Synology kondigt RT6600ax-router en DSM 7.1 aan

Synology heeft de RT6600ax aangekondigd, een driebandige Wi-Fi 6-router met onder andere een 2,5Gbit/s-poort. Daarnaast maakt het bedrijf updates van meerdere softwarepakketten bekend, waaronder DSM 7.1, Surveillance Station 9.0 en SRM 1.3.

De Synology RT6600ax heeft zes antennes en ondersteunt 4x4 mimo. Het is een driebandige router, waarbij naast de reguliere 2,4GHz- en 5GHz-verbindingen een extra koppeling op 5GHz tussen ondersteunde netwerkapparaten voor meshconnectiviteit gelegd kan worden. De totale bandbreedte komt op 6600Mbit/s uit.

De router is geen Wi-Fi 6E-apparaat en ondersteuning voor de 6GHz-frequentieband is er niet, maar wel kan de router gebruikmaken van de 5,9GHz-frequentieband, met kanalen met een breedte van 160MHz. Dat zou al betere verbindingen in gebieden met veel wificongestie moeten opleveren. Het apparaat heeft verder vier 1Gbit/s-poorten waarvan 1 voor wan en drie voor lan, aangevuld met een 2,5Gbit/s-exemplaar voor zowel wan als lan. Synology is van plan de router in de eerste helft van 2022 op de markt te brengen voor een nog onbekende prijs.

Wel maakt het bedrijf alvast bekend dat zijn routers volgend jaar versie 1.3 van zijn SRM-software kunnen draaien. Die software biedt ondersteuning voor virtual lan, kan apparaten in het netwerk isoleren en krijgt een aangepaste interface. Ook krijgt de mobiele DS-app een upgrade voor uitgebreidere beheeropties met smartphones.

Synology kondigde tijdens zijn Synology 2022 and beyond-evenement verder DSM 7.1 aan. De software krijgt daarmee ondersteuning voor Server Message Block Multichannel. Dat is onderdeel van het Server Message Block 3.0 protocol en biedt bestandsservers de mogelijkheid meerdere netwerkverbindingen tegelijkertijd te gebruiken. Ook verschijnt DFS-ondersteuning met de komst van update 7.1. DFS staat voor Distributed File System en maakt het delen van bestanden vanaf verschillende locaties via hetzelfde DFS-pad mogelijk.

Ook Surveillance Station krijgt een update en wel naar versie 9.0. De software moet het instellen van camera's vereenvoudigen en een betere gebruikersinterface bieden. Het Monitor Center-onderdeel biedt daarbij een overzicht van feeds met terugspeelmogelijkheden en waarschuwingen. Het Central Management System krijgt uitgebreidere opties voor updates en de mogelijkheid om gelijktijdig dubbele opnames te maken.

Synology DSM 7.1 en Surveillance Station 9.0 verschijnen in het eerste kwartaal van 2022 als publieke preview. SRM 1.3 verschijnt in datzelfde kwartaal voor de RT6600ax router en in het tweede kwartaal voor de RT2600ac en MR2200ac.