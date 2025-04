Bethesda onthult dinsdag The Elder Scrolls IV: Oblivion-remaster

Bethesda Softworks onthult dinsdag de gemoderniseerde versie van The Elder Scrolls IV: Oblivion. De uitgever houdt dinsdagmiddag een livestream over de game, die via Twitch en YouTube te volgen is. De stream staat gepland voor 17:00 uur Nederlandse tijd.

De uitgever van games als Fallout, The Elder Scrolls en Starfield plaatste maandag een placeholder op YouTube waaruit af te leiden is dat de livestream over The Elder Scrolls IV: Oblivion gaat. De afbeelding bevat een grote 'IV' en is voorzien van artwork dat eveneens duidt op de in maart 2006 verschenen rpg. De game verscheen toen voor pc en de Xbox 360 en een jaar later ook nog voor de PlayStation 3. Oblivion werd daarna echter nooit uitgegeven voor andere, modernere platformen.

De komst van een remaster van The Elder Scrolls IV: Oblivion is allang geen verrassing meer. Onlangs lekten er al beelden uit van de op handen zijnde remaster, via de website van ontwikkelstudio Virtuos. Daarnaast claimde gamejournalist Jeff Grubb dat het spel in de week van 21 april geshadowdropt zou worden. Als dat klopt, zou de game dinsdag mogelijk niet alleen onthuld, maar ook meteen uitgebracht kunnen worden.

Het bestaan van de The Elder Scrolls IV: Remastered kwam al in 2023 aan het licht, toen een voormalig medewerker van Virtuos claimde dat de studio aan een remaster of remake van Oblivion zou werken. Volgens deze oud-medewerker zou de game de voor deze versie nieuwe graphics renderen met Unreal Engine 5, maar zou de originele Oblivion-engine nog steeds verantwoordelijk zijn voor diverse systemen in het spel.

De remaster kwam ook al voorbij toen er tijdens de rechtszaak tussen de Amerikaanse handelswaakhond FTC en Microsoft een groot aantal interne documenten naar buiten kwam. Een van die documenten was afkomstig uit een intern overleg van Bethesda uit 2020. Dat document bevatte diverse titels die Bethesda in de jaren na 2020 uit zou willen brengen. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered was een van die titels.