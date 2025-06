FTM: honderden militairen zijn eenvoudig te traceren doordat ze Tinder gebruiken

Honderden militairen uit onder meer Nederland maken gebruik van Tinder en zijn daardoor te traceren via trilateratie. Dat ontdekte nieuwssite Follow The Money, die op deze manier verschillende militairen heeft gevolgd. Defensie staat het gebruik van de app toe.

Follow The Money heeft drie Tinder-accounts aangemaakt en de locatie gespooft naar 'militair gevoelige locaties' in Nederland en daarbuiten, zoals kazernes, oefenterreinen en NAVO-bases. De datingapp toonde vervolgens alle profielen die zich binnen een bepaalde radius bevonden, bijvoorbeeld vijf kilometer, waarvan 'honderden' afkomstig waren van militairen. Die maakten hun functie vaak zelf kenbaar op hun profiel.

Doordat Tinder aangeeft hoever de gebruiker verwijderd is van zo'n profiel, konden de journalisten de exacte locaties van deze militairen achterhalen via verschillende vormen van trilateratie. Dat kan bijvoorbeeld door de eigen locatie op drie verschillende posities neer te zetten en de 'afstand tot...' te berekenen. Door dat te blijven doen, is het mogelijk om een account te blijven volgen, zolang diegene is ingelogd op Tinder. FTM ontdekte zo van verschillende militairen onder meer waar ze woonden, waar ze uitgingen en waarheen ze werden uitgezonden.

Dat zoveel militairen zo makkelijk te traceren zijn, is volgens FTM een veiligheidsrisico. Beveiligingsonderzoeker Matthijs Koot zegt in het artikel dat landen als Rusland met deze informatie makkelijker inlichtingen kunnen verzamelen. Ze kunnen bijvoorbeeld zien wie toegang hebben tot gevoelige locaties en achterhalen of er op een militaire NAVO-basis wordt opgeschaald. Ook stelt hij dat buitenlandse inlichtingendiensten nu makkelijk kunnen weten met wie ze op Tinder een gesprek moeten beginnen om een vertrouwensband op te bouwen en zo gevoelige informatie te ontfutselen.

In een onderzoek uit augustus werd al duidelijk dat de locatiegegevens van Tinder-gebruikers eenvoudig te achterhalen zijn middels trilateratie. Ondanks deze eerdere bevindingen heeft Tinder de vastgestelde veiligheidsproblemen dus nog niet opgelost. Verschillende andere datingapps die in dat onderzoek naar voren kwamen, hebben inmiddels de locatiebepaling minder accuraat gemaakt. Tinder laat in een reactie aan FTM weten dat het wel degelijk technische maatregelen neemt om te voorkomen dat gebruikers getraceerd worden, maar deelt daar verder geen informatie over. Ook zegt de datingapp dat gebruikers zelf hun privacyinstellingen zo moeten inrichten dat de kans op misbruik kleiner wordt.

Eerder werden soortgelijke beveiligingsproblemen al ontdekt bij fitnessapps als Strava en Polar Flow. Het ministerie van Defensie besloot daarop om het gebruik van zulke apps op diensttelefoons te verbieden. Datingapps als Tinder worden echter nog steeds toegestaan, schrijft FTM. Een Defensie-woordvoerder zegt tegen de nieuwssite dat het ministerie zich bewust is van de kwetsbaarheden van 'bepaalde apps' en zegt dat er 'bepaalde maatregelen' zijn getroffen om die op werktelefoons tegen te gaan. Daarop wordt echter niet verder ingegaan. Defensie benadrukt dat het geen zeggenschap heeft over de apps die militairen op hun privételefoons gebruiken.