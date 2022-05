Synology brengt nieuwe router RT6600ax uit met adviesprijs van 325 euro

De nieuwe Synology-router RT6600ax is vanaf dinsdag beschikbaar. De fabrikant geeft de router een adviesprijs mee van 325 euro. Ook maakt Synology de nieuwe Synology Router Manager-software beschikbaar voor de router.

Synology heeft de specificaties van de router online gezet en meldt dat de router vanaf 11 mei wereldwijd beschikbaar is. De router was eind vorig jaar al door Synology aangekondigd, samen met de nieuwe versie van SRM. Op dit moment is SRM 1.3 alleen nog beschikbaar voor de RT6600ax, maar komt later dit jaar ook beschikbaar voor de modellen MR2200ac en RT2600ac.

De Synology RT6600ax is een driebandige Wi-Fi 6-router. De router ondersteunt de gebruikelijke 2,4GHz- en 5GHz-verbindingen. Daarnaast heeft de router een tweede 5GHz-kanaal. De router heeft een totale bandbreedte van 6600Mbit/s.

De router heeft aan de achterzijde drie 1Gbit/s-poorten en een 2,5GbE-poort. De RT6600ax draait op een ARM-quadcore-processor van 1,8Ghz en heeft 1GB DDR3-ram. Met de nieuwe Synology Router Manager-software is het onder andere mogelijk om apparaten te isoleren op het netwerk. Ook is de mobiele app onder handen genomen, wat voor een betere ervaring moet zorgen, aldus Synology.