Het was vorig jaar een van de opvallendste nieuwsberichten uit de techwereld; Microsoft legt grof geld neer om ZeniMax Media, het moederbedrijf van Bethesda, over te nemen. Microsoft betaalt 7,5 miljard dollar, omgerekend zo'n 6,2 miljard euro. Dat bedrag maakt het de op een na grootste overname in de gamesector ooit. Alleen met de overname van Clash of Clans-ontwikkelaar Supercell door het Chinese Tencent, was meer geld gemoeid. Microsoft en ZeniMax zijn onderling akkoord en verwachten dat de overname halverwege dit jaar is afgerond. Met zo'n grote overname is aardig wat tijd gemoeid, mede doordat regelgevende instanties de deal moeten beoordelen. Nu de Europese Commissie groen licht heeft gegeven voor de overname, is een belangrijke horde overwonnen.

Daarmee is het tijd geworden om eens uitgebreider stil te staan bij deze overname. Waarom telt Microsoft miljarden neer voor een gamebedrijf, wat krijgt de Xbox-fabrikant daar precies mee in handen en wat betekent dit voor huidige en toekomstige games van de ontwikkelaars die straks onder de vlag van de Xbox Game Studios vallen?