Defensie bereidt nieuwe wervingscampagne voor cyberpersoneel voor

De Nederlandse Defensie bereidt momenteel een nieuwe wervingscampagne voor die gericht is op het aantrekken van nieuw cyberpersoneel. De campagne gaat na de zomer van start en is ook gericht op reservisten.

De Nederlandse Defensie zou met de campagne meer cyberslagkracht willen krijgen en richt zijn pijlen volgens de NOS niet enkel op beroepsmilitairen. Er zullen ook cyberreservisten worden aangetrokken die naast hun huidige baan in de digitaleveiligheidssector ook hun ervaring en expertise kunnen inzetten voor het Nederlandse leger.

De indienstneming zou in het geval van de reservisten via een nulurencontract kunnen gebeuren. De cyberreservisten zouden zich ook terughoudend moeten opstellen wat betreft de inhoud van hun functie om geen aandacht te trekken. Er kan een oproep komen om mee te gaan op militaire oefeningen in binnen- en buitenland. De reservisten zouden hier op vrijwillige basis op kunnen intekenen.

Defensie zou meerdere rollen voor de cyberreservisten hebben, zoals het helpen ontwikkelen van veiligheidssoftware of het proberen hacken van de eigen defensiesystemen om de veiligheid ervan te controleren. Het is op dit moment niet duidelijk hoeveel cyberreservisten Defensie voor oog heeft. Dat cijfer wordt pas gepubliceerd bij de bekendmaking van de aankomende cyberstrategie. Die strategie wordt volgens de NOS nog voor de zomer bekendgemaakt.