsoft en Apple hebben inmiddels het kunstje afgekeken) en zie dat bij elke afspraak of wet (die ze eerst overtreden om marktaandeel te winnen) er op zeer creative wijze producten worden ontwikkeld waarbij gebruikers er niet onderuit kunnen om toch akkoord te gaan met het delen van hun data. De keuze blijft natuurlijk om het niet te gebruiken, want er is geen dwang.
Voorbeeld is Android met Google GSF. Je zou prima zonder GSF kunnen, maar Google levert ontwikkelaars gratis diensten en code, zodat ze hun apps goedkoper voor GSF ontwikkelen. Ondertussen worden er dealtjes gesloten met producenten om geen producten zonder GSF te leveren. Dan laat zelfs onze eigen overheid alle apps voor GSF ontwikkelen en via Google leveren. Ik kan inmiddels niet meer zien wanneer mijn kliko's worden geleegd (data worden te pas en te onpas gewisseld zodat iedereen de app moet gebruiken) zonder mijn persoonsgegevens te delen met Google (en dan heb ik nog niet gekeken welke andere trackers er in de app zijn ingebouwd). Kortom heel strategisch opgezet en zonder iets verkeerd te doen, maar met geweldige resultaten.
En op het moment dat er lastige regelgeving wordt ontwikkelt, dan sponsort en lobbyt Google de EU, zodat er altijd ruimte blijft voor creatieve oplossingen.
Ik zou willen dat er mogelijkheden zouden zijn, maar heb de afgelopen jaren gezien dat bij elke poging uiteindelijk meer macht bij de big-tech bedrijven komt.
Martinez- 15 januari 2025 16:39
Zie hier: het hele advertentiesysteem op internet klopt van geen kant. En dan maar blijven smeken om aub geen blockers oid te gebruiken om dit soort fratsen te minimaliseren.

Het businessmodel van advertenties is voorbij (en sommigen houden er nog halsstarrig aan vast).

[Reactie gewijzigd door Martinez- op 15 januari 2025 16:40]

Commendatore 15 januari 2025 16:51
Het hierboven ergens genoemde aantal van 62 trackers bij BNR valt nog mee in vergelijking met andere websites. Vaak zijn het er honderden.

[Reactie gewijzigd door Commendatore op 15 januari 2025 20:33]

vDorst 15 januari 2025 16:59
Zijn website/apps toch gewoon ook/vooral verantwoordelijk voor deze praktijken?
Hun voegen deze code toe aan website/apps.

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