Bethesda brengt 4k-versie van originele Quake uit voor pc en consoles

Uitgever Bethesda heeft in het kader van de 25e verjaardag van Quake een verbeterde versie van de game uitgebracht. De game krijgt onder meer ondersteuning voor 4k en widescreen, naast andere grafische verbeteringen. Daarnaast komt er een versie voor de current-gen consoles.

De verbeterde Quake-versie krijgt onder meer geüpgradede models, dynamic lighting, anti-aliasing en depth of field. Bethesda spreekt daarnaast over ondersteuning voor add-ons waardoor er meerdere gratis levels te downloaden zijn. De game krijgt de oorspronkelijke verhaallijn en eerder uitgebrachte uitbreidingen mee. Daarnaast heeft MachineGames, de ontwikkelaar van Wolfenstein: The New Order en Wolfenstein II: The New Colossus twee nieuwe campaign add-ons ontwikkeld.

De nieuwe Quake-game krijgt ook multiplayer. Zo zijn de missies uit de verhaallijn via lokale of online co-op te spelen met maximaal drie andere spelers. Gamers kunnen daarnaast met maximaal acht personen tegen elkaar spelen. De verbeterde Quake-versie ondersteunt crossplatform, custom matches en dedicated servers.

Het spel is nu beschikbaar voor de pc, Xbox One, PlayStation 4 en Nintendo Switch. De game zit daarnaast in de Xbox Game Pass en is backward compatible met de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. Het spel kost tien euro, al is de verbeterde versie voor mensen die Quake op Steam of Bethesda.net hebben gratis. 'Binnenkort' volgen ook een PlayStation 5- en Xbox Series-versie. Deze ondersteunen 4k met 120fps.