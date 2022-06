25 jaar oude Quake krijgt nieuwe Horde-modus

De first-person shooter Quake krijgt 25 jaar na zijn originele release een nieuwe modus genaamd Horde. Hierin moeten spelers golven vijanden verslaan wat steeds moeilijker wordt, totdat de spelers het loodje leggen. Ook wordt de fanmod Honey officieel uitgebracht.

De Horde-mode is zowel solo als co-op met maximaal drie anderen te spelen. Dat laatste kan lokaal en online. Uitgever Bethesda meldt dat er vier nieuwe maps zijn toegevoegd speciaal voor deze stand. De Horde-modus kent geen echt einde en kan in theorie eeuwig doorgaan. Na iedere negende vijandengolf krijgen spelers wel de optie om naar de uitgang te gaan, mochten ze willen stoppen zonder eerst te moeten sterven.

De Quake-update voegt ook de add-on Honey toe aan het spel, met unieke maps die zich afspelen in ondergrondse tempels en duistere krochten. Honey werd oorspronkelijk in 2012 uitgebracht als fanmod. De maker van die mod werkt ondertussen bij MachineGames, dat heeft bijgedragen aan deze door Nightdive Studios ontwikkelde Quake-rerelease. Vandaar dat de studio besloten heeft om de mod officieel te maken.

Deze update is beschikbaar op alle platformen waar de heruitgave van Quake op uitgebracht is. Gelijktijdig met de release van de update wordt de game ook beschikbaar gemaakt op de Epic Games Store. Hiervoor was het spel op pc enkel te spelen via Steam. De fps is ook beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.